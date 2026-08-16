Trực tiếp Siêu cúp Anh: Arsenal vs Man City, 21h00 ngày 16/8: Arteta đấu trí Maresca

TPO - Không còn màn đấu trí quen thuộc giữa hai HLV Arteta và Pep Guardiola, Community Shield 2026 chứng kiến nhà vô địch Premier League Arsenal trở thành bài kiểm tra đầu tiên cho Man City dưới triều đại tân HLV Enzo Maresca.

Sau 20 năm, Community Shield mới trở lại Cardiff. Sân Principality, trước đây mang tên Millennium, từng là địa điểm quen thuộc của những trận cầu lớn bóng đá Anh trong giai đoạn Wembley được xây dựng lại. Lần gần nhất trận tranh Community Shield diễn ra tại đây là năm 2006.

Với Arsenal, Cardiff còn gắn với một trong những ký ức đặc biệt nhất lịch sử CLB. Năm 2005, Pháo thủ hòa MU 0-0 sau 120 phút trong trận chung kết FA Cup, trước khi thắng 5-4 ở loạt luân lưu. Patrick Vieira là người thực hiện cú đá cuối cùng, sau khi Jens Lehmann cản phá quả phạt đền của Paul Scholes.

Mười tám năm sau, một cầu thủ khác mang họ Vieira lại mang về niềm vui cho Arsenal từ chấm 11m. Tại Community Shield 2023, đội bóng của Mikel Arteta hòa Man City 1-1 trong 90 phút rồi thắng 4-1 ở loạt đấu súng. Fabio Vieira thực hiện quả đá quyết định, giúp Arsenal giành Community Shield thứ 17.

Những ký ức đẹp ấy là điểm tựa tinh thần cho Arsenal khi trở lại Cardiff, dù quá trình chuẩn bị của nhà đương kim vô địch Premier League chưa thực sự tạo được cảm giác chắc chắn.

Arsenal khởi động mùa hè bằng chiến thắng 3-0 trước MK Dons trong trận đấu kín ngày 25/7. Khi bước vào các trận giao hữu chính thức trước khán giả, đội bóng của Arteta thắng Girona 4-1 ngày 1/8, nhưng sau đó lần lượt thua Real Betis 1-3 và Borussia Dortmund 2-3 (Emirates Cup). Ở màn tổng duyệt cuối cùng gặp Como ngày 12/8, Arsenal hòa 1-1 sau 90 phút trước khi thắng 4-3 trên chấm luân lưu.

Như vậy, nếu chỉ tính kết quả trong thời gian thi đấu chính thức, Arsenal thắng một trong bốn trận giao hữu gần nhất. Những thất bại trước Betis và Dortmund cho thấy hệ thống của Arteta vẫn còn những điểm cần hoàn thiện trước khi bước vào mùa giải mới.

Tuy nhiên, Community Shield lại là sân chơi Arsenal đặc biệt có duyên với những cuộc đấu súng. Hai lần gần nhất đăng quang của Pháo thủ đều được định đoạt bằng luân lưu: hòa Liverpool 1-1 rồi thắng 5-4 năm 2020, trước khi lặp lại kịch bản trước Man City ba năm sau với chiến thắng 4-1 từ chấm 11m.

Một chiến thắng tối nay sẽ đưa Arsenal lên mốc 18 Community Shield, tiếp tục củng cố vị trí thứ hai trong lịch sử giải đấu sau MU.

Thống kê này còn có một chi tiết đáng chú ý. Trong 21 lần đăng quang của MU, có 17 danh hiệu giành trọn vẹn và bốn lần chia sẻ. Arsenal hiện sở hữu 17 danh hiệu, gồm 16 lần vô địch riêng và một lần đồng vô địch. Vì thế, nếu đánh bại Man City, Pháo thủ không chỉ nâng tổng số Community Shield lên 18 mà còn cân bằng MU về số lần vô địch hoàn toàn, cùng 17 lần.

Ở phía đối diện, Man City đã bảy lần giành Community Shield, trong đó ba danh hiệu đến dưới thời Pep Guardiola vào các năm 2018, 2019 và 2024. Lần gần nhất The Citizens đăng quang là trận derby Manchester năm 2024, khi họ hòa MU 1-1 rồi thắng 7-6 trên chấm luân lưu.

