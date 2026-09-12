Trực tiếp Hà Nội vs SLNA 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Sau trận thua bạc nhược trước Công an TPHCM ở ngày ra quân LPBank V.League 1-2026/27, Hà Nội phải thắng SLNA trên sân nhà nhằm tạo đà tâm lý phấn khởi.

report Hà Nội kiểm soát trận đấu Phút 3: Đội chủ nhà đẩy toàn bộ cầu thủ SLNA lùi về phòng ngự từ những phút đầu. Đây là thế trận được dự đoán từ trước, khi Hà Nội có lực lượng trội hơn. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Hà Nội sẽ trút giận lên SLNA Thầy trò HLV Kewell thất thủ 1-3 trên sân Công an TPHCM ở vòng một. Do đó, trở về sân nhà và tiếp đón SLNA là cơ hội để Hà Nội tìm lại cảm giác chiến thắng. report Dàn sao CLB Hà Nội sẵn sàng bước vào trận đấu report Đội hình xuất phát SLNA report Đội hình xuất phát CLB Hà Nội

Ở vòng đấu trước, CLB Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell đã bất ngờ để thua đậm 1-3 trước Công an TPHCM. Dù kiểm soát bóng nhiều, đội bóng thủ đô lại tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công và để lộ nhiều khoảng trống chết người nơi hàng thủ.

Trở về sân nhà, Hà Nội buộc phải dồn lên tấn công để giành trọn 3 điểm nhằm cắt đứt đà tâm lý đi xuống. HLV Kewell đặt nhiều kỳ vọng vào sự trở lại phong độ của Hoàng Hên cũng như khả năng tỏa sáng của các ngoại binh như Andrew Jung và Yuval Sade.

Trong khi đó, SLNA đang có tâm lý khá thoải mái sau khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 1-0 trước tân binh Bắc Ninh. Đội bóng xứ Nghệ bước vào mùa giải với đội hình trẻ trung cùng mục tiêu chắt chiu từng điểm số để trụ hạng. Tuy nhiên, lối chơi của họ vẫn chưa thực sự thuyết phục, đặc biệt là sự thiếu sắc bén trên hàng công khi đã để thua tới 6 trong 10 trận gần nhất.

Phải làm khách trước một đối thủ đang khao khát chiến thắng, SLNA nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự số đông, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ phản công.

Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn ủng hộ đội bóng áo tím. Trong 4 lần chạm trán gần nhất tại V.League, Hà Nội toàn thắng trước SLNA, ghi tới 11 bàn và chỉ lọt lưới 2 lần. Rộng hơn, đại diện thủ đô đã thắng 5 trong 6 lần đối đầu gần đây.

Với lực lượng được đánh giá cao hơn cùng điểm tựa sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội được dự đoán sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Về mặt lực lượng, chủ nhà dự kiến tung ra sân những cái tên như Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Cyrus Cristie, Thành Chung, Đình Hai, Hai Long, Yuval Sade, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Andrew Jung và Taggart.

Ở phần sân đối diện, đội hình xuất phát của SLNA nhiều khả năng sẽ là Văn Bình, Bruno, Thanh Đức, Jairo, Nguyên Hoàng, Khắc Ngọc, Văn Quý, Bá Quyền, Onoja, Xuân Đại và Amine Trần.