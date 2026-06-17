Trực tiếp Bồ Đào Nha vs CHDC Congo 1-0 (H1): Ronaldo cách bàn thắng trong gang tấc

TPO - edro Neto bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang cực kỳ khó chịu vào vòng cấm. Tuy nhiên, Mbemba đã có pha can thiệp kịp thời, phá bóng chịu phạt góc trước khi Ronaldo kịp băng vào dứt điểm.

report Đáng tiếc cho Bồ Đào Nha 38': Nuno Mendes tăng tốc bên cánh trái vượt qua cầu thủ đối phương và xâm nhập vòng cấm CHDC Congo. Tuy nhiên, đường căng ngang của Mendes lại thiếu chính xác và bị hàng thủ CHDC Congo dễ dàng hóa giải. report Costa cứu thua 33': Kapuadi đi bóng tốc độ rồi chuyền bóng thuận lợi cho Kayembe. Tiền vệ này lập tức tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm nhẹ hậu vệ Bồ Đào Nha đổi hướng, trước khi bị thủ môn Diogo Costa ôm gọn. yellow Thẻ vàng cho Mbemba 32': Mbemba nhận thẻ vàng sau pha va chạm với Pedro Neto. report Nỗ lực không thành 31': Wan-Bissaka thực hiện đường chuyền tinh tế vào khoảng trống phía sau hàng thủ Bồ Đào Nha hướng tới Wissa, nhưng chân sút này không di chuyển đủ nhanh để đón được bóng. report Ronaldo cách bàn thắng trong gang tấc 28': Pedro Neto bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang cực kỳ khó chịu vào vòng cấm. Tuy nhiên, Mbemba đã có pha can thiệp kịp thời, phá bóng chịu phạt góc trước khi Ronaldo kịp băng vào dứt điểm. report Hai đội tạm nghỉ để tiếp nước 25': Trọng tài cho trận đấu tạm dừng để các cầu thủ tiếp nước. report Không được! 18': Bruno Fernandes mở ra cơ hội bằng đường chọc khe sắc bén cho Nuno Mendes, nhưng Wan-Bissaka đã kịp thời can thiệp và phá bóng. Bóng bật ra đúng vị trí Bruno Fernandes, song cú dứt điểm sau đó của anh lại thiếu chính xác và đi ra ngoài. report Cơ hội cho CHDC Congo 14': Bakambu tung cú dứt điểm từ rìa vòng cấm về phía khung thành Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, hậu vệ Araújo đã kịp thời lao vào chắn bóng, cứu nguy cho đội bóng áo đỏ. yellow Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu 13': Bernardo Silva nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Kayembe bên phía Congo. report CHDC Congo đáp trả 11': Yoane Wissa có khoảng trống để tung cú dứt điểm từ rìa vòng cấm. Tuy nhiên, bóng đi chệch cột dọc khung thành Bồ Đào Nha. goal VÀO! Neves mở tỷ số cho Bồ Đào Nha 6': Pedro Neto treo bóng chuẩn xác từ cánh trái để Neves băng vào đánh đầu kỹ thuật, đưa bóng đi hiểm hóc vào góc xa, không cho thủ thành CHDC Congo cơ hội cản phá. report Pha chạm bóng đầu tiên của Ronaldo 5': Tiền đạo đội trưởng của Bồ Đào Nha khéo léo rê dắt tiến sát vòng cấm địa, thực hiện vài động tác đảo chân quen thuộc nhưng hàng thủ CHDC Congo đã theo kèm chặt chẽ. report Bồ Đào Nha nhập cuộc chậm rãi 3': Các học trò của HLV Roberto Martinez liên tục đảo cánh, luân chuyển bóng rộng nhằm kéo giãn khối phòng ngự của CHDC Congo. start Trận đấu bắt đầu 1': Trận đấu đã chính thức bắt đầu. Đội tuyển Bồ Đào Nha ra sân trong bộ trang phục truyền thống màu đỏ, trong khi CHDC Congo thi đấu với trang phục màu xanh da trời. report Chờ Ronaldo lập kỷ lục Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo tiếp tục là đầu tàu của tuyển Bồ Đào Nha và sẽ có lần thứ 23 ra sân tại các kỳ World Cup. Siêu sao người Bồ Đào Nha cùng Lionel Messi trở thành hai cầu thủ duy nhất trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Ronaldo cũng đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở cả 6 kỳ World Cup. report Bồ Đào Nha được kỳ vọng tiến sâu tại World Cup 2026 Bồ Đào Nha giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với ngôi đầu bảng vòng loại