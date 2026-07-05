Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp Paraguay vs Pháp, (0-0) Hết H1: Hiệp một khép lại

Tam Vịnh
Tiểu Phùng

TPO - Hai đội rời sân tạm nghỉ mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Hàng thủ với cấu trúc chặt chẽ của Parguay mang đến rất nhiều khó khăn cho ĐT Pháp, những người phải đợi đến phút 22 mới có cú sút đầu tiên và khi hiệp một khép lại, không có pha dứt điểm trúng đích nào được tạo ra.

time Hiệp một khép lại

Hai đội rời sân tạm nghỉ mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Hàng thủ với cấu trúc chặt chẽ của Parguay mang đến rất nhiều khó khăn cho ĐT Pháp, những người phải đợi đến phút 22 mới có cú sút đầu tiên và khi hiệp một khép lại, không có pha dứt điểm trúng đích nào được tạo ra.

gettyimages-2284670590-612x612.jpg
report Kone dứt điểm

Phút 43: Kone lại tung cú sút xa nhưng thiếu chính xác. Pháp đã tung ra 5 cú sút nhưng tất cả đều chệch mục tiêu.

gettyimages-2284098689-612x612.jpg
report Mbappe bị theo kèm rất sát

Phút 39: Paraguay biết rõ sự nguy hiểm của Mbappe và các cầu thủ của họ cố gắng hạn chế tối đa bằng các tình huống theo kèm, phạm lỗi kín và cả khiêu khích khiến ngôi sao của Real mất bình tĩnh.

gettyimages-2284670760-612x612.jpg
report Cơ hội cho ĐT Pháp

Phút 36: Từ chấm đá phạt, bóng được treo trước cầu môn Paraguay nhưng cuối cùng đã bị phá ra. Ở pha đá phạt góc sau đó, Kounde có cơ hội dứt điểm song bóng đi nhẹ và thủ môn Gill dễ dàng bắt gọn.

report Xô xát nổ ra

Phút 34: Sau tình huống đi bóng và bị phạm lỗi của Mbappe, xô xát đã xảy ra giữa cầu thủ hai đội.

report Không được!

Phút 32: Olise bỏ bóng mang tới khoảng trống cho Rabiot. Tiền vệ này lập tức tung ra cú sút xa nhưng bóng đi vọt xà.

report Hai cú sút liên tiếp

Phút 27: Junior Alonso ung cú sút xa cho Paraguay nhưng bóng bị chặn lại. Sau đó đến lượt Diego Gomez sút bồi nhưng bóng đi rất thiếu chính xác.

gettyimages-2284096635-612x612.jpg
report Cú sút đầu tiên

Phút 22: Chếch bên cánh phải, Kone quyết định dứt điểm từ xa và kiếm về quả phạt góc. Ở pha đá phạt sau đó, bóng dễ dàng bị phá ra.

yellow Thẻ phạt đầu tiên được rút ra

Phút 20: Thẻ vàng cho Barcola sau tình huống phạm lỗi với Caceres.

report Những thống kê chênh lệch

Phút 16: Sau 15 phút đầu tiên, Pháp cầm bóng tới 84%, thực hiện 150 đường chuyền chính xác. Những con số tương ứng của Paraguay là 16% và 20 đường chuyền đúng địa chỉ.

gettyimages-2284089229-612x612.jpg
report Pháp nỗ lực tìm khoảng trống

Phút 10: Bóng chủ yếu lăn bên phần sân Paraguay và các cầu thủ Pháp di chuyển rất linh hoạt, phô diễn kỹ thuật cá nhân nhằm tìm kiếm khoảng trống. Mặc dù vậy, đại diện Nam Mỹ vẫn đang chơi rất kỷ luật.

gettyimages-2284093811-612x612.jpg
report Pháp chiếm thế chủ động

Phút 3: Pháp nắm quyền kiểm soát bóng và gây sức ép bên phần sân Paraguay, đội không giấu giếm ý đồ phòng ngự với sơ đồ 4-5-1.

gettyimages-2284666933-612x612.jpg
start Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trận đấu thuộc vòng 1/8 giữa Paraguay và Pháp chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Tantashev.

