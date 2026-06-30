Trực tiếp Đức vs Paraguay 0-1 (hết H1): Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn bàn cho Paraguay

TPO - Paraguay tỏ ra già dơ, bản lĩnh và sắc sảo hơn. Họ thua về tỷ lệ kiểm soát bóng, số đường chuyền nhưng ăn đứt ở khả năng tạo cơ hội và dứt điểm ghi bàn.

foul Hiệp 1 kết thúc Paraguay tỏ ra già dơ, bản lĩnh và sắc sảo hơn. Họ thua về tỷ lệ kiểm soát bóng, số đường chuyền nhưng ăn đứt ở khả năng tạo cơ hội và dứt điểm ghi bàn. report Quá tiếc cho Đức 45': Joshua Kimmich tung cú sút tầm trung. Bóng đập chân hậu vệ Paraguay và đi sát sạt cột dọc. Đây mới là pha bóng đáng nói nhất mà Đức tạo ra từ đầu trận. goal VÀO, Paraguay trừng phạt Đức 42': Một pha tấn công rất hay của Paraguay. Almiron ngoặt bóng tạo khoảng trống cho đồng đội băng xuống. Một đường tạt cực kỳ hợp lý được tạo ra từ cánh phải để Julio Enciso băng vào đánh đầu hiểm hóc. Neuer đứng chôn chân trong khi các trung vệ Đức ngỡ ngàng. report Đức cầm bóng tới 80% 40': Đức kiểm soát bóng tới 80% trong phần lớn thời gian hiệp 1. Nhưng độ sát thương của họ rất thấp. Đức dứt điểm không một lần trúng mục tiêu trong khi Paraguay đã 1 lần khiến thủ môn Neuer phải làm việc. report Đức như đâm đầu vào tường 36': Kai Havertz sút bóng từ ngoài vòng cấm, nhưng cú sút của anh bị chặn lại. Từ đầu trận, Đức dứt điểm rất nhiều nhưng chưa một lần bóng đi trúng mục tiêu. report Đức đang loay hoay 32': Nathaniel Brown thực hiện đường tạt bóng bổng rất đẹp mắt vào khu vực cấm địa, nhưng bóng đã bị một cầu thủ đối phương phá ra. Tình huống này lại một lần nữa cho thấy sự chắc chắn của "lô cốt" Paraguay. report Paraguay phòng ngự rất khó chịu 26': Bóng đến chân các cầu thủ Đức thường bị phá ra nhanh chóng. Những Sane hay Wirtz có rất ít khoảng trống để xử lý. report Đức đang cầm bóng và nỗ lực tạo khoảng trống 20': Đức kiểm soát bóng và thể hiện những đường chuyền qua lại giữa các cầu thủ. Họ đang di chuyển nhiều, tạo không gian và chờ thời điểm thích hợp để phá vỡ hàng phòng ngự đối phương. report Paraguay bắt đầu siết lại hàng thủ 13': Nathaniel Brown leo biên không thành công. Hàng phòng ngự đối phương nhanh chóng phá bóng ra khỏi khu vực cấm địa. Đức bắt đầu khó chơi hơn vì Paraguay đã siết lại hàng thủ. report Florian Wirtz thử vận may 8': Bóng bật ra đến chỗ Florian Wirtz ở rìa vòng cấm. Anh lập tức tung cú sút về phía khung thành, nhưng bóng đi vọt xà ngang. Đây là cú sút thứ 2 trong vòng 2 phút của Đức nhưng tất cả đều chệch mục tiêu. report Đức đáp lễ 6': Một đường chuyền vừa tầm trong vòng cấm giúp Deniz Undav có thời gian để căn chỉnh cú sút, nhưng cú sút hơi chệch tâm bóng, khiến bóng đi chệch cột dọc bên phải. Đó thực sự là một cơ hội tuyệt vời! report Nguy hiểm, hàng thủ Đức bị cảnh báo 2': Hàng thủ Đức vừa trải qua một phen hú vía. Hậu vệ của họ không kèm sát Alonso để cầu thủ này dứt điểm từ cự ly gần. Nhưng Neuer đã kịp khép góc. foul Trận đấu bắt đầu report Hai đội đang tiến hành nghi thức chào cờ report Người hâm mộ Đức đã sẵn sàng cho trận đấu report Siêu dự bị của đội tuyển Đức Deniz Undav là "siêu dự bị" của Đức. Anh thi đấu rất ít (3 trận đá chưa đủ tổng cộng 90 phút) nhưng vẫn ghi được 3 bàn thắng và đóng góp 2 pha kiến ​​tạo. Hiệu suất ghi bàn của tiền đạo này cao bất ngờ (27 phút/bàn). report Đội hình dự kiến 2 đội Đức không dùng Undav như một siêu dự bị. Họ để anh đá chính thay vị trí của Musiala. Trong khi đó, Almiron đã trở lại đội hình chính của tuyển Paraguay. report Nỗi sợ châu Âu của Paraguay Trong thế kỷ 21, Paraguay thường xuyên thua các đội tuyển châu Âu. Họ trải qua 5 trận thua những đối thủ châu Âu, ngoài ra là 1 hòa và 3 thắng lợi, mới nhất là trận thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở World Cup 2026. report Đức đã khác xưa Kể từ khi nâng cao chiếc cúp vô địch năm 2014 với chiến thắng 1-0 trước Argentina, Đức chưa từng giữ sạch lưới ở World Cup. Thực sự tuyển Đức bây giờ đã không còn giữ hình ảnh vững như bàn thạch như ngày xưa. Thay vào đó là một tập thể rất phóng khoáng.

Đội tuyển Đức, 4 lần vô địch thế giới, bắt đầu chiến dịch vòng loại trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2014 (2 VCK gần nhất đều không qua vòng bảng). Họ hành quân đến Foxborough để đối đầu với Paraguay - đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại trực tiếp kể từ năm 2010.

Đức tiến vào vòng trong với tư cách đội nhất bảng E. Phong độ của họ khá ổn định với 4 chiến thắng trong 6 trận gần nhất. Tại vòng bảng, Đức khởi đầu thuận lợi khi thắng Curacao 7-1 và vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1.

Dù thua sát nút 1-2 trước Ecuador ở lượt trận cuối, đội bóng châu Âu vẫn duy trì thế trận kiểm soát và khả năng tạo cơ hội tốt. Hàng công của họ thi đấu hiệu quả khi ghi 10 bàn sau ba trận. Tuy nhiên, hàng thủ của Đức để lọt lưới ở cả 3 trận vòng bảng, cho thấy vẫn còn những khoảng trống cần được khắc phục.

Bên kia chiến tuyến, Paraguay tiến vào vòng knock-out với tư cách là một trong các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Sau trận thua Mỹ 1-4, đại diện Nam Mỹ đã điều chỉnh lối chơi. Họ thi đấu thực dụng và phòng ngự chặt chẽ hơn, qua đó thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và hòa 0-0 với Australia.

Việc giữ sạch lưới hai trận liên tiếp cho thấy sự tiến bộ và tính kỷ luật trong hệ thống phòng ngự. Dù hàng công thi đấu khiêm tốn với 2 bàn thắng, sự an toàn nơi sân nhà là điểm tựa để Paraguay hướng tới một thế trận an toàn trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Những gì đã thể hiện cho thấy sự ngoan cường của đại diện Nam Mỹ và đêm nay, họ có thể trừng phạt sự phóng khoáng của Đức.