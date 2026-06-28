Trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Sớm giành vé đi tiếp, Colombia quyết đấu Bồ Đào Nha để định đoạt ngôi đầu bảng K World Cup 2026. Đại diện Nam Mỹ chỉ cần một điểm, trong khi Cristiano Ronaldo cùng đồng đội buộc phải thắng.

report Colombia ép sân Phút 6: CĐV Colombia có mặt rất đông ở trận đấu hôm nay. Đại diện Nam Mỹ đang tấn công chủ động trước dàn sao Bồ Đào Nha. report KHÔNG VÀO!!! Cơ hội đầu tiên cho Colombia Phút 2: Luis Diaz tạo ra đột biến từ pha bóng sở trường ở cánh trái. Tiền vệ Bayern dứt điểm hỏng, sau đó Jhon Cordoba đánh đầu đưa bóng vọt xà. start Hiệp một bắt đầu photo Không khí tuyệt vời trước giờ "G" report Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha report Đội hình xuất phát Colombia

Cuộc đọ sức tại Miami giữa Colombia và Bồ Đào Nha sẽ là trận "chung kết" định đoạt ngôi vị dẫn đầu bảng K World Cup 2026. Đây mới là lần đầu tiên hai thế lực này chạm trán ở một giải đấu chính thức, sau trận giao hữu hòa 0-0 vào năm 2014.

Colombia đang bay cao khi toàn thắng hai lượt trận đầu tiên (hạ Uzbekistan 3-1, quật ngã CHDC Congo 1-0). Sớm nắm trong tay 6 điểm cùng tấm vé vào vòng 32 đội, đại diện Nam Mỹ chỉ cần giành thêm một điểm để khóa chặt ngôi đầu – qua đó nắm lợi thế lớn ở vòng knock-out. Nếu thất bại, họ sẽ rơi xuống nhì bảng và phải đối đầu đội nhì bảng L.

Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha (4 điểm) vừa giải tỏa tâm lý bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Uzbekistan. Siêu sao Cristiano Ronaldo rực sáng với một cú đúp, nâng tổng bàn thắng trong sự nghiệp lên con số vĩ đại 975 và đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Thầy trò HLV Roberto Martinez buộc phải quật ngã Colombia nếu muốn chiếm lĩnh đỉnh bảng.

Về lực lượng, Colombia hồi hộp chờ đợi chấn thương vai của tiền đạo chủ lực Luis Suarez, trong khi bộ khung Luis Diaz, James Rodriguez, Lerma và Davinson Sanchez dự kiến được giữ nguyên. Phía Bồ Đào Nha chỉ bỏ ngỏ khả năng ra sân của hậu vệ Tomas Araujo; Ronaldo sẽ tiếp tục đá cao nhất trên hàng công, sát cánh cùng Joao Felix hoặc sự cạnh tranh từ Bernardo Silva và Rafael Leao.