Trực tiếp Chelsea vs Nottingham 0-2 (H1): Hiệp 2 bắt đầu

46': Chelsea có sự điều chỉnh nhân sự khi Colwill vào sân thay cho Adarabioyo.
Bên phía Nottingham Forest, Anderson, Morgan Gibbs-White và Milenković được tung vào sân. Rời sân là Cunha, Domínguez và Jesus.
Chelsea giao bóng.
45+11': Nottingham Forest tạm dẫn 2-0 trước Chelsea.
45+10': Trên chấm 11m, Palmer thực hiện cú sút thấp về góc phải, nhưng thủ thành Sels đã bay người cản phá xuất sắc.
45+9': Sau khoảng thời gian được đội ngũ y tế chăm sóc khá lâu, Derry đã phải rời sân bằng cáng.
Delap vào sân thay thế cho cầu thủ trẻ của Chelsea.
Nottingham cũng xác nhận sự thay đổi người khi Neco Williams vào sân thay cho Abbott.
44': Stamford Bridge lặng đi sau một pha va chạm đầu rất mạnh giữa Derry và Abbott.
Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho Chelsea.
41': Các cầu thủ Chelsea yêu cầu phạt đền khi Pedro ngã gần sát đường biên ngang sau pha tranh chấp với Yates.
Tuy nhiên, trọng tài Anthony Taylor cho rằng không có phạm lỗi.
36': Từ tình huống phạt góc, pha dứt điểm của McAtee đưa bóng đập người Morato đổi hướng rồi đi hết đường biên ngang khung thành Chelsea.
33': Jesus đón đường chuyền dài rồi ngả người bắt volley ngay trong vòng cấm của Chelsea, nhưng không thể đánh bại thủ thành Sánchez.
30': Derry nhận sự chăm sóc y tế sau pha truy cản của Yates.
Các cầu thủ Chelsea đòi phạt đền nhưng trọng tài Anthony Taylor xác định không có lỗi và cho trận đấu tiếp tục.
26': Nỗ lực dứt điểm đầy ngẫu hứng của Jesse Derry đưa bóng bay vọt xà ngang khung thành của Nottingham Forest.
23': Sau tấm thẻ vàng, Gusto tiếp tục gây thất vọng khi vừa thực hiện một quả tạt bóng… thẳng lên khán đài.
18': Palmer tung cú dứt điểm từ rìa trong vòng cấm, bóng đi chệch khung thành Nottingham.
15': Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor đã chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng dành cho Gusto.
Trên chấm 11m, Jesus đánh lừa thủ môn Sanchez, nâng tỷ số lên 2 -0 cho Nottingham.
13': Gusto kéo ngã Awoniyi trong vòng cấm Chelsea.
Các cầu thủ Nottingham Forest lập tức đòi phạt đền.
9': Morato của Nottingham nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống kéo ngã Pedro.
7': Fernandez tạt bóng tuyệt đẹp vào vòng cấm Nottingham, Cole Palmer băng vào nhưng không kịp chạm bóng. Anh đã hoàn toàn thoát khỏi sự kèm cặp, và đó có thể là bàn thắng nếu pha dứt điểm được thực hiện.
2': Từ quả tạt chuẩn xác bên cánh phải của Bakwa, Awoniyi bật cao đánh đầu dũng mãnh, không cho Sánchez cơ hội cản phá, mở tỷ số cho Nottingham Forest.
1': Tiếng còi khai cuộc trận đấu tại Stamford Bridge đã vang lên. Chelsea ra sân trong bộ trang phục truyền thống màu xanh. Ở phía đối diện, Nottingham Forest lựa chọn trang phục áo đỏ - quần trắng.
Đội khách Nottingham giao bóng.
Bên cạnh tâm điểm mang tên Jesse Derry, sự trở lại của đội trưởng Reece James và trung vệ Levi Colwill mang đến cú hích tinh thần đáng kể cho đội chủ sân Stamford Bridge.
James có tên trong danh sách dự bị sau khi bình phục chấn thương gân kheo gặp phải hồi giữa tháng Ba. Trong khi đó, Colwill đánh dấu lần đầu tiên góp mặt trong danh sách thi đấu kể từ đầu mùa, sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương dây chằng chéo trước (ACL).
Ở tuyến trên, Cole Palmer cũng đã sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát, sau khi được sử dụng từ băng ghế dự bị ở bán kết FA Cup.
Nottingham Forest bước vào trận đấu với một diện mạo hoàn toàn khác, khi HLV Vitor Pereira thực hiện tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, chủ động cất hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị.
Đây là toan tính mang tính chiến lược của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi Forest còn nguyên mục tiêu lớn phía trước: trận bán kết lượt về UEFA Europa League vào thứ Năm tới.
Những cái tên quan trọng như Morgan Gibbs-White hay Elliot Anderson đều không đá chính tại Stamford Bridge.
Trong đội hình xuất phát, chỉ có 3 cầu thủ gồm Morato, Nicolas Dominguez và Igor Jesus giữ được vị trí so với chiến thắng ở lượt đi trước Aston Villa trên sân City Ground .
