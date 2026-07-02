Trực tiếp Bỉ vs Senegal 2-2 (H12): Hiệp phụ bắt đầu

TPO - Chỉ trong vòng 3 phút, Lukaku và Tielemans liên tiếp lập công giúp Bỉ san bằng cách biệt. Trận đấu cực kỳ hấp dẫn những phút cuối trận và hai đội dẫn nhau vào hiệp phụ sau 90 phút không phân thắng bại.

foul Hiệp phụ bắt đầu Senegal thay Nicolas Jackson vào sân, một quyết định cho thấy đại diện châu Phi không muốn kéo trận đấu sang loạt luân lưu. report Hết 90 phút, tỷ số là 2-2 Trận đấu có 7 phút bù giờ nhưng không xuất hiện thêm bàn thắng. 2 đội sẽ bước vào hiệp phụ goal VÀO, Bỉ gỡ hòa khó tin 88': Trossard tạt bóng từ cánh trái rất uyển chuyển, bên trong Tielemans đón điểm rơi vừa nhịp rồi đánh đầu tung lưới. Các cầu thủ Senegal phản ứng nhưng bàn thắng vẫn được công nhận. goal VÀO, Bỉ thắp lên hy vọng 86': Lukaku đã tỏa sáng với bàn thắng thắp lên hy vọng. Anh đón đường tạt từ cánh phải, đè mặt trung vệ Senegal rồi dứt điểm cận chân ghi bàn. Bỉ đang sống lại hy vọng. report Tỷ số suýt là 3-0 81': Mane bứt tốc mạnh mẽ rồi tung ra cú sút chìm. May cho Bỉ là thủ môn của họ đã đẩy bóng ra ngoài. report Không vào!!! 76': Dodi Lukebakio tạo ra một cơ hội tuyệt vời! Anh xử lý gọn gàng rồi tung cú sút từ rìa vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc! report Không được 71': Maxim De Cuyper nỗ lực tạt bóng từ xa, bóng đã bị phá ra. Bỉ vẫn chưa thể áp sát vòng cấm. report Bỉ vẫn rất loay hoay 67': Các cầu thủ mới vào sân như Raskin hay Lukebakio di chuyển nhiều để tạo khoảng trống, song khâu ban bật của Bỉ vẫn chưa tốt. report Bỉ bắt đầu tạo ra những cơ hội 62': Sau khi Dodi Lukebakio xuất hiện, cánh phải của Bỉ tỏ ra biến hóa hơn. Các pha xuyên phá bắt đầu tạo được nhiều cơ hội hơn. Nhưng bên trong, Lukaku và Vanaken vẫn rất vụng về. report Bỉ vẫn đang bế tắc 55': Các pha lên bóng của Bỉ không cho thấy sức sống. Họ vẫn loay hoay giữa các pha ban bật ở bên ngoài vòng cấm. goal VÀO, Senegal dẫn 2-0 51': Sau hàng loạt pha hãm thành, Senegal đã nhân đôi cách biệt. Ismaila Sarr đón đường chuyền vượt tuyến rồi băng xuống áp sát khung thành. Ngôi sao Senegal xử lý bóng rất khéo trước khi tung cú sút trời giáng vào góc chết. Tỷ số là 2-0. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 45'+5: Một hiệp đấu không ấn tượng của Bỉ. Đội bóng này tấn công thiếu biến hóa, chủ yếu lên bóng nơi hành lang phải. Trong khi đó Senegal hiệu quả hơn hẳn. Họ đã ghi 1 bàn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. report Không vào, Bỉ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất 45': Maxim De Cuyper tìm thấy khoảng trống ở rìa vòng cấm. Anh tung ra cú sút rất đẹp mắt về phía bên phải khung thành, nhưng Mory Diaw đã cản phá xuất sắc bằng hai tay. report Lại thêm sóng gió từ Senegal 37': Sadio Mane có một pha chạm bóng tuyệt vời trong vòng cấm. Anh ngay lập tức tung ra cú sút thấp vào giữa khung thành, nhưng thủ môn đã cứu thua gọn gàng! report Bỉ vẫn tấn công khá đơn điệu 33': Các pha lên bóng của Bỉ hầu như là chồng biên phải. Nhưng ở những đường tạt cuối cùng, họ không thể đưa bóng qua các hậu vệ Senegal. goal VÀO, Senegal mở điểm 25': Hàng loạt pha phối hợp sắc nét đã giúp Senegal mở tỷ số. Mane chuyền bóng để Sarr lắc đầu hiểm. Bóng bị cột dọc cản lại nhưng Diarra đã kịp đá bồi vào lưới trống. Senegal ghi bàn trước và đây là phần thưởng xứng đáng cho thế trận lấn lướt mà họ tạo ra. report Thêm một pha bóng sóng gió 16': Senegal tấn công rất trực diện. Bóng bật ra và đội trưởng Gueye băng vào dứt điểm ngay. Bóng đi chuẩn xác, tiếc rằng chưa đủ hiểm. report Senegal bỏ lỡ cơ hội vàng 13': Từ một đường tạt bên cánh, Sarr đã chớp thời cơ sau khi bóng bật từ tay Courtois ra ngoài. Anh rướn người định đưa bóng vào lưới trống nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc. Rất tiếc cho Senegal. report Không được 6': De Bruyne ban bật với Trossard và tiền vệ Arsenal được đặt vào vị trí khá thoáng bên cánh phải. Tuy nhiên đường căng ngang vào trong đã bị đoán bắt. report Senegal ép sân 3': Đại diện châu Phi là đội cầm bóng chủ động trong những phút đầu. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình Bi vs Senegal chính thức report Tiềm năng tấn công của Bỉ Đội tuyển Bỉ đã thể hiện sức ép tấn công áp đảo ở lượt trận cuối vòng bảng trước New Zealand khi tung ra tới 35 cú sút, trong đó có 10 pha dứt điểm trúng đích. Đây vẫn là thống kê dứt điểm trong một trận đấu cao nhất từ đầu World Cup 2026. Vấn đề là Bỉ có duy trì được thế trận áp đảo đó trước Senegal hay không? report Senegal tấn công thậm chí còn mạnh hơn Bỉ Dù thi đấu chật vật hơn ở vòng bảng, đại diện đến từ châu Phi lại sở hữu thông số tấn công nhỉnh hơn với tổng cộng 8 bàn thắng, trong khi "Quỷ đỏ" Bỉ chỉ có 6 pha lập công. Đây là chi tiết cho thấy Senegal không phải cái tên yếu hơn Bỉ ở trận này. report Lịch sử đối đầu liên lục địa Tại các kỳ World Cup, Bỉ có thành tích áp đảo trước các đội bóng châu Phi khi giành tới 3 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 lần trong 6 trận. Ngược lại, Senegal đã nhận thất bại trong cả 4 lần chạm trán các đại diện thuộc châu Âu. report Hành trình vòng bảng của 2 đội Tuyển Bỉ tiến vào vòng knock-out với tư cách đội dẫn đầu bảng G cùng chuỗi thành tích bất bại (5 điểm với 1 thắng, 2 hòa). Ở chiều ngược lại, Senegal lọt qua khe cửa hẹp bằng suất vé vớt dành cho một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất tại bảng I (3 điểm với 1 thắng, 2 thua).

