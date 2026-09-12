Trực tiếp Hà Nội vs SLNA 0-0 (H1): Thế trận giằng co

TPO - Gần nửa thời gian của hiệp 1 trôi qua nhưng cả hai đội đều chưa tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. CLB Hà Nội chiếm quyền kiểm soát bóng nhưng đang vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ SLNA.

report Bóng cắt ngang khung thành SLNA Phút 31: Hai Long thực hiện quả tạt khó chịu nhưng không có cầu thủ Hà Nội lao vào để tạo điểm cắt. report KHÔNG VÀO!!! Bruno đe dọa khung thành Hà Nội Phút 29: Bruno thoát xuống vòng cấm Hà Nội, cầm bóng và thực hiện cú sửa lòng đưa bóng đi chệch cột. report Đội chủ nhà bế tắc Phút 27: Hà Nội cầm bóng áp đảo, triển khai tấn công khắp mặt sân nhưng đang thiếu phương án để đưa bóng vào vòng cấm SLNA. Các cầu thủ áo vàng áp sát nhanh ngay khi cầu thủ Hà Nội có bóng, do đó hạn chế tầm chuyền bóng và triển khai ban bậc của đối thủ. Đến giữa hiệp một, Hà Nội bắt đầu tìm đến giải pháp đơn giản hơn là sút xa hoặc tạt từ biên. report Thêm cơ hội cho Hà Nội Phút 25: Taggart đánh đầu sau quả tạt của Xuân Mạnh. Tân binh của Hà Nội tung người để đánh đầu nhưng không trúng tâm bóng, đưa bóng đi ra ngoài. report Hai Long sút vọt xà Phút 22: Hai Long cầm bóng từ cánh phải, ngoặt vào trung lộ và dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi vọt xà. report Hoàng Hên dứt điểm Phút 17: Hoàng Hên dứt điểm từ khoảng cách gần 15m và góc sút lệch. Số 10 của Hà Nội bị theo kèm quyết liệt, do đó cú vung chân không đưa bóng đi trúng mục tiêu. yellow Thẻ vàng cho cầu thủ SLNA Phút 15: Đức Vinh nhận thẻ vàng cảnh cáo vì lỗi chơi cao chân. report KHÔNG VÀO!!! Tagaart bỏ lỡ cơ hội của Hà Nội Phút 8: Tagaart đối mặt thủ môn SLNA nhưng không dứt điểm. Anh chuyền cho đồng đội và bị hậu vệ SLNA chặn lại. Quá đáng tiếc cho pha phản công nhanh và sắc sảo của Hà Nội. report Hà Nội kiểm soát trận đấu Phút 3: Đội chủ nhà đẩy toàn bộ cầu thủ SLNA lùi về phòng ngự từ những phút đầu. Đây là thế trận được dự đoán từ trước, khi Hà Nội có lực lượng trội hơn. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Hà Nội sẽ trút giận lên SLNA Thầy trò HLV Kewell thất thủ 1-3 trên sân Công an TPHCM ở vòng một. Do đó, trở về sân nhà và tiếp đón SLNA là cơ hội để Hà Nội tìm lại cảm giác chiến thắng. report Dàn sao CLB Hà Nội sẵn sàng bước vào trận đấu report Đội hình xuất phát SLNA report Đội hình xuất phát CLB Hà Nội

Ở vòng đấu trước, CLB Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell đã bất ngờ để thua đậm 1-3 trước Công an TPHCM. Dù kiểm soát bóng nhiều, đội bóng thủ đô lại tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công và để lộ nhiều khoảng trống chết người nơi hàng thủ.

Trở về sân nhà, Hà Nội buộc phải dồn lên tấn công để giành trọn 3 điểm nhằm cắt đứt đà tâm lý đi xuống. HLV Kewell đặt nhiều kỳ vọng vào sự trở lại phong độ của Hoàng Hên cũng như khả năng tỏa sáng của các ngoại binh như Andrew Jung và Yuval Sade.

Trong khi đó, SLNA đang có tâm lý khá thoải mái sau khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 1-0 trước tân binh Bắc Ninh. Đội bóng xứ Nghệ bước vào mùa giải với đội hình trẻ trung cùng mục tiêu chắt chiu từng điểm số để trụ hạng. Tuy nhiên, lối chơi của họ vẫn chưa thực sự thuyết phục, đặc biệt là sự thiếu sắc bén trên hàng công khi đã để thua tới 6 trong 10 trận gần nhất.

Phải làm khách trước một đối thủ đang khao khát chiến thắng, SLNA nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự số đông, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ phản công.

Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn ủng hộ đội bóng áo tím. Trong 4 lần chạm trán gần nhất tại V.League, Hà Nội toàn thắng trước SLNA, ghi tới 11 bàn và chỉ lọt lưới 2 lần. Rộng hơn, đại diện thủ đô đã thắng 5 trong 6 lần đối đầu gần đây.

Với lực lượng được đánh giá cao hơn cùng điểm tựa sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội được dự đoán sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Về mặt lực lượng, chủ nhà dự kiến tung ra sân những cái tên như Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Cyrus Cristie, Thành Chung, Đình Hai, Hai Long, Yuval Sade, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Andrew Jung và Taggart.

Ở phần sân đối diện, đội hình xuất phát của SLNA nhiều khả năng sẽ là Văn Bình, Bruno, Thanh Đức, Jairo, Nguyên Hoàng, Khắc Ngọc, Văn Quý, Bá Quyền, Onoja, Xuân Đại và Amine Trần.