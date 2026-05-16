Trực tiếp Man City vs Chelsea 0-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

TPO - Erling Haaland thoát xuống thực hiện pha dứt điểm cận thành phá lưới Chelsea. Tuy nhiên, trọng tài phất cờ báo việt vị với Nunez, người đã chuyền bóng cho Haaland ở tình huống trước đó.

yellow Khusanov nhận thẻ vàng 57': Khusanov kéo ngã Cucurella và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. report Rodri giải nguy cho Man City 55': Trafford băng ra đấm bóng giải nguy sau quả phạt góc của Chelsea, nhưng Caicedo lập tức đánh đầu đưa bóng ngược trở lại khung thành. Tuy nhiên, Rodri kịp đánh đầu phá bóng gần như ngay trên vạch vôi, để cứu thua cho Man City. report Không có penalty 53': Doku va chạm với Palmer trong vòng cấm Chelsea, trước khi cầu thủ này giành lại bóng thành công. Trọng tài lập tức xua tay, không có penalty cho Man City. report Nguy hiểm 48': Cherki lập tức tạo dấu ấn ngay sau khi vào sân với đường chọc khe để O'Reilly thoát xuống bên cánh trái. Đường căng ngang của O'Reilly được thực hiện rất vừa tầm cho Semenyo bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại đi vọt xà đáng tiếc. start Hiệp 2 bắt đầu 46': Man City thay người. Cherki đã được tung vào sân thay thế Marmoush. foul Hết hiệp 1 45+3': Chelsea và Man City tạm hòa nhau 0-0. report Không có penalty 45+1': Pedro tăng tốc xâm nhập vòng cấm Man City rồi ngã xuống sau pha truy cản của Khusanov. Tuy nhiên, trọng tài xác định đó là tình huống tranh chấp hợp lệ. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ report Tiếc cho Haaland 43': Từ đường chuyền dài của Guehi, Erling Haaland tung cú dứt điểm cận thành, nhưng thủ thành Sanchez đã chọn vị trí rất tốt để cứu thua cho Chelsea. report Chelsea chơi lấn lướt 39': Palmer thực hiện đường chuyền bổng hướng tới Cucurella ở cột xa, nhưng lực chuyền hơi mạnh khiến cầu thủ người Tây Ban Nha không thể đón bóng. report Semenyo dứt điểm vọt xà 33': Semenyo tiếp tục khiến Cucurella gặp nhiều khó khăn với pha rê bóng vượt qua hậu vệ Chelsea trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm sau đó từ khoảng cách 20m lại thiếu chính xác, đưa bóng đi vọt xà. yellow Cucurella nhận thẻ vàng 31': Semenyo đi bóng vào trung lộ mở ra pha phản công nguy hiểm của Man City, buộc Cucurella phải phạm lỗi. yellow Thẻ vàng đầu tiên 29': Enzo Fernandez nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Bernardo Silva. goal Lưới của Chelsea rung lên 27': Nunes căng ngang thuận lợi vào vòng cấm để Erling Haaland dễ dàng đệm bóng tung lưới Chelsea. Tuy nhiên, trọng tài biên đã lập tức căng cờ báo việt vị. report Không được 24': Haaland dứt điểm ở góc quá hẹp khiến bóng bay thẳng ra ngoài biên ngang. report Pedro trượt chân khi dứt điểm 22': Chelsea có pha phối hợp ấn tượng với đường chuyền vượt tuyến để Pedro băng xuống trong vòng cấm Man City. Dù có khoảng trống để dứt điểm, cầu thủ Chelsea lại trượt chân khiến thủ môn Trafford dễ dàng bắt bóng. report Chelsea phòng ngự