Trực tiếp Argentina 1-0 Áo (Hiệp 1): Messi lập kỷ lục

goal VÀO! Messi mở tỷ số

38': Messi cuối cùng đã làm được điều mà cả thế giới chờ đợi. Sau quả phạt đền bỏ lỡ và hàng loạt cơ hội bị từ chối trước đó, Messi đã lên tiếng phá vớ thế bế tắc của trận đấu.

Từ đường căng ngang của Almada, Messi tung cú cứa lòng chân trái tuyệt đẹp trong vòng cấm không cho thủ môn Schlager của Áo có cơ hội cản phá.

Đây là bàn thắng thứ 17 của Messi tại các kỳ World Cup, giúp anh chính thức vượt qua Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup.