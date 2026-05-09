Trực tiếp Sunderland vs MU 0-0 (Hết H1): Không vào!!! MU gặp khó

Hiệp 1 trận đấu giữa Sunderland và MU diễn ra khá tẻ nhạt. Sau khi giành vé dự Champions League, MU thi đấu thiếu quyết tâm và để Sunderland dồn ép. Đội khách khá may mắn khi chưa thủng lưới.
39': Trời mưa, sân trơn khiến các cầu thủ MU liên tục trượt ngã. Trong đó, Amad Diallo là người ngã nhiều nhất và làm hỏng một số pha tấn công nhanh của đội khách.
33': Trong ít phút vừa qua, Sunderland là đội ép sân với một loạt tình huống dứt điểm nguy hiểm. Đội chủ nhà chỉ còn thiếu một chút may mắn và chính xác để vượt lên.
28': Cunha thoát xuống cực thoáng bên cánh phải và tạt bóng chính xác cho Zirkzee bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, bóng đi vọt xà ngang Sunderland.
23': Hàng công MU đang chơi rất bế tắc, Zirkzee đá quá xa khung thành Sunderland nhưng thiếu kết nối với các vệ tinh xung quanh.
19': Một cầu thủ Sunderland tung cú sút nhanh trong vòng cấm MU, bóng đập người rồi đập tay Diallo. Các cầu thủ Sunderland cho rằng họ phải được phạt đền, nhưng trọng tài nói không. Tổ VAR cũng đồng ý với ông.
15': MU khởi đầu không tốt ở trận này. Việc thiếu vắng các ngôi sao như Casemiro, Mbeumo và Sesko khiến Quỷ đỏ gặp vấn đề khi triển khai bóng tấn công.
10': MU phối hợp đá phạt đẹp mắt, Bruno Fernandes chuyền ngang vòng cấm cho Diallo dứt điểm. Cho dù có vị trí rất trống trải, nhưng Diallo vẫn sút bóng ra ngoài.
6': Sunderland tấn công nhanh ở trung lộ, Sadiki phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với Lammens, nhưng cú sút của anh bị thủ môn người Bỉ cản phá.
4': Sunderland nhập cuộc tốt hơn và áp đảo MU ở những phút đầu. Talbi bật tường với đồng đội từ cánh trái, ập vào giữa để tung ra cú cứa lòng đưa bóng vào góc xa. Bóng đi hiểm hóc, nhưng chệch cột dọc trong gang tấc.
Ở trận đấu sớm nhất vòng 36, Liverpool đã bị Chelsea cầm hòa 1-1 ngay tại sân nhà Anfield. Với kết quả này, The Kop chưa thể chính thức giành vé dự Champions League mùa sau.
So với trận thắng Liverpool, MU thay đổi đến 5 vị trí trong đội hình xuất phát. Mason Mount và Joshua Zirkzee có những lần hiếm hoi được đá chính, trong khi Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui và Amad Diallo cũng góp mặt trong đội hình.
Ngược lại, Casemiro, Benjamin Sesko và Manuel Ugarte đều vắng mặt.
So với trận hòa Wolves tuần trước, Sunderland chỉ thay đổi một vị trí trong đội hình xuất phát và đây là điều bắt buộc, bởi lẽ Dan Ballard bị thẻ đỏ và bị treo giò.
Thay thế trung vệ người Bắc Ireland là Lutsharel Geertruida.
Truyền thông Anh cho biết MU đang lên kế hoạch tìm kiếm HLV chính thức sau khi mùa giải này kết thúc. Michael Carrick là ứng cử viên nặng ký, nhưng điều đó không có nghĩa ông sẽ có hợp đồng dài hạn.
Chia sẻ về việc MU có thể sẽ đàm phán với các HLV khác ngay ở thời điểm này, Carrick cho biết ông không hề khó chịu hay bận tậm. Theo Carrick, đây là quy trình mà ban lãnh đạo đã thông báo cho ông ngay từ khi nhận công việc HLV tạm quyền.
MU đã chắc chắn giành vé dự Champions League mùa sau trước 3 vòng đấu. Đây có lẽ là thành tích ít ai ngờ tới vào giữa mùa giải, thời điểm Quỷ đỏ lao dốc không phanh cùng cựu HLV Ruben Amorim.
Không được kỳ vọng quá cao, nhưng HLV tạm quyền Carrick giúp MU vượt qua khủng hoảng đầy ngoạn mục. Ngoài chiến thuật, cựu tiền vệ người Anh còn giúp Quỷ đỏ đoàn kết hơn và “hồi sinh” một số ngôi sao quan trọng của đội bóng. Trong đó đáng kể nhất là Mainoo và Bruno Fernandes.
Mainoo tìm lại vị trí đá chính và ký hợp đồng mới với MU. Trong khi đó, Bruno Fernandes thoát khỏi vị trí tiền vệ trung tâm để lên đá “số 10” sở trường và tỏa sáng. Giờ đây, Bruno đang hướng đến việc phá kỷ lục kiến tạo tại Ngoại hạng Anh.
Làm khách của Sunderland, MU được đánh giá cao hơn và Bruno hứa hẹn sẽ được MU tạo điều kiện tối đa để nâng cao thành tích. Sunderland đã thua 4/5 trận sân nhà gần nhất. Họ cũng thua đến 24 trong tổng cộng 33 trận đã đấu với MU ở Ngoại hạng Anh (thắng 3, hòa 6). Với phong độ và lịch sử đối đầu như vậy, cộng thêm chênh lệch giữa hai đội, rất khó cho Sunderland tạo ra bất ngờ.
Hãy cùng đón xem các diễn biến chính của trận đấu này.
