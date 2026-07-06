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Thể thao

Tổng thống Trump cảm ơn FIFA vì tiền đạo tuyển Mỹ được xóa thẻ đỏ

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quyết định đình chỉ án phạt cấm thi đấu 1 trận đối với tiền đạo chủ lực của tuyển Mỹ - Folarin Balogun. Quyết định "quay xe" này giúp anh đủ điều kiện góp mặt trong trận đấu quan trọng ở vòng 1/8 World Cup gặp đội tuyển Bỉ và nhận được sự khen ngợi từ Tổng thống Mỹ - Donald Trump.

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Trước đó, Balogun đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống giẫm vào mắt cá chân Tarik Muharemovic bên phía Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội (trận đấu mà Mỹ thắng 2-0). Án phạt này ban đầu gạch tên chân sút đang có phong độ cao khỏi đội hình tuyển Mỹ ở vòng 1/8.

Lý giải về quyết định, FIFA nêu rõ: "Theo điều 27 của Bộ quy tắc Kỷ luật FIFA, việc thực thi án treo giò sẽ được tạm đình chỉ với thời gian thử thách là 1 năm. Nếu Folarin Balogun vi phạm thêm một lỗi có tính chất và mức độ nghiêm trọng tương tự trong thời gian thử thách, án đình chỉ sẽ bị hủy bỏ và lệnh trừng phạt sẽ bị thực thi".

Như vậy là FIFA đã đình chỉ tấm thẻ đỏ chứ không phải xóa. Nhưng nó cũng đủ để Balogun tái xuất ngay vòng tiếp theo. Ngay sau thông báo của FIFA, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng gửi lời hoan nghênh. Trên nền tảng mạng xã hội, ông Trump viết: "Cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn, và đảo ngược một quyết định bất công lớn!".

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Khoảnh khắc Balogun phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ ở vòng 1/8

Liên đoàn bóng đá Mỹ cũng nhanh chóng bày tỏ sự vui mừng: "Chúng tôi chấp nhận quyết định của Ủy ban Kỷ luật và rất vui mừng vì Folarin Balogun đủ điều kiện thi đấu vào ngày mai".

Về phần mình, tiền đạo 25 tuổi - người đã ghi 3 bàn sau 4 trận tại giải đấu năm nay - giải thích về tình huống va chạm của mình: "Không còn chỗ nào khác để đặt chân cả. Đó là tình huống không thể tránh khỏi".

Anh chia sẻ thêm với các phóng viên tại buổi tập: "Vì vậy, tôi đã thấy nhiều quan điểm và nhận định khác nhau. Nhưng đối với cá nhân tôi, tôi nghĩ một chiếc thẻ vàng sẽ là công bằng. Đó là chuyện đã xảy ra, nên chúng ta phải hướng về phía trước và tôi phải chấp nhận nó".

Sự trở lại của Balogun là một cú hích cực lớn đối với đội đồng chủ nhà trong trận đấu tại Seattle. Anh chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa để san bằng kỷ lục mọi thời đại của Bert Patenaude về số bàn thắng nhiều nhất mà một cầu thủ nam tuyển Mỹ ghi được trong một kỳ World Cup.

Đặng Lai
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