tốt 19': Chelsea đang duy trì cự ly đội hình rất tốt và phòng ngự khá chắc chắn. Trong khi đó, Man City kiểm soát bóng vượt trội nhưng vẫn thiếu những tình huống đột biến để xuyên phá hàng thủ đối phương. report Nỗ lực không thành 14': Semenyo đi bóng kỹ thuật đánh lừa hậu vệ Chelsea trước khi căng ngang sệt đầy khó chịu vào khu vực cấm địa. Tuy nhiên, không có cầu thủ Man City nào kịp băng vào dứt điểm. report Cơ hội cho Man City 10': Từ quả phạt góc bên cánh trái, Doku treo bóng vào vòng cấm để Rodri băng vào đánh đầu, nhưng không qua được hàng thủ Chelsea. report Không được 7': Semenyo có pha đột phá trung lộ rồi tung cú sút nhưng vô tình trở thành đường kiến tạo thuận lợi cho Marmoush ở cách khung thành Chelsea khoảng 10 m. Tuy nhiên, tiền đạo Man City lại xoay người dứt điểm đúng vị trí của thủ thành Sanchez. report Không có phạm lỗi 4': Cucurella có pha đột phá đầy tốc độ, trước khi ngã xuống sau tình huống tranh chấp với Nunes ngay sát vòng cấm Man City. Dẫu vậy, trọng tài xác định cầu thủ Man City vào bóng hợp lệ và không cho Chelsea hưởng phạt. start Trận đấu bắt đầu 1': Trận chung kết FA Cup đã chính thức bắt đầu tại Wembley. Man City ra sân trong trang phục truyền thống màu xanh da trời, trong khi Chelsea thi đấu với trang phục màu xanh đậm quen thuộc. Chelsea giao bóng. report Trọng tài điều khiển trận đấu Trọng tài điều khiển trận chung kết FA Cup là ông Darren England. Ông chính là người ngồi trong phòng VAR ở tình huống VAR gây tranh cãi lớn khi không công nhận bàn thắng của West Ham ở phút bù giờ trong trận thua 0-1 trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. report Cầu thủ hai đội khởi động report Bầu không khí náo nhiệt tại Wembley report James, Sanchez hoàn toàn bình phục Chelsea đón cú hích lớn về lực lượng khi đội trưởng Reece James đủ thể trạng để đá chính. Sau màn vào sân từ ghế dự bị đầy ấn tượng trước Liverpool cuối tuần trước, James được HLV Chelsea bố trí đá ở hàng tiền vệ bên cạnh Moises Caicedo. Trong khung gỗ, Sanchez đã hoàn toàn bình phục sau pha va chạm vùng đầu ở trận gặp Nottingham Forest và sẽ thay Filip Jorgensen bắt chính. Bên hành lang trái, Marc Cucurella tiếp tục được tin tưởng trong vai trò mới sau màn trình diễn nhận nhiều lời khen ở trận đấu với Liverpool tại Anfield. report Rodri trở lại đội hình chính của Man City So với trận gặp Crystal Palace hồi giữa tuần, HLV Pep Guardiola thực hiện tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát Man City. Đáng chú ý là sự trở lại của Rodri trong đội hình chính lần đầu tiên kể từ chiến thắng trước Arsenal. Rayan Cherki không góp mặt, nhường chỗ cho Omar Marmoush đá chính trên hàng công cùng Erling Haaland. Ngoài ra, Jeremy Doku, Nico O’Reilly và thủ môn chuyên bắt các trận cúp James Trafford cũng được trao cơ hội ngay từ đầu. report Đội hình xuất phát Chelsea Sanchez, Gusto, Colwill, Fofana, Hato, James, Caicedo, Palmer, Fernandez, Cucurella, Joao Pedro. report Đội hình xuất phát Man City Trafford, Nunes, Guehi, Khusanov, O’Reilly, Silva, Rodri, Doku, Marmoush, Semenyo, Haaland

