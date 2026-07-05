Trực tiếp Paraguay vs Pháp, (0-0) H2: Mbappe phung phí cơ hội

report Mbappe phung phí cơ hội

Phút 52: Cú phất bóng dài của thủ môn Maignan mang tới cơ hội tuyệt vời cho Mbappe. Tuy nhiên pha khống chế sau đó của Mbappe lại không tốt, giúp hậu vệ Paraguay tiếp cận và phá bóng.

Ở tình huống đá phạt góc sau đó, Pháp triển khai khá tinh quái và Dembele đi bóng dọc biên ngang và dứt điểm, đưa bóng đi vào cạnh lưới.