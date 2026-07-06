Trực tiếp Mexico vs Anh, 07h00 ngày 6/7: Thầy trò Tuchel vượt chông gai

TPO - Mexico có lợi thế sân nhà, đã quen điều kiện sân bãi và nhận sự tiếp lửa từ hơn 80.000 cổ động viên. Đây là thử thách cực đại cho đoàn quân HLV Thomas Tuchel.

Đội tuyển Anh vừa trải qua 90 phút "chết hụt" khi nhọc nhằn ngược dòng hạ CHDC Congo 2-1 nhờ cú đúp cứu rỗi của Harry Kane. Dù giành vé đi tiếp, màn trình diễn bế tắc của "Tam Sư" vẫn để lại nhiều hoài nghi. Thử thách tiếp theo dành cho thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ vô cùng khắc nghiệt: đối đầu đồng chủ nhà Mexico tại "chảo lửa" Azteca ở độ cao 2.200 mét.

Trái ngược với sự chật vật của đại diện châu Âu, Mexico đang trình diễn phong độ hủy diệt. "El Tri" dễ dàng đè bẹp Ecuador 2-0, qua đó chấm dứt chuỗi 8 trận toàn thua ở các vòng knock-out World Cup. Đoàn quân của HLV Javier Aguirre tiến vào vòng 16 đội bằng thành tích hoàn hảo: toàn thắng 4 trận, ghi 8 bàn và giữ sạch lưới. Thánh địa Azteca cũng là điểm tựa vững chắc với 8 thắng, 2 hòa sau 10 trận World Cup. Dẫu vậy, tuyển Anh mang đến sự tự tin từ quá khứ khi toàn thắng Mexico ở cả 4 lần chạm trán gần nhất.

Về lực lượng, HLV Tuchel đang đau đầu trước bài toán thể lực của Declan Rice, cùng sự vắng mặt của Jarell Quansah và Reece James do chấn thương. Hàng công "Tam Sư" vẫn đặt trọn niềm tin vào phong độ ghi bàn của Harry Kane, chờ đợi sự đột biến từ Anthony Gordon hay Bukayo Saka, và kỳ vọng Jude Bellingham sớm tỏa sáng đúng tầm.

Phía bên kia chiến tuyến, Mexico nắm lợi thế lớn với đội hình hoàn toàn sung mãn. Hạt nhân Julian Quinones – người đã in dấu giày vào 4 bàn thắng – sẵn sàng xé toạc hàng thủ đối phương. HLV Aguirre cũng nắm trong tay những quân bài chiến thuật chất lượng như thần đồng 17 tuổi Gilberto Mora hay cầu thủ dạn dày kinh nghiệm Brian Gutierrez để hướng tới tấm vé tứ kết.