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Trực tiếp Na Uy vs Anh 0-0 (hiệp 1): Trận đấu bắt đầu

Hương Ly
Hoàng Nguyên

TPO - Đại chiến giữa tuyển Na Uy và Anh sẽ kịch tính đến từng phút khi cả 2 đội tuyển đã quá hiểu nhau.

report Pha tấn công đầu tiên của tuyển Anh

Phút 2: Tuyển Anh chuyền trạng thái nhanh từ đường chuyền vượt tuyến của Anderson. Madueke cầm bóng bên cánh phải, rê dắt và tạt vào nhưng bóng đi thiếu chính xác. Madueke đã phá hỏng một pha tấn công thoáng của Anh.

start Hiệp một bắt đầu
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report Đội hình xuất phát Anh
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report Đội hình xuất phát Na Uy
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Sau chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy thực dụng trước Mexico bất chấp mọi bất lợi về mặt thể lực, tuyển Anh hiên ngang bước vào vòng tứ kết World Cup. Dù đang sở hữu mạch 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất, "Tam sư" của huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn phải đối mặt với nỗi ám ảnh "khắc tinh châu Âu". Thống kê cho thấy 5 trong 6 lần gần nhất tuyển Anh bị loại ở các vòng knock-out World Cup đều bởi các đối thủ thuộc lục địa già.

Bên kia chiến tuyến, Na Uy đang viết nên câu chuyện cổ tích trên đất Mỹ khi lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất nhờ chiến tích loại cựu vương Brazil. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Stale Solbakken, "Các chiến binh Viking" trình diễn thứ bóng đá cởi mở, ghi tới 12 bàn thắng nhưng cũng thủng lưới 9 lần. Dù vậy, rào cản lớn nhất của đại diện Bắc Âu là họ chưa từng giành chiến thắng trước một đội bóng châu Âu nào tại các kỳ World Cup.

Cuộc thư hùng tại sân Hard Rock không chỉ là màn đọ sức chiến thuật mà còn là cuộc đua Chiếc giày Vàng khốc liệt. Tâm điểm chắc chắn dồn vào Erling Haaland, người đang tỏa sáng với 7 pha lập công cùng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội cao. Tiền đạo này cũng là hung thần của thủ môn Jordan Pickford. Tuy nhiên, "Tam sư" cũng có những vũ khí hủy diệt. Đội trưởng Harry Kane đang bám sát với 6 bàn, còn Jude Bellingham lập kỷ lục tiền vệ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh tại World Cup với 4 bàn.

Về mặt lực lượng, tuyển Anh chắp vá hệ thống phòng ngự khi Jarell Quansah bị treo giò, Jordan Henderson sớm chia tay giải, còn Marc Guehi và Declan Rice bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trung vệ Dan Burn có thể được giao trọng trách theo kèm Haaland. Ngược lại, Na Uy nắm trong tay đội hình sung mãn cùng sự thăng hoa của các tài năng trẻ. Theo Opta, tuyển Anh nhỉnh hơn đôi chút với tỷ lệ đi tiếp là 62 phần trăm. Tuy nhiên, kịch bản hai đội phải giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu cân não hoàn toàn có thể xảy ra.

Hương Ly
Hoàng Nguyên
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