Trực tiếp chung kết U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, 19h30 ngày 24/4: Ngưỡng cửa lịch sử

Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam

Kể từ khi giải U17 Đông Nam Á ra đời vào năm 2002, U17 Việt Nam đã 3 lần lên ngôi vào các năm 2006, 2010 và 2017, ngang bằng thành tích của Thái Lan và Australia. Trận chung kết tối nay là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam vượt lên, khi đối thủ của chúng ta là U17 Malaysia.

Ở trận ra quân tại vòng bảng, U17 Việt Nam từng đè bẹp U17 Malaysia 4-0. Trong trận đấu đó, U17 Việt Nam áp đảo hoàn toàn và dẫn trước 3-0 chỉ sau hiệp đầu tiên. Cho dù U17 Malaysia thể hiện sự tiến bộ rõ ràng sau đó, nhưng các chuyên gia cho rằng đội bóng áo đỏ vẫn nhỉnh hơn.

Vấn đề lớn nhất của U17 Việt Nam lúc này có lẽ là giữ được đà hưng phấn nhưng đồng thời không có tâm lý chủ quan. HLV Cristiano Roland cho rằng U17 Việt Nam vẫn cần giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng của giải. “Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết”, ông nói.

Đánh giá về đối thủ U17 Malaysia, HLV Cristiano Roland nhận định đội bóng này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với lần đối đầu ở vòng bảng. “Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan”, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh.