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Trực tiếp Hàn Quốc vs CH Czech 0-0 (H1): Không vào!!! Hàn Quốc phản kích

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Lee Kang-in sút từ khoảng cách hơn 20m, khiến thủ môn CH Czech vất vả cứu thua. Hàn Quốc đang lấy lại thế trận và chơi tự tin hơn trước Czech.

report CH Czech chấp nhận chơi bị động

Phút 27: Đại diện châu Âu để cho Hàn Quốc cầm bóng áp đảo và họ sẽ đợi thời cơ phản công. Tận dụng các tình huống phạt góc, đá phạt cố định là phương án tiếp cận khung thành tiếp theo của CH Czech. Cho đến lúc này, đội bóng áo trắng đang làm tốt đấu pháp của họ.

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report Sóng gió cho khung thành Hàn Quốc

Phút 21: CH Czech tấn công nguy hiểm bằng tình huống dàn xếp phạt góc. Cú sút cuối cùng đi ra ngoài, gây hú vía cho Hàn Quốc.

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report Hàn Quốc cầm bóng 64%

Phút 19: Son và các đồng đội cầm bóng hơn gấp đôi CH Czech và tạo ra 4 pha dứt điểm. Các chân sút Hàn Quốc vẫn chưa giải quyết tốt những pha xử lý cuối cùng.

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report Thủ môn CH Czech cứu thua

Phút 14: Lee Kang-in sút từ khoảng cách hơn 20m, khiến thủ môn CH Czech vất vả cứu thua.

5 phút gần đây, Hàn Quốc liên tục tạo ra cơ hội. Đại diện của châu Á bắt đầu áp đặt thế trận và tấn công chủ động.

report Thêm cơ hội cho Hàn Quốc

Phút 13: Lee Han-beom đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

report Son Heung-min dứt điểm hỏng

Phút 12: Cú sút của Son bị hậu vệ CH Czech chặn lại. Đây là pha tấn công có nét đầu tiên của Hàn Quốc.

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report Hàn Quốc pressing quyết liệt

Phút 8: Son và các đồng đội rất chịu khó chạy để pressing ngay khi cầu thủ CH Czech có bóng.

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report CH Czech chiếm thế chủ động

Phút 4: Đại diện châu Âu đang tạm thời cầm bóng áp đảo và chủ động tổ chức tấn công.

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report Hiệp một bắt đầu
report Sân Guadalajara sẵn sàng cho trận đấu

Hàn Quốc và CH Czech sẽ đại chiến ở Guadalajara, sân bóng có sức chứa gần 44.000 chỗ ngồi. Guadalajara nằm trong nhóm sân ít chỗ ngồi tại World Cup 2026 nhưng có cơ sở vật chất hiện đại, đặc biệt mặt cỏ tuyệt đẹp.

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report Dàn sao CH Czech khởi động
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report Dàn sao Hàn Quốc khởi động, sẵn sàng cho trận đại chiến CH Czech

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report CĐV Hàn Quốc hâm nóng không khí trước giờ bóng lăn
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report Đội hình xuất phát CH Czech
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report Đội hình xuất phát Hàn Quốc
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Hàn Quốc và CH Czech chuẩn bị bước vào trận mở màn rực lửa tại bảng A World Cup 2026 trên sân vận động Guadalajara. Đại diện châu Á sở hữu hành trang ấn tượng khi duy trì mạch bất bại suốt chiến dịch vòng loại và vừa đè bẹp Trinidad & Tobago 5-0 ở loạt trận giao hữu.

HLV Hong Myung-bo đặt trọn niềm tin vào người đội trưởng mẫu mực Son Heung-min, chân sút chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của quê nhà đúng 2 pha lập công. Lối chơi tốc độ cùng các miếng phối hợp nhóm nhỏ sẽ là vũ khí giúp "Các chiến binh Taegeuk" áp đặt thế trận, bất chấp việc trung vệ Cho Yu-min phải vắng mặt vì chấn thương.

Phía bên kia chiến tuyến, CH Czech cũng đánh dấu sự trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau hai thập kỷ chờ đợi bằng chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp. Đoàn quân của chiến lược gia lão luyện Miroslav Koubek vượt qua vòng play-off đầy kịch tính và vừa tiếp tục hạ gục Guatemala 3-1 để khẳng định sức mạnh.

Đội bóng xứ pha lê sở hữu lợi thế cực lớn về mặt thể hình cùng thứ vũ khí bóng chết đầy rẫy hiểm họa, nơi một nửa số bàn thắng của họ ở vòng loại xuất phát từ các tình huống cố định. Sự đối lập giữa lối đá ban bật biến hóa của Hàn Quốc và phong cách thực dụng, bóng dài trực diện từ CH Czech hứa hẹn tạo nên màn so tài nghẹt thở.

Độ cao 2.000 mét so với mực nước biển tại Guadalajara chắc chắn sẽ thách thức tối đa nguồn thể lực và khả năng phân phối sức của cầu thủ đôi bên trong 90 phút sắp tới. Trên mặt trận tấn công, tiền đạo Patrik Schick gánh vác trọng trách xuyên phá hàng thủ do Kim Min-jae chỉ huy, dưới sự tiếp bóng từ nhạc trưởng Pavel Sulc và tân đội trưởng Ladislav Krejci.

Lịch sử đối đầu giữa hai quốc gia đang ở thế cân bằng tuyệt đối khi mỗi bên đều sở hữu một chiến thắng trong quá khứ. Đội nào thích nghi nhanh hơn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chắt chiu tốt hơn các cơ hội sẽ giành lấy lợi thế vô giá để mở toang cánh cửa đi tiếp.

Hương Ly
Tiểu Phùng
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