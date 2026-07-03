Trực tiếp Bồ Đào Nha vs Croatia 1-1 (H2): Vào!!! Ronaldo ghi bàn

TPO - Tiền đạo Ronaldo thực hiện thành công quả phạt 11m đem về bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia.

report Croatia vẫn đang giữ sự chủ động 72': Dù đã bị gỡ hòa nhưng phải thừa nhận đội bóng Balkan đang tỏ ra chủ động hơn Bồ Đào Nha. Họ áp đảo về số pha hãm thành với 4 lần dứt điểm, trong đó có 3 trúng đích. Trong khi đó Bồ Đào Nha mới chỉ là 1. goal 1-1, Bồ Đào Nha cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ 65': Sau tình huống hậu vệ Croatia phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài Eskas quyết định cho đội bóng áo trắng được hưởng phạt đền. Ronaldo đã tận dụng cơ hội gỡ hòa. Trận đấu quay về thế cân bằng. var Bồ Đào Nha gỡ hòa nhưng bị từ chối 61': Ronaldo đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Eskas quyết định đã có lỗi việt vị. report Bóng tìm đến xà ngang Croatia 58': Từ pha xử lý của Leao, bóng đã tìm đến xà ngang của Croatia. Vận may cho đội bóng Balkan. report Bồ Đào Nha thoát thua 56': Lưới của đội bóng áo trắng lại thêm 1 lần rung lên. Tuy nhiên rất may cho họ là trọng tài phát tờ báo việt vị. goal VÀO, Croatia ghi bàn 53': Trong cơ hội gần như là đầu tiên, Croatia đã ghi bàn. Perisic tung ra cú sút căng, bóng đi sệt và hiểm đánh bại thủ môn Bồ Đào Nha. report Croatia bắt đầu tấn công nhiều hơn 50': Croatia không còn chịu đựng như thời gian đầu hiệp. Lúc này họ đang lên bóng nhiều hơn. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hiệp 1 kết thúc 45 phút trôi qua trong sự sốt ruột của Bồ Đào Nha. Họ đã tạo ra nhiều cơ hội, đã ở gần bàn thắng nhưng sự thiếu sắc bén và cả may mắn đã khiến Seleccao không thể ghi bàn. Trong khi đó Croatia đơn giản là vẫn đang nhẫn nhịn chờ thời cơ. report Thêm một cơ hội tốt bị bỏ lỡ 41': Bruno Fernandes thực hiện đường chuyền tuyệt vời từ quả phạt góc. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Croatia phản xạ hoàn hảo để phá bóng và hóa giải mối đe dọa. Bóng đi ra ngoài sân.

report Vẫn chưa được 34': Nuno Mendes tung ra một cú sút cực mạnh. Anh khống chế bóng, ngước nhìn khung thành và dứt điểm từ rìa vòng cấm. Đó có thể là một pha bóng khó cho thủ môn, nhưng may mắn thay bóng chạm vào một trong những hậu vệ và bật ra ngoài. report Các pha lên bóng của Seleccao dồn hết sang cánh trái 28': Leao rồi Bruno liên tục phối hợp bên cánh trái rồi căng vào, song không có ai bên trong tiếp ứng. report Thế trận bắt đầu khó khăn cho Seleccao 22': Sau những phút dồn ép nghẹt thở, Bồ Đào Nha đã không còn có thể tấn công ồ ạt như trước. Croatia đã siết lại thế trận, bịt kín những khoảng trống. report Bóng vẫn chưa đi vào lưới 16': Quả phạt góc được tạt vào vòng cấm và Renato Veiga đánh đầu mạnh mẽ, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. report Bồ Đào Nha tăng cường sức ép 8': Pedro Neto tạt bóng rất dẻo nhắm tới vị trí của Ronaldo. Tiếc rằng ngôi sao 41 tuổi không thể chạm bóng khiến tình huống bị bỏ phí. report Không vàoooo 4': Leao băng xuống như tia chớp bên cánh trái và căng vào thuận lợi để Bruno dứt điểm. Cú đá là căng nhưng thủ môn Croatia đã kịp đổ người. Cơ hội cực tốt đã bị bỏ phí. foul Trận đấu bắt đầu report Bồ Đào Nha thống trị ở giải đấu mới UEFA Nations League Bồ Đào Nha luôn chứng tỏ được bản lĩnh ở đấu trường châu lục. Họ chính là nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử của giải đấu UEFA Nations League vào năm 2019. Tới mùa giải 2024/2025, họ tiếp tục khẳng định sức mạnh khi một lần nữa đăng quang ngôi vương, qua đó trở thành đội bóng giàu thành tích nhất ở sân chơi này với 2 lần lên ngôi. report Croatia là vua của loạt sút luân lưu tại World Cup Croatia là một thế lực đáng gờm trên chấm 11m nhờ tinh thần thép. Đội tuyển áo sọc caro sở hữu thành tích toàn thắng 100% trong các loạt sút luân lưu tại World Cup (thắng cả 4/4 lần tham gia). Bên cạnh đó, họ cũng đang nắm giữ kỷ lục về số pha cản phá luân lưu thành công nhiều nhất trong một loạt sút (3 lần cản phá). report Croatia và hiệu suất tiến sâu khó tin so với quy mô dân số Với dân số chưa tới 4 triệu người, Croatia có một hiệu suất đáng kinh ngạc tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Trong 7 lần tham dự đấu trường World Cup kể từ khi tách ra độc lập, họ đã lọt vào đến vòng bán kết ở 3 kỳ giải (đạt Huy chương Đồng năm 1998, 2022 và Á quân năm 2018). Điều này đồng nghĩa với việc ở gần một nửa số lần dự giải, Croatia đều lọt vào nhóm 4 đội bóng mạnh nhất thế giới. report Đội hình ra sân 2 đội report Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo không chỉ là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha mà còn đang nắm giữ kỷ lục vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá nam cấp ĐTQG. Tính đến tháng 6/2026, anh giữ kỷ lục về số lần ra sân nhiều nhất (231 trận), số bàn thắng ghi được nhiều nhất (145 bàn). Sự bền bỉ này đóng vai trò cốt lõi giúp Bồ Đào Nha duy trì vị thế cạnh tranh trong hơn hai thập kỷ qua. report Croatia thăng tiến thần tốc trên bảng xếp hạng FIFA Gia nhập hệ thống FIFA vào năm 1994 với thứ hạng khởi điểm là 125, Croatia đã có cú nước rút ngoạn mục vươn lên hạng 3 thế giới chỉ sau chiến dịch World Cup 1998. Đây là sự thăng tiến nhanh nhất trong lịch sử bảng xếp hạng FIFA, giúp họ trở thành đội tuyển duy nhất 2 lần giành giải thưởng "Đội bóng thăng tiến nhất năm" (Best Mover of the Year) vào các năm 1994 và 1998.

