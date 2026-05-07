Trực tiếp bán kết Bayern vs PSG 0-1 (H2): PSG phòng ngự chủ động

Phút 88: Neuer phản xạ xuất sắc để hóa giải cú sút nguy hiểm từ Barcola.
Phút 88: Đội chủ nhà cho rằng bóng chạm tay cầu thủ PSG nhưng trọng tài vẫn xua tay.
Phút 85: Karl vào sân thay Upamecano. Bên phía PSG, Mayulu vào thay Mendes.
Phút 83: Mendes dứt điểm từ khoảng cách hơn 30m khi nhìn thấy thủ môn Neuer dâng cao và bóng đi ra ngoài.
Phút 80: Kvaratskhelia cầm bóng đột phá và có cơ hội dứt điểm trong thế đối mặt. Vì tư thế nửa vời, số 7 của PSG sút hụt bóng đáng tiếc.
Phút 78: Musiala rời sân.
Phút 79: Diaz ngã xuống sân, Bayern đòi một quả phạt trước vùng cấm. Tuy nhiên, trọng tài nói không và rút thêm thẻ vàng cảnh cáo Diaz vì lỗi phản ứng.
Phút 76: Doue và Fabian Ruiz rời sân. Lucas Hernandez và Lucas Beraldo vào sân. Đây là 2 phương án thay người để PSG tăng cường chất thép. Họ đang nắm lợi thế quá lớn để vào chung kết.
Phút 75: Đoàn quân của HLV Kompany cầm bóng nhiều nhưng gần như bất lực để tạo ra tình huống tấn công có nét. Hùm xám phải tìm tới giải pháp sút xa trong 10 phút đã qua và hiệu quả vẫn chưa đến.
Phút 72: Mành lưới của Bayern rung lên nhưng đó là cú sút đi ra ngoài. Trong 15 phút đã qua, Doue có 3 lần dứt điểm và đều không chuyển hóa thành bàn.
Phút 70: Olise đi bóng từ cánh phải và đã có khoảng trống thuận lợi để dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút đưa bóng đến đúng vị trí thủ môn PSG đợi sẵn.
Phút 69: Alphonso Davies và Kim Min-jae vào sân. Stanišić và Tah được rút ra.
Phút 65: Barcola vào sân thế chỗ Dembele.
Phút 65: Doue cầm bóng solo từ giữa sân và dứt điểm nguy hiểm trước khu vực cấm địa. Pha đổ người hết cỡ của Neuer đã cứu thua cho đội chủ nhà.
Phút 55: Doue tự cầm bóng xử lý và dứt điểm nhưng Neuer chơi tập trung.
Phút 52: Thế trận trên sân Allianz Arena đang diễn ra một chiều nghiêng về Bayern. PSG không còn mặn mà tấn công. Đội khách đang tập trung phòng ngự để bảo toàn tỷ số.
Trong hiệp một, thầy trò HLV Kompany cầm bóng áp đảo và tổ chức được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. "Hùm xám" chưa sắc sảo ở các tình huống dứt điểm cuối cùng. Trong khi đó, PSG tận dụng triệt để cơ hội tốt nhất dẫn đến bàn thắng của Dembele.
Với cách biệt 2 điểm, PSG chủ động chơi chậm trong những phút cuối hiệp một. Bayern bước vào hiệp 2 với áp lực lớn; họ cần ghi bàn sớm để tiếp thêm tinh thần, trước khi nghĩ tới chuyện lội ngược dòng.
Phút 45+3: Cơ hội cuối cùng của Bayern ở hiệp đấu bị Jonathan Tah bỏ lỡ.
Phút 44: Musiala đi bóng và dứt điểm trước khu vực cấm địa như Matvei Safonov đổ người cản phá thành công. Sau đó, Musiala tiếp tục dứt điểm và bóng đi ra ngoài. Đây là cơ hội rõ ràng nhất của Bayern từ đầu trận.
Phút 34: Đội chủ nhà đang cầm bóng chủ động và tổ chức tấn công nhiều hơn. Đội chủ nhà rất cần một bàn thắng để vực dậy tinh thần.
Phút 34: Neuer đổ người xuất sắc sau pha đánh đầu của Neves, nếu không PSG đã ghi bàn thứ 2.
