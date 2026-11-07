Trực tiếp Công an Hà Nội 1-0 Công an TPHCM (Hiệp 2): Alan ghi bàn bằng cú nã đại bác

TPO - Sau khi bị dẫn bàn, đội khách đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Thế trận lúc này là rất mở.

goal VÀO, 1-0 cho CAHN 59': Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng cũng đến. Nhưng đội ghi bàn lại là CAHN. Sau hàng loạt pha ban bật, Alan có bóng rồi tung cú sút trái phá làm tung nóc lưới. Công an TPHCM chắc chắn phải cảm thấy tiếc nuối vì hàng loạt pha hỏng ăn vừa qua. report Lại là cơ hội tốt bị Công an TPHCM bỏ phí 57': Cumming băng lên dũng mãnh bên cánh trái. Anh dứt điểm căng và hiểm. Tiếc rằng Nguyễn Filip đã kịp đổ người, cứu cho CAHN khỏi bàn thua mười mươi. report Không vào!!! 55': Quá tiếc cho Công an TPHCM với cơ hội tốt nhất từ đầu trận. Quốc Cường chuyền bóng rất thuận lợi để Olaha Mạnh Đức có khoảng trống mênh mông và sút bóng. Nhưng trái bóng lại liếm qua mép ngoài cột dọc. report Quá tiếc cho Alan 52': Đình Bắc bấm bóng vừa tầm, đặt Alan vào thế đối mặt Lê Giang. Tuy nhiên tiền đạo CAHN lại lưỡng lự chưa sút. Đến khi có thể sút bóng thì anh đã bị khép góc. report Không được! 48': Đình Bắc mở bóng rất thoáng cho Văn Đô. Một mình cầu thủ này một bóng bên hành lang phải. NHM chờ đợi một tình huống căng vào chuẩn xác nhưng Văn Đô lại chuyền cho hậu vệ đối phương, ném đi thời cơ rất tốt dành cho CAHN. foul Hiệp 2 bắt đầu report Hết hiệp 1 Một hiệp đấu hấp dẫn với ít nhất 2 cơ hội rõ nét. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút khiến tỷ số vẫn là 0-0. NHM chắc chắn chờ đợi nhiều hơn những pha bóng bùng nổ trong hiệp 2. report Quá tiếc cho Đình Bắc 44': Bóng đến chân Đình Bắc ở tư thế dứt điểm thuận lợi. Thông thường anh sẽ ghi bàn với pha cứa lòng mềm mại, nhưng lần này không hiểu vì sao tiền đạo của CAHN lại đưa bóng đi ra ngoài. report VAR từ chối bàn thắng của Công an Hà Nội 40': Alan đánh đầu đưa bóng chạm cột, sau đó Mauk băng vào dứt điểm mạnh mẽ làm tung lưới. Sau đó, VAR từ chối tình huống làm bàn này với lý do cầu thủ CAHN đã phạm lỗi trước đó. report Nguyễn Filip lại chật vật 38': Một lần nữa Công an TPHCM lại gây khó khăn từ những pha tấn công biên. Yamga tạt vào, bên trong Williams Minh Hoàng không chiến dũng mãnh. Tuy nhiên cú chạm đầu của anh lại đưa bóng đi ra ngoài đầy tiếc nuối. report Hàng thủ CAHN xáo trộn 35': Hàng loạt pha chuyền bóng của Công an TPHCM đã đặt hàng thủ CAHN vào thế chống đỡ vất vả. Rất may là ở tình huống then chốt, Nguyễn Filip đã giải nguy với sải tay dài, đẩy bóng ngay trên đầu cầu thủ đối phương. report Quá vội vàng 31': Quốc Cường được đồng đội chuyền bóng đúng nhịp di chuyển. Thay vì dẫn bóng và tiếp tục phối hợp, tiền vệ của Công an TPHCM lại sút xa bằng chân không thuận. Trái bóng bay vừa nhẹ vừa không hiểm. report Không vào 24': Đình Bắc đón bóng bên cánh trái. Sau đó anh trả ra để Artur tung cú sút căng. Bóng đã làm rung mành lưới nhưng là từ bên ngoài. Cơ hội rõ nét nhất của CAHN từ đầu trận. report Không vào 16': Pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến từ phía CAHN. Alan và Artur ban bật nhạy cảm trước khi Alan băng xuống. Tuy nhiên tiền đạo này đã đưa bóng lên trời. report Không được! 10': Đình Bắc đột phá ở biên rồi tạt vào cho Leo Artur. Nhưng pha dứt điểm của Leo Artur đưa bóng đi vọt xà ngang. report Đội khách đang gây bất ngờ 5': CA TPHCM chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc dù phải làm khách tại Hàng Đẫy, trong khi CAHN có phần thận trọng trong cách tiếp cận trận derby ngành công an. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình đá chính của Công an TP Hồ Chí Minh report Đội hình đá chính của Công an Hà Nội Đúng như dự đoán, đội chủ nhà cất một số vị trí quan trọng để giữ thể lực cho các trụ cột này. Tuy nhiên lực lượng họ sử dụng vẫn ra rất mạnh.

