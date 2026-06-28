Trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha 0-0 (H2): Không vào!!! Rodriguez lỡ cơ hội

report Không được

60': João Félix chọc khe tinh tế để Ronaldo thoát xuống đối mặt thủ môn Vargas. Tuy nhiên, cú dứt điểm của CR7 lại đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc. Dù vậy, trọng tài biên cũng đã căng cờ báo Ronaldo việt vị.

Sau đó, Colombia thay liền hai người: Cordoba và Lerma rời sân, nhường chỗ cho Suarez và Rios.