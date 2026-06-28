Trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha 0-0 (H2): Không vào!!! Rodriguez lỡ cơ hội

71: Ngay sau khi trở lại, Bồ Đào Nha tiếp tục thay người: Felix và Vitinha rời sân, nhường chỗ cho Leao và Samu Costa.
68': Hai đội nghỉ tiếp nước giữa hiệp 2.
66': Arias tung cú sút chân phải cận thành, bóng đập người một hậu vệ Bồ Đào Nha đổi hướng, nhưng thủ môn Costa vẫn kịp phản xạ, bay người đấm bóng cứu thua đầy ngoạn mục.
62': Rodriguez tung đường chọc khe sắc lẹm xé toang hàng thủ Bồ Đào Nha để Arias băng xuống bên cánh phải. Arias sau đó căng ngang thuận lợi cho Rios trong vòng cấm, nhưng cú dứt điểm về góc gần của tiền vệ này lại đi chệch cột dọc Bồ Đào Nha trong gang tấc.
60': João Félix chọc khe tinh tế để Ronaldo thoát xuống đối mặt thủ môn Vargas. Tuy nhiên, cú dứt điểm của CR7 lại đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc. Dù vậy, trọng tài biên cũng đã căng cờ báo Ronaldo việt vị.
Sau đó, Colombia thay liền hai người: Cordoba và Lerma rời sân, nhường chỗ cho Suarez và Rios.
55': Lerma của Colombia thử vận may bằng một cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ thành Costa kịp đổ người đẩy bóng cứu thua cho Bồ Đào Nha.
51': Dalot treo bóng chính xác vào vòng cấm, Felix bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Vargas bên phía Colombia.
46': Bồ Đào Nha có sự thay đổi người sau giờ nghỉ: Joao Neves và Dalot vào sân, thay Ruben Neves và Cancelo.
Hiệp một tại Miami diễn ra đầy sôi động, chỉ thiếu điều duy nhất là bàn thắng. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và buộc hai thủ môn phải nhiều lần trổ tài cứu thua.
Colombia có phần nhỉnh hơn về chất lượng những pha dứt điểm, nhưng với dàn ngôi sao giàu đột biến, Bồ Đào Nha vẫn luôn tiềm ẩn khả năng tạo khác biệt bất cứ lúc nào.
45': Cancelo để mất bóng quá dễ ở khu trung tuyến, tạo cơ hội cho Arias của Colombia tăng tốc phản công. Tuy nhiên, cú sút cuối cùng của Puerta lại đi thẳng vào vị trí của thủ thành Costa.
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
42': Felix có pha chạm bóng tinh tế để vượt qua sự truy cản của Sanchez sau một quả ném biên dài. Tiền đạo này lập tức tung cú vô-lê, nhưng bóng bay vọt xà ngang khung thành Colombia.
39': Fernandes nhận bóng ngay giữa vòng cấm, xoay người dứt điểm rất nhanh, nhưng thủ môn Colombia phản xạ xuất sắc đẩy bóng từ chối bàn thắng của đội trưởng Bồ Đào Nha.
Ngay sau đó, Ronaldo ngả ngươi móc bóng nhưng bóng đạp trúng hậu vệ áo vàng bật ra.
36': Các cầu thủ Colombia phàn nàn sau khi Córdoba ngã trong pha tranh chấp với Dias, nhưng trọng tài không cho rằng đó là tình huống phạm lỗi. Đại diện Nam Mỹ đang kiểm soát bóng tốt và liên tục tạo ra sức ép đáng kể bên phần sân Bồ Đào Nha.
32': Ronaldo thoát xuống đón đường chọc khe từ đồng đội, nhưng cú sút cực căng của anh đi đúng vào vị trí của thủ thành Vargas bên phía Colombia.
25': Trận đấu bước vào thời gian nghỉ giữa hiệp 1 để cầu thủ hai đội tiếp nước.
24': Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách khá xa. Ronaldo quyết định sút thẳng, bóng đi căng và thấp xuyên qua hàng rào Colombia, nhưng đúng vào vị trí của thủ thành Vargas.
22': Ruben Neves có pha phá bóng ngay trên vạch vôi khung thành Bồ Đào Nha sau cú dứt điểm của Arias bên phía Colombia.
17': Córdoba của Colombia đột phá xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút chân phải đầy uy lực, buộc thủ môn Diogo Costa phải bay người hết cỡ để cứu thua cho Bồ Đào Nha.
14': Puerta của Colombia tung ra cú sút chân trái quyết đoán từ cụ li hơn 30m đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Bồ Đào Nha.
12': Bruno Fernandes tung cú sút chân phải đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Colombia trong gang tấc.
8': Rodriguez tung cú sút cực nhanh sau khi đón đường chuyền của Cordoba. Tuy nhiên, pha dứt điểm của đội trưởng Colombia lại đưa bóng đi chệch khung thành Bồ Đào Nha.
6': CĐV Colombia có mặt rất đông ở trận đấu hôm nay. Đại diện Nam Mỹ đang tấn công chủ động trước dàn sao Bồ Đào Nha.
2': Luis Diaz tạo ra đột biến từ pha bóng sở trường ở cánh trái. Tiền vệ Bayern dứt điểm hỏng, sau đó Jhon Cordoba đánh đầu đưa bóng vọt xà.
Cuộc đọ sức tại Miami giữa Colombia và Bồ Đào Nha sẽ là trận "chung kết" định đoạt ngôi vị dẫn đầu bảng K World Cup 2026. Đây mới là lần đầu tiên hai thế lực này chạm trán ở một giải đấu chính thức, sau trận giao hữu hòa 0-0 vào năm 2014.
Colombia đang bay cao khi toàn thắng hai lượt trận đầu tiên (hạ Uzbekistan 3-1, quật ngã CHDC Congo 1-0). Sớm nắm trong tay 6 điểm cùng tấm vé vào vòng 32 đội, đại diện Nam Mỹ chỉ cần giành thêm một điểm để khóa chặt ngôi đầu – qua đó nắm lợi thế lớn ở vòng knock-out. Nếu thất bại, họ sẽ rơi xuống nhì bảng và phải đối đầu đội nhì bảng L.
Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha (4 điểm) vừa giải tỏa tâm lý bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Uzbekistan. Siêu sao Cristiano Ronaldo rực sáng với một cú đúp, nâng tổng bàn thắng trong sự nghiệp lên con số vĩ đại 975 và đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Thầy trò HLV Roberto Martinez buộc phải quật ngã Colombia nếu muốn chiếm lĩnh đỉnh bảng.
Về lực lượng, Colombia hồi hộp chờ đợi chấn thương vai của tiền đạo chủ lực Luis Suarez, trong khi bộ khung Luis Diaz, James Rodriguez, Lerma và Davinson Sanchez dự kiến được giữ nguyên. Phía Bồ Đào Nha chỉ bỏ ngỏ khả năng ra sân của hậu vệ Tomas Araujo; Ronaldo sẽ tiếp tục đá cao nhất trên hàng công, sát cánh cùng Joao Felix hoặc sự cạnh tranh từ Bernardo Silva và Rafael Leao.