Thất bại nặng nề 0-5 trước Công an Hà Nội (CAHN) ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia là đòn giáng mạnh vào tham vọng của chiến lược gia người Australia, khi đội bóng của ông hoàn toàn lép vế và vỡ vụn trước sức ép nghẹt thở từ đối thủ. Việc nhìn lại thất bại ấy là lời nhắc nhở cần thiết để CA TPHCM đúc rút những bài học then chốt trước chuyến hành quân trở lại sân Hàng Đẫy.

So với giai đoạn đầu mùa, CA TPHCM đã có những chuyển biến rõ nét trong cách tổ chức lối chơi, khả năng phối hợp gắn kết và tinh thần thi đấu kiên cường hơn. Dẫu vậy, trận thua tối thiểu 0-1 trước Đà Nẵng vừa qua đã chặn đứng cơ hội chen chân vào nhóm đầu của thầy trò HLV Arthur Diles.

Với 10 điểm cùng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, thủ môn Patrik Lê Giang cùng các đồng đội hiểu rằng bất kỳ cú sảy chân nào lúc này cũng có thể khiến họ bị tụt lại phía sau. Để xóa nhòa khoảng cách về chất lượng đội hình trước CAHN, đại diện phương Nam buộc phải có một phương án nhập cuộc thận trọng và kỷ luật.

Ở bên kia chiến tuyến, CAHN cũng bước vào cuộc đối đầu này với áp lực tâm lý đè nặng. Đoàn quân của HLV Mano Polking đang trải qua chuỗi ngày ảm đạm với 3 vòng liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại LPBank V.League 1, bao gồm hai trận hòa trước SLNA, Thanh Hóa và thất bại trước Hà Nội FC.

Nỗi thất vọng càng kéo dài sau trận hòa đáng tiếc trước Kyoto Sanga tại AFC Champions League Elite. Dù vẫn xếp thứ 3 với 11 điểm, nguy cơ bị các đối thủ cạnh tranh gia tăng khoảng cách là rất lớn. Do đó, trọn vẹn 3 điểm không đơn thuần mang ý nghĩa danh dự của một trận derby, mà còn là nhiệm vụ bắt buộc để CAHN giải tỏa áp lực và tìm lại đà thăng hoa.

Xét về chiều sâu đội hình, CAHN vẫn được đánh giá cao hơn hẳn nhờ dàn hào thủ đồng đều, giàu kinh nghiệm và luôn sở hữu những cá nhân biết tỏa sáng định đoạt trận đấu. Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng Thủ đô nằm ở khả năng kiểm soát khu trung tuyến, điều tiết nhịp độ và chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. Tuyến giữa chính là tử huyệt mà CA TP.HCM phải phong tỏa chặt chẽ, bởi nếu tiếp tục để đối thủ chiếm lĩnh không gian, kịch bản về một thế trận vỡ vụn như trận tranh Siêu cúp sẽ rất dễ tái hiện.