Trực tiếp Brazil vs Na Uy 0-0 (hiệp 2): Halaand chỉ thiếu một chút là có bàn thắng

report Sự phóng khoáng của Na Uy

Đội tuyển Na Uy đang mang đến một lối chơi cực kỳ cởi mở tại giải đấu lần này khi ghi được 10 bàn nhưng cũng để thủng lưới tới 8 lần chỉ sau 4 trận đã đấu. Đáng chú ý hơn, họ đã ghi bàn đồng thời nhận bàn thua trong tất cả các trận đấu đó.