Một đội hình mang tính “xoay tua” rõ rệt và cũng là lời khẳng định rằng Forest đang đặt cược lớn cho đấu trường châu Âu.
Trước giờ bóng lăn, HLV tạm quyền Calum McFarlane được hỏi liệu những gương mặt từng làm việc cùng ông ở đội trẻ Chelsea có cơ hội xuất hiện trong giai đoạn cuối mùa Premier League hay không. Và câu trả lời đã đến theo cách ít ai ngờ nhất: Jesse Derry.
Quyết định trao suất đá chính cho cầu thủ mới 18 tuổi, người chỉ vừa gia nhập từ Crystal Palace vào mùa hè năm ngoái, rõ ràng là một canh bạc mang đậm dấu ấn cá nhân của McFarlane.
Derry không hoàn toàn xa lạ với đội một. Anh từng được tung vào sân trong hiệp hai ở chiến thắng tại FA Cup trước Hull City hồi tháng Hai. Nhưng lần này là một câu chuyện hoàn toàn khác: một suất đá chính, một sân khấu lớn, và áp lực của giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh.
Dẫu vậy, tài năng trẻ này có cơ sở để tự tin bởi anh từng ghi bàn cho đội tuyển Anh ở cấp độ U19.
Đáng chú ý hơn, trận ra mắt của Derry mang ý nghĩa đặc biệt khi anh bước ra sân chơi Premier League đúng 12 năm và 350 ngày kể từ lần cuối cùng cha của anh, Shaun Derry, thi đấu trong màu áo Queens Park Rangers, ở cuộc đối đầu với Liverpool vào tháng 5/2013.
Sels, Abbott, Morato, Jair Cunha, Netz, Dominguez, Yates, Bakwa, McAtee, Awoniyi, Igor Jesus.
Sanchez, Gusto, Chalobah, Tosin, Cucurella, Caicedo, Lavia, Palmer, Enzo, Derry, Joao Pedro.
Trong lúc thượng tầng Chelsea đang mông lung sau quyết định sa thải sớm Liam Rosenior, thì dưới sân cỏ, HLV tạm quyền Calum McFarlane lại đang mang đến một câu chuyện hoàn toàn trái ngược: niềm hy vọng.
Chiến thắng tối thiểu trước Leeds United tại Wembley, được định đoạt bởi cú đánh đầu của Enzo Fernandez, không chỉ chấm dứt chuỗi 5 trận tịt ngòi mà còn đưa Chelsea tiến thẳng vào chung kết FA Cup chạm trán Manchester City.
Trong bối cảnh hàng loạt cái tên như Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Andoni Iraola hay Marco Silva được đưa vào tầm ngắm cho chiếc ghế nóng, McFarlane vẫn âm thầm ghi điểm bằng kết quả thực tế.
Nhưng bóng đá đỉnh cao không cho phép cảm xúc kéo dài quá lâu. Nhiệm vụ cấp bách nhất của Chelsea lúc này là… tránh đi vào "vết xe đổ" của lịch sử.
Năm trận thua liên tiếp tại Premier League, không ghi nổi một bàn thắng, đó không còn là khủng hoảng, mà là sự sa sút có hệ thống. Nếu thất bại thêm một lần nữa, The Blues sẽ lần đầu tiên trong lịch sử thua 6 trận liên tiếp mà không ghi bàn.
Trớ trêu thay, họ lúc này đang gần nhóm cuối bảng hơn là nhóm dự Champions League. Hy vọng mong manh còn lại nằm ở một kịch bản gián tiếp: họ đứng ở vị trí thứ 6 và Aston Villa vừa lọt top 5, vừa vô địch Europa League.
Nhưng Nottingham Forest không đến Stamford Bridge để “phục vụ” cho giấc mơ ấy. Đội bóng của HLV Vitor Pereira đang bay cao với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Aston Villa ở bán kết lượt đi Europa League.
Quan trọng hơn, Forest đang sở hữu phong độ đáng sợ tại Premier League: 9 trận bất bại, 12 điểm trong 6 vòng gần nhất. Những chiến thắng hủy diệt trước Sunderland (5-0), Burnley (4-1) hay Tottenham (3-0) cho thấy đây không còn là một đội bóng chỉ biết phòng ngự. Họ đang ghi bàn với tần suất của một đội đua dự Cup châu Âu.
Thống kê đáng chú ý, Forest đã có 3/4 trận gần nhất tại Premier League ghi từ 3 bàn trở lên, bằng đúng tổng số trận họ làm được điều đó trong… 29 vòng trước đó.
Và Stamford Bridge, bất ngờ thay, lại là “điểm tựa” tinh thần của họ. Kể từ khi trở lại Premier League năm 2022, Nottingham Forest chưa từng thua trên sân của Chelsea.
Dù vậy, ký ức tháng 10 vẫn còn đó: Chelsea từng thắng đậm 3-0 ngay tại City Ground, trận đấu gián tiếp dẫn đến việc HLV Ange Postecoglou mất việc. Điều đó cho thấy, dù bất ổn, Chelsea vẫn là một ẩn số khó lường.
