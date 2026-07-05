Trực tiếp Paraguay vs Pháp, (0-0) Hết H1: Hiệp một khép lại

TPO - Hai đội rời sân tạm nghỉ mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Hàng thủ với cấu trúc chặt chẽ của Parguay mang đến rất nhiều khó khăn cho ĐT Pháp, những người phải đợi đến phút 22 mới có cú sút đầu tiên và khi hiệp một khép lại, không có pha dứt điểm trúng đích nào được tạo ra.

time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Hàng thủ với cấu trúc chặt chẽ của Parguay mang đến rất nhiều khó khăn cho ĐT Pháp, những người phải đợi đến phút 22 mới có cú sút đầu tiên và khi hiệp một khép lại, không có pha dứt điểm trúng đích nào được tạo ra. report Kone dứt điểm Phút 43: Kone lại tung cú sút xa nhưng thiếu chính xác. Pháp đã tung ra 5 cú sút nhưng tất cả đều chệch mục tiêu. report Mbappe bị theo kèm rất sát Phút 39: Paraguay biết rõ sự nguy hiểm của Mbappe và các cầu thủ của họ cố gắng hạn chế tối đa bằng các tình huống theo kèm, phạm lỗi kín và cả khiêu khích khiến ngôi sao của Real mất bình tĩnh. report Cơ hội cho ĐT Pháp Phút 36: Từ chấm đá phạt, bóng được treo trước cầu môn Paraguay nhưng cuối cùng đã bị phá ra. Ở pha đá phạt góc sau đó, Kounde có cơ hội dứt điểm song bóng đi nhẹ và thủ môn Gill dễ dàng bắt gọn. report Xô xát nổ ra Phút 34: Sau tình huống đi bóng và bị phạm lỗi của Mbappe, xô xát đã xảy ra giữa cầu thủ hai đội. report Không được! Phút 32: Olise bỏ bóng mang tới khoảng trống cho Rabiot. Tiền vệ này lập tức tung ra cú sút xa nhưng bóng đi vọt xà. report Hai cú sút liên tiếp Phút 27: Junior Alonso ung cú sút xa cho Paraguay nhưng bóng bị chặn lại. Sau đó đến lượt Diego Gomez sút bồi nhưng bóng đi rất thiếu chính xác. report Cú sút đầu tiên Phút 22: Chếch bên cánh phải, Kone quyết định dứt điểm từ xa và kiếm về quả phạt góc. Ở pha đá phạt sau đó, bóng dễ dàng bị phá ra. yellow Thẻ phạt đầu tiên được rút ra Phút 20: Thẻ vàng cho Barcola sau tình huống phạm lỗi với Caceres. report Những thống kê chênh lệch Phút 16: Sau 15 phút đầu tiên, Pháp cầm bóng tới 84%, thực hiện 150 đường chuyền chính xác. Những con số tương ứng của Paraguay là 16% và 20 đường chuyền đúng địa chỉ. report Pháp nỗ lực tìm khoảng trống Phút 10: Bóng chủ yếu lăn bên phần sân Paraguay và các cầu thủ Pháp di chuyển rất linh hoạt, phô diễn kỹ thuật cá nhân nhằm tìm kiếm khoảng trống. Mặc dù vậy, đại diện Nam Mỹ vẫn đang chơi rất kỷ luật. report Pháp chiếm thế chủ động Phút 3: Pháp nắm quyền kiểm soát bóng và gây sức ép bên phần sân Paraguay, đội không giấu giếm ý đồ phòng ngự với sơ đồ 4-5-1. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận đấu thuộc vòng 1/8 giữa Paraguay và Pháp chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Tantashev. Pháp là đội giao bóng. report Cột mốc mới chờ Deschamps HLV Didier Deschamps đang có cơ hội trở thành HLV đầu tiên giành chiến thắng 10 trận đấu tại vòng knock-out FIFA World Cup, sau khi đã thắng 9/11 trận trước. report Đội hình ra sân của Pháp Pháp: Maignan, Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, Kone, Rabiot, Dembele, Mbappe, Olisa, Barcola. report Đội hình ra sân của Paraguay Paraguay: Gill, Velazquez, Alderete, Caceres, Alonso, G. Gomez, D. Gomez, Almiron, Cubas, Galarza, Enciso.

Nếu phải chọn ra đội bóng gây bất ngờ nhất kể từ khi vòng knock-out World Cup 2026 bắt đầu, Paraguay hẳn sẽ nằm trong số một hai cái tên đứng đầu danh sách. Đội bóng Nam Mỹ đã xuất sắc cầm hòa Đức 1-1 sau 120 phút thi đấu trước khi đánh bại đối thủ 4-3 trên chấm luân lưu để giành vé vào vòng 1/16.

Chiến thắng ấy không chỉ giúp Paraguay viết nên một trong những câu chuyện đẹp nhất của giải đấu, mà còn cho thấy tập thể do HLV Gustavo Alfaro xây dựng sở hữu tinh thần chiến đấu đáng nể đến thế nào. Sau thất bại nặng nề 1-4 trước Mỹ ở trận mở màn, Paraguay đã đứng dậy mạnh mẽ, thi đấu ngày càng gắn kết và trở thành một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất tại giải.

Tuy nhiên, phần thưởng dành cho Paraguay lại là cuộc đối đầu với đội tuyển được đánh giá mạnh nhất World Cup năm nay. Pháp bước vào vòng đấu này với thành tích toàn thắng, ghi tới 12 bàn và là một trong những hàng công đáng sợ nhất giải đấu.

Chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng trước một lần nữa cho thấy sức mạnh của Les Bleus. Kylian Mbappe lập cú đúp, trong khi Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola tiếp tục chứng minh vì sao họ đang tạo thành bộ tứ tấn công đáng sợ bậc nhất thế giới.

Dù được đánh giá vượt trội, HLV Didier Deschamps vẫn liên tục cảnh báo các học trò không được chủ quan. Nhà cầm quân từng cùng Pháp đánh bại Paraguay ở World Cup 1998 khẳng định chiến thắng của đối thủ này trước Đức hoàn toàn không phải may mắn.

Theo ông, Paraguay là mẫu đội bóng giàu thể lực, mạnh trong các pha tranh chấp và đặc biệt nguy hiểm khi chơi phòng ngự phản công, chứ không chỉ thiên về kỹ thuật như nhiều đại diện Nam Mỹ khác. “Đó sẽ là một đội Paraguay rất khát khao chiến thắng và họ có chất lượng tốt”, Deschamp nhấn mạnh.

Với Paraguay, đây còn là cơ hội để đòi lại món nợ tồn tại gần ba thập kỷ. Chính Pháp đã chấm dứt giấc mơ World Cup của họ tại vòng 1/8 năm 1998 bằng bàn thắng vàng nổi tiếng của Laurent Blanc ở phút 114. Vết đau ấy vẫn thường xuyên được nhắc lại trong bóng đá Paraguay và trận đấu tại Philadelphia là cơ hội để họ viết nên một chương lịch sử mới.