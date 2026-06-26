Trực tiếp Ecuador vs Đức 1-1 (H1): Báo động đỏ tuyến giữa Đức

TPO - Các tiền vệ Đức liên tục mất bóng nguy hiểm ở giữa sân. Họ đã nhận bàn thua vì một pha bóng kiểu như vậy. 5 phút gần nhất, đến 2 lần tiền vệ Đức để Ecuador cướp bóng nhưng may mắn chưa bị trừng phạt.

report Báo động đỏ tuyến giữa Đức Phút 33: Các tiền vệ Đức liên tục mất bóng nguy hiểm ở giữa sân. Họ đã nhận bàn thua vì một pha bóng kiểu như vậy. 5 phút gần nhất, đến 2 lần tiền vệ Đức để Ecuador cướp bóng nhưng may mắn chưa bị trừng phạt. report Cục diện trận đấu xoay chiều 5 phút gần nhất, Ecuador mới là đội kiểm soát bóng chủ động. Đại diện Nam Mỹ đang triển khai tấn công rất nhiều ở biên. report Havertz đánh đầu Phút 25: Tiền đạo Arsenal lần đầu dứt điểm ở trận đấu này. Anh bật cao đánh đầu nhưng đường bóng đi chưa hiểm. report Không có phạt đền cho Ecuador Phút 24: Piero Hincapie ngã trong khu vực cấm địa nhưng trọng tài xua tay rất nhanh báo hiệu không có gì bất thường. report Thế trận sau 20 phút Đức đang nắm tỷ lệ cầm bóng áp đảo. Tuy nhiên, "Cỗ xe tăng" đang chưa tạo ra được nhiều tình huống tấn công sắc nét. report Felix Nmecha dứt điểm Phút 15: Felix Nmecha xoay xở bóng và ra quyết định dứt điểm nhanh từ khoảng cách hơn 20m. Bóng đi căng, bất ngờ nhưng không trúng mục tiêu. goal VÀO!!! Ecuador gỡ hòa 1-1 Phút 9: Cú sút tuyệt vời của Nilson Angulo ở ngoài vùng cấm địa mang về bàn gỡ cho Ecuador. Bóng đi căng và găm vào góc xa khung thành của Manuel Neuer. report Đức nhập cuộc tưng bừng Phút 8: Tốc độ trong những pha tấn công của Đức đang làm khổ Ecuador. Các cầu thủ áo vàng khởi đầu trận đấu bằng thế trận rất tệ. report Bàn thắng công nhận cho Đức Phút 3: Cầu thủ Ecuador đề nghị trọng tài coi VAR để kiểm tra pha va chạm trước khi Sane ghi bàn. Tuy nhiên, trọng tài vẫn chỉ tay về vị trí giao bóng. goal VÀO!!! Đức mở tỷ số 1-0 Phút 3: Bàn thắng đến rất sớm với Đức. Sane tỏa sáng với cú đặt lòng chuẩn mực trong khu vực cấm địa để giúp "Cỗ xe tăng" vượt lên. start Hiệp một bắt đầu report Cầu thủ tuyển Đức khởi động report Tuyển Đức sẵn sàng bước vào trận đấu report Đội hình xuất phát Đức

Tuyển Đức đã sớm đoạt vé vào vòng knock-out World Cup 2026 sau hai trận toàn thắng, nổi bật là màn lội ngược dòng hạ Bờ Biển Ngà 2-1 nhờ phong độ chói sáng của Deniz Undav. Ngược lại, Ecuador đang bị dồn vào thế chân tường. Việc đánh rơi điểm số trước Bờ Biển Ngà và hòa bế tắc Curacao buộc thầy trò HLV Sebastian Beccacece phải thi đấu với tinh thần "không còn gì để mất" trên chảo lửa MetLife nhằm thắp sáng hy vọng đi tiếp.

Sức mạnh tấn công của "Cỗ xe tăng" vô cùng đáng gờm với 9 lần xé lưới đối phương chỉ sau hai trận. Siêu máy tính Opta dự đoán Đức nắm giữ tới 48,8% cơ hội chiến thắng, vượt trội so với mức 28,2% của đại diện Nam Mỹ. Nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann sẽ cân bằng kỷ lục 12 chiến thắng liên tiếp dài nhất lịch sử ĐTQG.

Về mặt nhân sự, tuyển Đức gặp tổn thất lớn khi Nico Schlotterbeck chính thức chia tay giải vì chấn thương mắt cá. Do đã hoàn thành mục tiêu vòng bảng, HLV Nagelsmann dự kiến sẽ xoay tua mạnh mẽ. Deniz Undav (người đã in dấu giày vào 5 bàn) nhiều khả năng đá chính thay Kai Havertz. Thủ môn Oliver Baumann cùng các nhân tố dự bị như Goretzka, Stiller, Amiri, Leweling hay Beier cũng sẵn sàng được trao cơ hội.

Bên kia chiến tuyến, Ecuador đón tin vui khi sở hữu lực lượng sung mãn nhất. Tuyến giữa nhiều khả năng sẽ được gia cố bằng sức mạnh tranh chấp của cặp đôi Alan Franco và Moises Caicedo. Trên hàng công, mọi kỳ vọng đang đổ dồn lên vai lão tướng 36 tuổi Enner Valencia. Tiền đạo này chỉ còn cách cột mốc 50 bàn cho ĐTQG đúng một lần lập công, và anh được kỳ vọng sẽ phá vỡ chuỗi bế tắc của đội nhà trước một tuyển Đức chưa từng giữ sạch lưới ở 8 trận World Cup gần nhất.