khu vực châu Âu, xếp trên CH Ireland, Hungary và Armenia. Tại World Cup 2026, đội bóng của HLV Roberto Martínez đặt mục tiêu vượt qua thành tích ở Qatar năm 2022, nơi họ dừng bước ở vòng tứ kết sau thất bại 0-1 trước Morocco. Đó cũng là giải đấu lịch sử khi Morocco trở thành đại diện châu Phi đầu tiên góp mặt ở một trận bán kết World Cup. Với dàn cầu thủ chất lượng trải đều ở cả ba tuyến cùng sự dẫn dắt của Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha được xem là một trong những ứng viên đáng gờm cho cuộc đua vô địch trên đất Bắc Mỹ. report Cầu thủ hai đội khởi động report Những điều cần biết về CHDC Congo CHDC Congo đã phải vượt qua cả vòng play-off khu vực châu Phi lẫn vòng play-off liên lục địa để giành vé dự World Cup đầu tiên kể từ năm 1974. Trên hành trình đó, họ lần lượt đánh bại Cameroon và Nigeria trước khi hạ Jamaica nhờ bàn thắng trong hiệp phụ của Axel Tuanzebe. Đội hình CHDC Congo hiện tại sở hữu số lượng đáng ngạc nhiên những cầu thủ từng thi đấu ở châu Âu như Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, tiền đạo Yoane Wissa. Dấu ấn lớn trong thành công của CHDC Congo thuộc về HLV Sébastien Desabre. Nhà cầm quân người Pháp đã xây dựng lực lượng hiệu quả thông qua việc kết nối và thuyết phục các cầu thủ gốc Congo đang thi đấu ở nước ngoài trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Nhờ đó, CHDC Congo bước vào World Cup 2026 với đội hình chất lượng và giàu kinh nghiệm quốc tế hơn hẳn so với nhiều năm trước. report Bồ Đào Nha liệu có cần Ronaldo? Cristiano Ronaldo chắc chắn vẫn là cái tên thu hút mọi sự chú ý trong hành trình chinh phục World Cup 2026 của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là liệu Bồ Đào Nha có thực sự đạt phiên bản tốt nhất khi siêu sao 41 tuổi góp mặt trong đội hình xuất phát hay không? Thống kê cho thấy kể từ World Cup 2022 đến sau EURO gần nhất, Ronaldo chỉ ghi một bàn thắng trong 10 trận đấu lớn cho đội tuyển Quốc gia, và đó là một pha lập công từ chấm phạt đền. Không ít lần, Bồ Đào Nha thể hiện lối chơi linh hoạt, gắn kết và giàu năng lượng hơn khi không có sự hiện diện của thủ quân huyền thoại trên sân. Dẫu vậy, việc Ronaldo đánh mất vai trò trung tâm tại World Cup vẫn là điều khó xảy ra. Với tầm vóc của một biểu tượng, chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha vẫn mang đến giá trị đặc biệt cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Bởi thế, dù tranh luận còn tồn tại, mọi ánh mắt vẫn sẽ hướng về Ronaldo trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá mà anh luôn khao khát hoàn tất trong bộ sưu tập sự nghiệp lẫy lừng của mình. report Ngôi sao Ronaldo xuất hiện report Những gương mặt quen thuộc của CHDC Congo CHDC Congo có thể bị đánh giá thấp hơn rất nhiều trong trận đấu tối nay, nhưng họ vẫn sở hữu không ít cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá. Nổi bật nhất là tiền đạo Yoane Wissa đang khoác áo CLB Newcastle. Bên cạnh đó, còn có một cái tên rất quen thuộc với Newcastle là Chancel Mbemba. Trung vệ này từng có 58 lần ra sân cho Newcastle và sẽ đeo băng đội trưởng của CHDC Congo trong trận đấu tối nay. Hàng phòng ngự của CHDC Congo cũng quy tụ nhiều cầu thủ từng thi đấu tại Premier League. Bộ đôi cựu cầu thủ Manchester United là Aaron Wan-Bissaka và Axel Tuanzebe góp mặt trong đội hình xuất phát. report Khán đài sân Houston rực lửa report Đội hình xuất phát CHDC Congo Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku, Moutoussamy, Kayembe, Mukau, Wissa, Makambu report Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha Costa; Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes; Vitinha, Neves, Fernandes; Silva, Neto, Ronaldo