Dù luôn sản sinh ra những huyền thoại kiệt xuất của bóng đá thế giới, nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha lại có một hành trình khá thăng trầm tại các kỳ World Cup. Tính đến nay, Seleccao đã có 9 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thành tích tốt nhất trong lịch sử của họ là vị trí thứ 3 ngay trong lần đầu tiên góp mặt vào năm 1966, giải đấu ghi đậm dấu ấn của huyền thoại Eusébio với danh hiệu Vua phá lưới (9 bàn thắng).

Sau cột mốc chói lọi đó, Bồ Đào Nha phải trải qua nhiều thập kỷ lỡ hẹn hoặc dừng bước sớm tại vòng bảng. Phải đến thế hệ vàng tiếp theo vào năm 2006 tại Đức, họ mới một lần nữa tiến sâu khi giành vị trí thứ 4 chung cuộc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari và ngôi sao trẻ khi đó là Cristiano Ronaldo.

Trong kỷ nguyên của Ronaldo, Bồ Đào Nha trở thành gương mặt quen thuộc khi liên tục vượt qua vòng loại từ năm 2002 đến năm 2026. Tại giải đấu gần nhất vào năm 2022 ở Qatar, họ lọt vào tới vòng tứ kết trước khi để thua Morocco. Bước sang kỳ World Cup 2026, với việc vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng 32 đội, Bồ Đào Nha vẫn đang khát khao tìm kiếm chiếc cúp vàng thế giới đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà.

So với Bồ Đào Nha, Croatia là một quốc gia có lịch sử bóng đá non trẻ hơn khi chỉ mới bắt đầu tham dự World Cup với tư cách một quốc gia độc lập từ năm 1998. Tuy nhiên, hiệu suất tiến sâu của đội bóng áo sọc ca-rô tại sân chơi này lại vô cùng ấn tượng. Qua 7 lần tham dự, Croatia đã có tới 3 lần lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất giải đấu.

Ngay trong lần đầu tiên chào sân năm 1998 tại Pháp, thế hệ của Davor Suker đã làm nên địa chấn khi giành vị trí thứ 3. Sau một giai đoạn chuyển giao thế hệ, Croatia trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Luka Modric. Tại World Cup 2018 trên đất Nga, họ thiết lập cột mốc lịch sử khi lọt vào trận chung kết và giành ngôi Á quân sau trận thua trước đội tuyển Pháp.

Đến năm 2022 tại Qatar, một lần nữa bản lĩnh kiên cường trong các loạt sút luân lưu đã đưa đội bóng của huấn luyện viên Zlatko Dalic giành tấm huy chương đồng danh giá sau khi đánh bại Maroc ở trận tranh hạng ba.

Những chi tiết ấy cho thấy Croatia rất biết cách tiến sâu ở các giải lớn. Đêm nay, liệu họ có thể làm được điều này?