Chelsea bước vào trận derby nước Anh tại Wembley với áp lực phải cứu vãn phần nào mùa giải đáng thất vọng. Khoản đầu tư khổng lồ suốt nhiều năm qua chưa mang lại thành quả tương xứng, trong khi niềm tin của người hâm mộ vào định hướng phát triển quá thiên về cầu thủ trẻ cũng đang lung lay dữ dội.

Trong bối cảnh đội bóng thành London vẫn chưa tìm ra người kế nhiệm Liam Rosenior, HLV đội U21 Calum McFarlane tiếp tục làm HLV tạm quyền và đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu giúp Chelsea vô địch FA Cup, điều mà CLB chưa làm được kể từ thời Antonio Conte năm 2018.

McFarlane khởi đầu quãng thời gian ngắn ngủi của mình bằng chiến thắng 1-0 trước Leeds United ở bán kết, nhờ pha lập công của Enzo Fernandez. Kết quả ấy đưa Chelsea vào trận chung kết FA Cup thứ 17 trong lịch sử, chỉ đứng sau Arsenal (21 lần) và Manchester United (22 lần).

Trên hành trình tới Wembley, Chelsea chủ yếu gặp các đối thủ dưới cơ gồm Charlton Athletic, Hull City, Wrexham và Port Vale. Lần gần nhất họ đánh bại hai đội Premier League trong cùng một mùa FA Cup là chiến dịch 2020/21, khi vượt qua Sheffield United, trước khi loại chính Man City ở bán kết.

Dù thi đấu bất ổn tại Premier League, Chelsea vẫn cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý ở FA Cup mùa này với 21 bàn sau 5 trận, thành tích ghi bàn tốt thứ hai của CLB trong lịch sử giải đấu, chỉ kém mùa 1969/70.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại của “The Blues” vẫn là dấu hỏi lớn. Đội chủ sân Stamford Bridge đang đứng thứ chín tại Premier League, kém top 6 tới 6 điểm và trải qua 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng ở giải quốc nội. Trận hòa 1-1 trước Liverpool cuối tuần qua mới chỉ giúp họ chấm dứt chuỗi sáu thất bại liên tiếp.

Trong bối cảnh cơ hội giành vé châu Âu qua Premier League gần như khép lại, FA Cup trở thành “phao cứu sinh” cuối cùng để Chelsea hướng tới suất dự Europa League mùa sau.

Dẫu vậy, thử thách dành cho đội bóng Tây London là cực lớn. Bên kia chiến tuyến là một Man City giàu bản lĩnh và gần như thống trị FA Cup suốt nhiều năm qua.

Ngay cả trước khi trận đấu diễn ra, Man City đã đi vào lịch sử khi trở thành CLB đầu tiên góp mặt ở 4 trận chung kết FA Cup liên tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola cũng mang theo không ít áp lực sau hai thất bại liên tiếp trước Manchester United và Crystal Palace ở các trận chung kết gần nhất.

Bỏ qua những cú ngã ở trận đấu cuối cùng, Man City gần như hoàn hảo tại sân chơi này với 21 chiến thắng trong 23 trận FA Cup gần nhất. Kể từ khi Guardiola đến Anh năm 2016, Man City là đội thắng nhiều nhất, ghi nhiều bàn nhất và giữ sạch lưới nhiều nhất tại FA Cup.

Hành trình vào chung kết mùa này của họ cũng đầy thuyết phục. Sau chiến thắng hủy diệt 10-1 trước Exeter City, Man City lần lượt vượt qua Salford City, Newcastle United, Liverpool và Southampton để tiến tới Wembley.

Đáng chú ý, Man City đang áp đảo hoàn toàn Chelsea ở thành tích đối đầu. Đội bóng của Guardiola bất bại trong 13 lần gặp gần nhất trên mọi đấu trường, thắng tới 10 trận. Chuỗi này bao gồm chiến thắng 1-0 tại bán kết FA Cup 2024 và màn hủy diệt 3-0 ngay tại Stamford Bridge cách đây hơn một tháng.

Không chỉ hướng tới danh hiệu FA Cup thứ tám trong lịch sử, Man City còn đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp cúp quốc nội mùa này sau chức vô địch EFL Cup hồi tháng Ba. Trong khi đó, cuộc đua Premier League với Arsenal vẫn chưa khép lại khi khoảng cách hiện chỉ còn hai điểm.