Với bảy lần vô địch, Man City hiện đứng sau MU, Arsenal, Liverpool và Everton trong danh sách những CLB giàu thành tích nhất giải, đồng thời ngang Tottenham.

Tấm vé tới Cardiff của Man City đến từ chức vô địch FA Cup mùa 2025/2026. Trong trận chung kết tại Wembley ngày 16/5, đội bóng khi đó còn được dẫn dắt bởi Guardiola đánh bại Chelsea 1-0. Antoine Semenyo ghi bàn duy nhất ở phút 72 bằng một pha đánh gót sau đường chuyền của Erling Haaland, giúp Man City lần thứ tám nâng FA Cup.

Nhưng Community Shield lần này đánh dấu một Man City rất khác. HLV Enzo Maresca sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên trên cương vị HLV trưởng sau khi kế nhiệm Guardiola. Vì thế, cuộc chạm trán từng được nhìn nhận như màn đấu trí giữa Arteta và người thầy cũ Guardiola giờ trở thành bài kiểm tra đầu tiên dành cho HLV Maresca trong nhiệm vụ kế tục một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB.

Xét riêng kết quả tiền mùa giải, Man City tạo cảm giác ổn định hơn đối thủ. Trong trận đầu tiên của Maresca, The Citizens hòa Inter Milan 1-1 tại Hong Kong trước khi thua 1-3 ở loạt luân lưu. Sau đó họ sang Seoul và lần lượt đánh bại đội Các ngôi sao K-League 3-1 rồi Atletico Madrid với cùng tỷ số. Như vậy, Man City không thua trận nào trong 90 phút ở ba màn thử lửa mùa hè.

Màn ngược dòng trước Atletico đặc biệt đáng chú ý. Jorge Dominguez đưa đại diện Tây Ban Nha vượt lên ở phút 43, nhưng Omar Marmoush lập cú đúp chỉ trong hai phút, ở các phút 57 và 59. Rayan Ait-Nouri ghi bàn phút 90, khép lại chiến thắng 3-1.

Marmoush đang trở thành một trong những điểm sáng lớn nhất trong quá trình HLV Maresca định hình hàng công mới. Hai bàn trước Atletico đều đến từ những tình huống anh chọn vị trí tốt và tận dụng sự hỗ trợ của Antoine Semenyo, một sự kết nối được chính HLV Maresca đánh giá cao sau trận.

Man City còn có thêm tin vui khi Haaland đã trở lại và được HLV Maresca xác nhận đủ thể lực. Tiền đạo người Na Uy không tham dự tour châu Á cùng nhóm cầu thủ được nghỉ thêm sau World Cup, nhưng đã hội quân trở lại trước trận gặp Arsenal. Rodri thì chưa sẵn sàng do đang trong quá trình hồi phục sau ca tiểu phẫu ở lưng.

Về phía Arsenal, Saliba và Timber chắc chắn vắng mặt, trong khi Rice, Saka và Zubimendi đều chưa thi đấu ở loạt trận tiền mùa giải sau khi trở về từ World Cup. Điều đó đặt HLV Arteta trước bài toán cân bằng giữa mục tiêu giành danh hiệu và yêu cầu bảo đảm thể trạng cho những trụ cột trước mùa giải dài phía trước.

Về độ ổn định và trạng thái thi đấu, Man City đang có phần nhỉnh hơn. Nhưng Arsenal sở hữu sự liên tục trong hệ thống của Arteta, kinh nghiệm ở những trận đấu kiểu này và đặc biệt là cái duyên với các loạt luân lưu tại Community Shield.

Cuộc chiến ở Cardiff có thể không đơn thuần là một trận giao hữu được khoác lên chiếc áo danh hiệu. Với Arsenal, đây là cơ hội khẳng định vị thế của nhà vô địch Premier League. Với Man City, đó là bài kiểm tra đầu tiên cho một kỷ nguyên mới sau Guardiola.

Và với HLV Maresca, không có cách nào tạo ấn tượng tốt hơn bằng việc đánh bại chính nhà vô địch nước Anh ngay trong trận chính thức đầu tiên.