Phút 31: Vitinha phá bóng lên trên vô tình đưa bóng chạm tay Joao Mendes. Cầu thủ Bayern lại vây lấy trọng tài để đòi phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài xua tay nói không.
Phút 30: Đội chủ nhà phản ứng dữ dội, yêu cầu trọng tài thổi phạt đền sau tình huống Nuno Mendes để bóng chạm tay. Tuy nhiên, không có điều bất thường nào xảy ra.
Phút 27: Olise ngoặt bóng và dứt điểm sở trường nhưng vẫn thiếu chính xác ở bước quyết định.
Phút 22: Tiền đạo người Colombia cầm bóng solo bên cánh trái trước khi dứt điểm quyết đoán. Thủ môn của PSG đã đứng chôn chân nhưng bóng đi vọt xà. Từ ngoài đường biên, HLV Kompany vỗ tay khích lệ cho quyết định xử lý đầy bất ngờ của Diaz.
Phút 21: Kvaratskhelia cầm bóng bên cánh trái, ngoặt vào trung lộ và dứt điểm sở trường. Hậu vệ của Bayern đã kịp cản phá tình huống dứt điểm quyết định.
Phút 15: Diaz cầm bóng đột biến từ cánh trái và chuyền ngược cho Olise dứt điểm. Tiếc cho Bayern khi tiền đạo người Pháp không kịp vung chân để tạo điểm cắt.
Phút 10: Giống trận lượt đi, những phút đầu tiên trên sân Allianz Arena diễn ra với tốc độ cực cao. Cả 2 CLB đang lao sang phần sân của đối thủ để tổ chức tấn công. Và khi PSG ghi bàn mở tỷ số, trận đấu càng hấp dẫn hơn.
Phút 8: Hậu vệ PSG bắt buộc phạm lỗi để ngăn Olise thoát xuống và nhận một tấm thẻ vàng.
Phút 3: Ousmane Dembele dứt điểm tung lưới Bayern trong khu vực cấm địa. Trước đó, Kvaratskhelia cầm bóng từ cánh trái và tung đường kiến tạo thuận lợi cho Dembele.
Sau màn rượt đuổi tỷ số điên rồ với 9 bàn thắng, PSG tạm chiếm ưu thế mong manh ở bán kết Champions League 2025/26 với cách biệt một bàn. Thầy trò HLV Luis Enrique sẽ có chuyến làm khách giông bão đến sân của Bayern. Ở chiều ngược lại, HLV Vincent Kompany cũng gửi chiến thư đanh thép khi tuyên bố mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Hùm xám đã mài sẵn "nanh vuốt" để đón PSG vào sào huyệt của mình.
Trở về sân nhà Allianz Arena, Bayern mang mệnh lệnh buộc phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn để tự định đoạt số phận. Điểm tựa của "Hùm xám" là hàng công hủy diệt đã ghi tới 20 bàn chỉ sau 5 trận knock-out mùa này. Dù vậy, cái dớp lịch sử lại đang khiến đại diện nước Đức ít nhiều run sợ. Trong 5 lần bị dẫn trước ở lượt đi bán kết cúp châu Âu trước đây, Bayern chưa từng một lần lội ngược dòng thành công.
Ngược lại, PSG nổi tiếng với bản lĩnh lỳ lợm và rất biết cách bảo vệ thành quả. Thống kê cho thấy, đội bóng nước Pháp đã thắng chung cuộc ở 14/17 trận knock-out khi có lợi thế dẫn trước một bàn. Dù chỉ cần kết quả hòa, PSG chắc chắn sẽ không chọn lối chơi phòng ngự tử thủ. Sở hữu dàn hỏa lực mạnh mẽ, thầy trò Enrique sẵn sàng tạo ra một thế trận đôi công sòng phẳng ngay trên đất Đức.
Siêu máy tính Opta đánh giá Bayern có 52,7% cơ hội thắng trận lượt về, trong khi con số này của PSG là 27,2%. Hai CLB vừa bị cầm hòa ở trận đấu gần nhất tại giải quốc nội nhưng đó là cuộc dạo chơi của họ với đội hình dự bị. Đêm nay, dàn sao tấn công của Bayern và PSG được chờ đợi tạo nên màn đôi công rực lửa, tái hiện sự điên rồ ở trận lượt đi.