Đã đến lúc phải thừa nhận rằng đội tuyển quốc gia Bỉ không còn "thế hệ vàng" nữa. Kết quả không ổn định và phong độ thi đấu xa mức tối ưu là bằng chứng cho điều này. Hơn nữa, Liên đoàn bóng đá trong nước vẫn chưa vạch ra một lộ trình rõ ràng cho sự phát triển của đội tuyển quốc gia.

Việc liên tục thay đổi huấn luyện viên, cùng với những biến đổi về chiến thuật, đã cản trở sự tiến bộ của Bỉ. Tại World Cup gần nhất, họ thậm chí còn không lọt vào vòng loại trực tiếp. Và ở kỳ World Cup hiện tại, Bỉ còn lâu mới đạt phong độ tốt nhất. Họ chỉ giành được một chiến thắng trong một bảng đấu dễ dàng khi đánh bại New Zealand với tỷ số 5-1.

HLV Rudi Garcia ưa chuộng lối chơi chiến thuật thực dụng, xây dựng hệ thống dựa trên sơ đồ 4-2-3-1 bảo thủ. Điều đáng chú ý là cầu thủ hay nhất của họ lại không phải là tiền đạo, mà là tiền vệ phòng ngự, người có khả năng đọc trận đấu và thực hiện những đường chuyền chính xác: Youri Tielemans.

Trước mắt Youri Tielemans

Ở vòng bảng, Youri Tielemans đã hoàn thành xuất sắc vai trò này, kết nối liền mạch giữa phòng ngự và tấn công. Việc pressing tầm cao ngay từ đầu là đặc điểm nổi bật trong triết lý chiến thuật của Rudi Garcia. Tạo ưu thế về quân số ở hai cánh cho phép Bỉ pressing hiệu quả và đưa bóng vào vòng cấm đối phương bằng những pha tấn công nguy hiểm.

Tuy nhiên, trước hàng tiền vệ giàu sức mạnh của Senegal, không rõ Tielemans có thể đứng vững. Nên nhớ đối diện với anh là Ismaila Sarr, cầu thủ đã ghi 3 bàn từ đầu VCK. Cầu thủ này đá tiền vệ trung tâm, sở hữu bộ kỹ năng toàn diện. Hỗ trợ cho anh là 2 "máy quét" Gueye, Diarra.

Lối chơi của Senegal vừa giàu sức mạnh, vừa hiện đại. Chính HLV Deschamps thừa nhận Senegal là đội gây ra nhiều khó khăn nhất cho Pháp từ đầu World Cup 2026. Một cái tên nặng ký như Pháp còn phải ngại Senegal, không rõ Bỉ có cảm thấy lo sợ trước viễn cảnh bị đội tuyển này "tra tấn" thể lực hay không.