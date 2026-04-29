Trực tiếp bán kết PSG 2-2 Bayern Munich (Hiệp 1): Những bàn thắng đến tới tấp

TPO - Tỷ số là 2-2 với người ghi bàn mới nhất là Olise. Ngôi sao người Pháp xộc thẳng vào vòng cấm và dứt điểm trái phá tung lưới. NHM đang cảm thấy mãn nhãn với 4 bàn thắng đến liên tiếp.

goal VÀO, 2-2 cho Bayern 41': Thế trận đôi công nghẹt thở tiếp tục với bàn gỡ 2-2. Olise là tác giả bàn thắng này với pha đột nhập thẳng vào vòng cấm, loại bỏ hậu vệ PSG rồi dứt điểm trái phá vào nóc lưới. report Hàng loạt cơ hội xuất hiện 36': Dembele vừa bứt tốc băng xuống nhưng bị Upamecano cản lại, sau đó Musiala bỏ lỡ 1 cơ hội cho Bayern. Và PSG lập tức đáp trả với tình huống Doue dứt điểm chéo góc chệch cột. Hai bên đang ăn miếng trả miếng bằng tốc độ nghẹt thở. goal VÀO, PSG dẫn ngược 2-1 32': Chỉ mất chưa đầy 10 phút, PSG đã ngược dòng dẫn lại Bayern 2-1. Neves băng cắt rồi đánh đầu lái bóng về góc xa. Hàng thủ Bayern chỉ làm khán giả ở pha bóng này. report Quá nguy hiểm 31': Olise đi bóng xuống đáy biên rồi căng vào. Hàng thủ PSG đã rối loạn, bóng đập cột dọc. Rất may là thủ môn PSG đã ôm gọn bóng. goal VÀO, 1-1 cho PSG 25': Sau khi Dembele bỏ lỡ, Kvaratskhelia đã lên tiếng. Lần này là pha so lo của Kvaratskhelia khi anh lừa Stanisic rồi cứa lòng về góc xa đánh bại Neuer. PSG đưa trận đấu về 1-1 nhờ khoảnh khắc ngôi sao của Kvaratskhelia. report Không vào, PSG lỡ cơ hội vàng 23': Hàng thủ Bayern Munich sơ sểnh để hổng Dembele. Tiền đạo này băng xuống đón pha chọc khe của đồng đội và đối mặt Neuer. Tuy nhiên đương kim QBV lại sửa lòng ra ngoài khung thành, ném đi cơ hội cực tốt. report Tỷ số suýt là 2-0 cho Bayern Munich 19': Hàng tiền vệ PSG mất bóng nguy hiểm và Kane mở đường bóng như đặt cho Olise băng xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên chân sút người Pháp dứt điểm hiền, tạo cơ hội cho thủ môn PSG chặn đứng. goal VÀO, Bayern Munich dẫn 1-0 17': Harry Kane nhẹ nhàng đánh lừa Safonov. Bayern Munich dẫn 1-0 nhờ khoảnh khắc bùng nổ của Diaz và Kane. penalty Penalty cho Bayern Munich 15': Luis Diaz dẫn bóng một mạch từ sân nhà. Sau đó anh chuyền bóng cho Harry Kane và cuối cùng là người góp mặt trong tình huống áp sát vòng cấm của Bayern Munich. Tiền đạo này che người rất tốt, khiến Pacho bị cài vào thế phạm lỗi và trọng tài chỉ tay vào chấm 11 mét cho Bayern. report Rất khó khăn cho cả 2 bên 11': Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên cao nhưng ở những pha bóng cuối, đối thủ ập vào rất nhanh khiến các chân sút PSG hay Bayern Munich không thể phối hợp. Bóng được cắt rất nhanh khi tiến gần vòng cấm. report 2 đội đang triệt tiêu thế công của nhau 4': Hai cánh đang chứng kiến những pha tranh chấp cực gắt ngay từ đầu trận. Dường như 2 đội đã quá hiểu lối chơi của nhau nên lúc này, họ dễ dàng chặn đứng những mảng miếng phối hợp của đối thủ ở giữa sân. foul Trận đấu bắt đầu report Kane đang là kỷ lục gia của Bayern Harry Kane đã ghi 53 bàn thắng trong 45 trận đấu ở tất cả các giải đấu cho Bayern, nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ người Anh nào trong gần 1 thế kỷ qua. Có thể nói, Kane là cầu thủ Anh đạt phong độ cao nhất tại châu Âu. report Cặp đấu không hòa Hai câu lạc bộ đã đối đầu nhau 16 lần và chưa từng hòa. Bayern thắng 9 trận, trong khi PSG thắng 7 trận. Trong lần chạm trán gần nhất, Bayern đã đánh bại PSG 2-1 ngay ở Parc des Princes. ​ report Vitinha trở lại phi thường Vitinha đã hồi phục sau chấn thương gót chân và đủ thể lực để ra sân trong đội hình đương kim vô địch. Đây là 1 trong 8 sự thay đổi mà Luis Enrique đã thực hiện trong đội hình so với trận thắng Angers hôm thứ Bảy. report Đội hình ra sân 2 đội PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia. Bayern Munich: Manuel Neuer; Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Luis Diaz, Jamal Musiala, Michael Olise; Harry Kane.

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi đồng loạt cất các trụ cột ở giải quốc nội cuối tuần qua. PSG đã có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Angers, trong khi Bayern dù để Mainz dẫn trước 3 bàn nhưng vẫn kịp gỡ hòa nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane và Musiala.

Về mặt lực lượng, PSG chịu tổn thất không nhỏ khi tiền vệ trụ cột Vitinha và Quentin Ndjantou vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, hàng công của HLV Luis Enrique vẫn rất đáng gờm với những cái tên đang đạt điểm rơi phong độ cao. Phía bên kia chiến tuyến, Bayern Munich hành quân đến Paris với danh sách bệnh binh khá dài bao gồm Gnabry, Ulreich và tài năng trẻ Lennart Karl. Dù vậy, chiều sâu đội hình dưới thời HLV Vincent Kompany vẫn cho phép "Hùm xám" vận hành trơn tru sơ đồ tấn công đa dạng.

Lịch sử đang ủng hộ gã khổng lồ xứ Bavaria. Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại Champions League, Bayern Munich giành chiến thắng tuyệt đối cả 5 trận. Đáng chú ý, HLV Vincent Kompany dường như là "khắc tinh" của Luis Enrique khi toàn thắng trong cả hai lần đối đầu trực tiếp tại giải đấu này. Bản lĩnh của Bayern ở những vòng đấu knock-out luôn là rào cản cực lớn mà mọi đội bóng bóng đều e dè.

Siêu máy tính Opta đưa ra dự đoán khá cân bằng với 40,6% cơ hội thắng cho PSG và 35,2% cho Bayern. PSG sở hữu lợi thế sân nhà và khao khát đòi lại món nợ cũ, đặc biệt là thất bại trong trận chung kết năm 2020. Họ sẽ chủ động kiểm soát bóng và pressing tầm cao ngay từ đầu. Ngược lại, Bayern với sự già rơ thường chọn cách chơi thực dụng hơn trong các chuyến làm khách, tận dụng khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh để kết liễu đối thủ.