Trực tiếp Chelsea vs Nottingham, 21h00 ngày 4/5: Lời giải cho khủng hoảng

TPO - Chiến thắng tại FA Cup mang lại tín hiệu tích cực cho Chelsea, nhưng phong độ sa sút tại Premier League vẫn là nỗi lo lớn. Trước một Nottingham Forest đang duy trì chuỗi trận ấn tượng, đội chủ sân Stamford Bridge cần giành trọn 3 điểm để chặn đứng nguy cơ lún sâu vào khủng hoảng.

report James và Colwill trở lại đội hình Chelsea Bên cạnh tâm điểm mang tên Jesse Derry, sự trở lại của đội trưởng Reece James và trung vệ Levi Colwill mang đến cú hích tinh thần đáng kể cho đội chủ sân Stamford Bridge. James có tên trong danh sách dự bị sau khi bình phục chấn thương gân kheo gặp phải hồi giữa tháng Ba. Trong khi đó, Colwill đánh dấu lần đầu tiên góp mặt trong danh sách thi đấu kể từ đầu mùa, sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương dây chằng chéo trước (ACL). Ở tuyến trên, Cole Palmer cũng đã sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát, sau khi được sử dụng từ băng ghế dự bị ở bán kết FA Cup. report Nottingham Forest thay hơn nửa đội hình Nottingham Forest bước vào trận đấu với một diện mạo hoàn toàn khác, khi HLV Vitor Pereira thực hiện tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, chủ động cất hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị. Đây là toan tính mang tính chiến lược của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi Forest còn nguyên mục tiêu lớn phía trước: trận bán kết lượt về UEFA Europa League vào thứ Năm tới. Những cái tên quan trọng như Morgan Gibbs-White hay Elliot Anderson đều không đá chính tại Stamford Bridge. Trong đội hình xuất phát, chỉ có 3 cầu thủ gồm Morato, Nicolas Dominguez và Igor Jesus giữ được vị trí so với chiến thắng ở lượt đi trước Aston Villa trên sân City Ground . Một đội hình mang tính “xoay tua” rõ rệt và cũng là lời khẳng định rằng Forest đang đặt cược lớn cho đấu trường châu Âu. report Sao trẻ Chelsea ra mắt Premier League Trước giờ bóng lăn, HLV tạm quyền Calum McFarlane được hỏi liệu những gương mặt từng làm việc cùng ông ở đội trẻ Chelsea có cơ hội xuất hiện trong giai đoạn cuối mùa Premier League hay không. Và câu trả lời đã đến theo cách ít ai ngờ nhất: Jesse Derry. Quyết định trao suất đá chính cho cầu thủ mới 18 tuổi, người chỉ vừa gia nhập từ Crystal Palace vào mùa hè năm ngoái, rõ ràng là một canh bạc mang đậm dấu ấn cá nhân của McFarlane. Derry không hoàn toàn xa lạ với đội một. Anh từng được tung vào sân trong hiệp hai ở chiến thắng tại FA Cup trước Hull City hồi tháng Hai. Nhưng lần này là một câu chuyện hoàn toàn khác: một suất đá chính, một sân khấu lớn, và áp lực của giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh. Dẫu vậy, tài năng trẻ này có cơ sở để tự tin bởi anh từng ghi bàn cho đội tuyển Anh ở cấp độ U19. Đáng chú ý hơn, trận ra mắt của Derry mang ý nghĩa đặc biệt khi anh bước ra sân chơi Premier League đúng 12 năm và 350 ngày kể từ lần cuối cùng cha của anh, Shaun Derry, thi đấu trong màu áo Queens Park Rangers, ở cuộc đối đầu với Liverpool vào tháng 5/2013. ​ report Đội hình xuất phát Nottingham Forest Sels, Abbott, Morato, Jair Cunha, Netz, Dominguez, Yates, Bakwa, McAtee, Awoniyi, Igor Jesus. report Đội hình xuất phát Chelsea Sanchez, Gusto, Chalobah, Tosin, Cucurella, Caicedo, Lavia, Palmer, Enzo, Derry, Joao Pedro.

Trong lúc thượng tầng Chelsea đang mông lung sau quyết định sa thải sớm Liam Rosenior, thì dưới sân cỏ, HLV tạm quyền Calum McFarlane lại đang mang đến một câu chuyện hoàn toàn trái ngược: niềm hy vọng.

Chiến thắng tối thiểu trước Leeds United tại Wembley, được định đoạt bởi cú đánh đầu của Enzo Fernandez, không chỉ chấm dứt chuỗi 5 trận tịt ngòi mà còn đưa Chelsea tiến thẳng vào chung kết FA Cup chạm trán Manchester City.

Trong bối cảnh hàng loạt cái tên như Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Andoni Iraola hay Marco Silva được đưa vào tầm ngắm cho chiếc ghế nóng, McFarlane vẫn âm thầm ghi điểm bằng kết quả thực tế.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không cho phép cảm xúc kéo dài quá lâu. Nhiệm vụ cấp bách nhất của Chelsea lúc này là… tránh đi vào "vết xe đổ" của lịch sử.

Năm trận thua liên tiếp tại Premier League, không ghi nổi một bàn thắng, đó không còn là khủng hoảng, mà là sự sa sút có hệ thống. Nếu thất bại thêm một lần nữa, The Blues sẽ lần đầu tiên trong lịch sử thua 6 trận liên tiếp mà không ghi bàn.

Trớ trêu thay, họ lúc này đang gần nhóm cuối bảng hơn là nhóm dự Champions League. Hy vọng mong manh còn lại nằm ở một kịch bản gián tiếp: họ đứng ở vị trí thứ 6 và Aston Villa vừa lọt top 5, vừa vô địch Europa League.

Nhưng Nottingham Forest không đến Stamford Bridge để “phục vụ” cho giấc mơ ấy. Đội bóng của HLV Vitor Pereira đang bay cao với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Aston Villa ở bán kết lượt đi Europa League.

Quan trọng hơn, Forest đang sở hữu phong độ đáng sợ tại Premier League: 9 trận bất bại, 12 điểm trong 6 vòng gần nhất. Những chiến thắng hủy diệt trước Sunderland (5-0), Burnley (4-1) hay Tottenham (3-0) cho thấy đây không còn là một đội bóng chỉ biết phòng ngự. Họ đang ghi bàn với tần suất của một đội đua dự Cup châu Âu.

Thống kê đáng chú ý, Forest đã có 3/4 trận gần nhất tại Premier League ghi từ 3 bàn trở lên, bằng đúng tổng số trận họ làm được điều đó trong… 29 vòng trước đó.

Và Stamford Bridge, bất ngờ thay, lại là “điểm tựa” tinh thần của họ. Kể từ khi trở lại Premier League năm 2022, Nottingham Forest chưa từng thua trên sân của Chelsea.

Dù vậy, ký ức tháng 10 vẫn còn đó: Chelsea từng thắng đậm 3-0 ngay tại City Ground, trận đấu gián tiếp dẫn đến việc HLV Ange Postecoglou mất việc. Điều đó cho thấy, dù bất ổn, Chelsea vẫn là một ẩn số khó lường.