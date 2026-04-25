Trực tiếp Arsenal vs Newcastle 1-0 (H1): Vào!!! Tuyệt phẩm của Eze

TPO - Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh phải, bóng được một cầu thủ Arsenal chuyền ngược lại và Eze tung pha dứt điểm một chạm kỹ thuật phá lưới Newcastle. Thủ môn đội khách đã không kịp bay người cản phá khi bóng xoáy vào góc cao khung thành.

foul Trận đấu bắt đầu 1': Arsenal giao bóng. report Hai đội khởi động report Newcastle có 5 sự thay đổi Bruno Guimaraes được HLV Newcastle điền tên vào đội hình xuất phát, đánh dấu lần đầu tiên anh đá chính kể từ tháng 2. Sự trở lại của tiền vệ người Brazil nằm trong 5 sự thay đổi của “Chích chòe” sau thất bại trước Bournemouth. Trong khung gỗ, Nick Pope được lựa chọn bắt chính, thay thế Aaron Ramsdale. Bên cạnh đó, Dan Burn, Joe Willock và Jacob Murphy cũng đồng loạt trở lại đội hình xuất phát. ​ report Saka góp mặt trên băng ghế dự bị Bukayo Saka góp mặt trên băng ghế dự bị của Arsenal sau chấn thương. Riccardo Calafiori không có tên trong danh sách thi đấu, dù trước đó HLV Mikel Arteta từng khẳng định hậu vệ người Italia sẽ sẵn sàng ra sân. So với trận thua trước Manchester City, Arsenal chỉ thực hiện một điều chỉnh duy nhất trong đội hình xuất phát khi Ben White được lựa chọn đá hậu vệ phải thay cho Cristhian Mosquera. report Đội hình xuất phát Newcastle report Đội hình xuất phát Arsenal

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley hồi giữa tuần đã giúp Manchester City vượt qua Arsenal để trở lại ngôi đầu bảng Premier League 2025/26. Hai đội cùng có 70 điểm sau 33 vòng, nhưng Man City xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Trong bối cảnh thầy trò Pep Guardiola bận chinh chiến tại FA Cup cuối tuần này, Arsenal chỉ cần một trận hòa trước Newcastle United là đủ để đòi lại đỉnh bảng. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng cho HLV Mikel Arteta.

Thất bại 1-2 trước Man City trong trận “chung kết sớm” không chỉ khiến Arsenal hụt hơi trong cuộc đua vô địch, mà còn kéo dài chuỗi trận thua quốc nội của họ lên con số 4, lần đầu tiên kể từ mùa giải cuối cùng của Arsene Wenger (2017/18). Sự chỉ trích và những hoài nghi về bản lĩnh của “Pháo thủ” đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Dù không lép vế hoàn toàn tại Etihad, Arsenal vẫn gục ngã trước sự khác biệt đến từ đẳng cấp cá nhân của dàn sao Man City. Đáng lo hơn, phong độ trong tháng 4 của đội bóng Bắc London chỉ đạt trung bình 1,48 điểm/trận, thấp nhất dưới triều đại Arteta.

Ở chiều ngược lại, Newcastle cũng đang chìm trong khủng hoảng. Đội bóng của HLV Eddie Howe thậm chí chưa thể chắc suất trụ hạng khi mùa giải còn 5 vòng đấu. Từng được kỳ vọng vươn mình thành thế lực sau khi được hậu thuẫn bởi giới chủ Saudi Arabia, Newcastle lại đang trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng nhất kể từ năm 2021.

Ba thất bại liên tiếp tại Premier League, cùng 4 trận thua trên mọi đấu trường, đã đẩy “Chích chòe” xuống vị trí thứ 14, hơn nhóm cầm đèn đỏ 11 điểm. Trận thua 1-2 trước Bournemouth ngay tại St James’ Park càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, với những tiếng la ó hướng về ban huấn luyện.

Thống kê cho thấy, Newcastle đã thua tới 8/11 trận gần nhất tại Premier League, thành tích tệ nhất giải kể từ cuối tháng 1. Áp lực đang đè nặng lên vai Eddie Howe trước cuộc họp quan trọng với giới chủ trong thời gian tới.

Dẫu vậy, một chiến thắng tại Emirates hoàn toàn có thể thay đổi cục diện. Tuy nhiên, lịch sử không đứng về phía Newcastle khi họ không thắng trong 13 chuyến làm khách gần nhất trước Arsenal. Trong khi đó, “Pháo thủ” đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp chiến thắng trước đối thủ này lần đầu tiên kể từ mùa giải 2020/21.