Hành trình chinh phục chiếc cúp vàng World Cup đầu tiên trong lịch sử của Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu bằng trận ra quân gặp CHDC Congo tại bảng K World Cup 2026. Với dàn sao chất lượng và phong độ ổn định, Bồ Đào Nha được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng, thậm chí là một trong những đội có khả năng tiến sâu tại giải đấu.

Dù sở hữu nhiều thế hệ cầu thủ tài năng, Bồ Đào Nha vẫn chưa một lần bước lên đỉnh thế giới. Thành tích tốt nhất của họ là vị trí thứ ba tại World Cup 1966. Kể từ đó, họ chỉ một lần vào bán kết năm 2006 trước khi dừng bước ở tứ kết tại World Cup 2022 trên đất Qatar.

Sau chức vô địch EURO 2016, World Cup vẫn là danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của Cristiano Ronaldo và cũng là mục tiêu lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. Với lực lượng đồng đều cùng chiều sâu đội hình đáng nể, đội bóng bán đảo Iberia được đánh giá cao hơn hẳn các đối thủ cùng bảng là Colombia, Uzbekistan và CHDC Congo.

Bồ Đào Nha bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với sự tự tin cao độ sau ba chiến thắng liên tiếp trong các trận giao hữu trước Mỹ, Chile và Nigeria. Trước đó, họ cũng khép lại vòng loại bằng màn hủy diệt Armenia 9-1, dù vẫn còn những nghi ngờ nhất định về khả năng cạnh tranh chức vô địch khi từng bất ngờ thất bại trước CH Ireland vào cuối năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, CHDC Congo là một trong những câu chuyện đáng chú ý của World Cup 2026. Họ trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau 52 năm chờ đợi, nhờ chiến thắng 1-0 trước Jamaica ở trận play-off liên lục địa, với bàn thắng quyết định trong hiệp phụ của Axel Tuanzebe.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastien Desabre, đại diện châu Phi cũng tạo được dấu ấn khi lọt vào vòng 1/8 Cúp bóng đá châu Phi gần nhất. Họ thắng hai trong bốn trận gần đây, từng cầm hòa Đan Mạch 0-0 trước khi để thua Chile 1-2 ở loạt trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup.

Việc FIFA nâng số đội tham dự lên 48 mở ra cơ hội lớn hơn cho CHDC Congo trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha được xem là thử thách khó nhất của họ tại bảng K. Mục tiêu thực tế hơn với đại diện châu Phi có lẽ là hướng tới những điểm số quan trọng trước Colombia và đặc biệt là Uzbekistan ở lượt trận cuối.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Bồ Đào Nha và CHDC Congo sẽ chạm trán nhau. Trên lý thuyết, mọi lợi thế đều nghiêng về phía đại diện châu Âu. Nếu không thể giành trọn ba điểm tại Houston, đó chắc chắn sẽ là một trong những bất ngờ lớn nhất ở vòng bảng World Cup 2026.