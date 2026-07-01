Trực tiếp Mexico vs Ecuador 1-0 (H1): Vào!!! Mexico mở tỷ số

goal VÀO! Mexico nhân đôi cách biệt

30': Ngay sau khi trở lại sau quãng nghỉ tiếp nước, Mexico đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Hàng thủ Ecuador mắc sai lầm nghiêm trọng khi Joel Ordóñez phá bóng đúng vào vị trí của Raul Jimenez ngay sát vòng cấm. Tiền đạo kỳ cựu của Mexico xử lý bình tĩnh, phối hợp chuyền bóng cho Julian Quinones trước khi băng vào nhận đường trả ngược.

Sau nhịp khống chế gọn gàng, Jimenez tung cú sút căng vào góc cao khung thành, làm bó tay thủ thành Galindez của Ecuador.