Pháp là đội giao bóng.

gettyimages-2284666889-612x612.jpg
report Cột mốc mới chờ Deschamps

HLV Didier Deschamps đang có cơ hội trở thành HLV đầu tiên giành chiến thắng 10 trận đấu tại vòng knock-out FIFA World Cup, sau khi đã thắng 9/11 trận trước.

report Đội hình ra sân của Pháp

Pháp: Maignan, Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, Kone, Rabiot, Dembele, Mbappe, Olisa, Barcola.

1000048635.jpg
report Đội hình ra sân của Paraguay

Paraguay: Gill, Velazquez, Alderete, Caceres, Alonso, G. Gomez, D. Gomez, Almiron, Cubas, Galarza, Enciso.

1000048637.jpg
1000048375-1904.jpg

Nếu phải chọn ra đội bóng gây bất ngờ nhất kể từ khi vòng knock-out World Cup 2026 bắt đầu, Paraguay hẳn sẽ nằm trong số một hai cái tên đứng đầu danh sách. Đội bóng Nam Mỹ đã xuất sắc cầm hòa Đức 1-1 sau 120 phút thi đấu trước khi đánh bại đối thủ 4-3 trên chấm luân lưu để giành vé vào vòng 1/16.

Chiến thắng ấy không chỉ giúp Paraguay viết nên một trong những câu chuyện đẹp nhất của giải đấu, mà còn cho thấy tập thể do HLV Gustavo Alfaro xây dựng sở hữu tinh thần chiến đấu đáng nể đến thế nào. Sau thất bại nặng nề 1-4 trước Mỹ ở trận mở màn, Paraguay đã đứng dậy mạnh mẽ, thi đấu ngày càng gắn kết và trở thành một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất tại giải.

Tuy nhiên, phần thưởng dành cho Paraguay lại là cuộc đối đầu với đội tuyển được đánh giá mạnh nhất World Cup năm nay. Pháp bước vào vòng đấu này với thành tích toàn thắng, ghi tới 12 bàn và là một trong những hàng công đáng sợ nhất giải đấu.

Chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng trước một lần nữa cho thấy sức mạnh của Les Bleus. Kylian Mbappe lập cú đúp, trong khi Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola tiếp tục chứng minh vì sao họ đang tạo thành bộ tứ tấn công đáng sợ bậc nhất thế giới.

Dù được đánh giá vượt trội, HLV Didier Deschamps vẫn liên tục cảnh báo các học trò không được chủ quan. Nhà cầm quân từng cùng Pháp đánh bại Paraguay ở World Cup 1998 khẳng định chiến thắng của đối thủ này trước Đức hoàn toàn không phải may mắn.

Theo ông, Paraguay là mẫu đội bóng giàu thể lực, mạnh trong các pha tranh chấp và đặc biệt nguy hiểm khi chơi phòng ngự phản công, chứ không chỉ thiên về kỹ thuật như nhiều đại diện Nam Mỹ khác. “Đó sẽ là một đội Paraguay rất khát khao chiến thắng và họ có chất lượng tốt”, Deschamp nhấn mạnh.

Với Paraguay, đây còn là cơ hội để đòi lại món nợ tồn tại gần ba thập kỷ. Chính Pháp đã chấm dứt giấc mơ World Cup của họ tại vòng 1/8 năm 1998 bằng bàn thắng vàng nổi tiếng của Laurent Blanc ở phút 114. Vết đau ấy vẫn thường xuyên được nhắc lại trong bóng đá Paraguay và trận đấu tại Philadelphia là cơ hội để họ viết nên một chương lịch sử mới.

Tam Vịnh
Tiểu Phùng
#Pháp vs Paraguay #Tường thuật Pháp vs Paraguay #Trực tiếp Pháp vs Paraguay #Pháp vs Paraguay live

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe