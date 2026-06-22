Messi lập cú đúp, tuyển Argentina nhẹ nhàng hạ đại diện châu Âu

TPO - Argentina đã giành chiến thắng 2-0 với cả 2 tình huống lập công của Lionel Messi. Ngôi sao 39 tuổi sở hữu 100% số bàn thắng của đội nhà, đồng thời lập kỷ lục ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

goal VÀO! Messi lập cú đúp 90+6': Trong tình huống lộn xộn trước khung thành Áo, giữa vòng vây của hàng loạt hậu vệ Áo đứng chắn ngay trên vạch vôi, Messi tung cú sút chìm đầy quyết đoán xuyên qua "rừng chân" đối phương và đưa bóng vào lưới, ấn định tỷ số 2-9 cho Argentina. time Bù giờ hiệp 2 90': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. report Khung thành Áo bị uy hiếp 87': Argentina phản công đầy tốc độ từ một đường chuyền dài vượt tuyến. Gonzalez thoát xuống phía sau hàng thủ Áo đón bóng và xâm nhập vòng cấm, nhưng anh lập tức bị nhiều cầu thủ áo trắng vây ráp nên không thể tung ra cú dứt điểm. Bóng sau đó đến chân Enzo Fernandez, song cú sút của tiền vệ Argentina bị Laimer lăn xả cản phá. substitution Argentina thay người 82': De Paul và Medina rời sân, nhường chỗ cho Tagliafico và Paredes. substitution Áo thay người 80': Patrick Wimmer được tung vào sân thay cho Romano Schmid. yellow Thẻ vàng liên tiếp 76': Trọng tài rút thẻ vàng dành cho Medina của Argentina và Laimer của Áo khi cả hai tiếp tục gây gổ nhau sau va chạm. report Argentina hưởng quả phạt góc đầu tiên 72': Messi thực hiện cú treo bóng chính xác để Gonzalez bật cao đánh đầu cận thành, bóng bay xoáy nhẹ đi chệch khung thành Áo. substitution Áo thực hiện ba sự thay đổi nhân sự 68': Marko Arnautovic, Matthias Seidl Friedl và Alexander Prass được HLV Ralf Rangnick tung vào sân. report Nguy hiểm 67': Từ cánh trái, Sabitzer thực hiện quả tạt chính xác vào vóng cấm Argentina để Gregoritsch băng vào đánh đầu ở cự ly khoảng 10 mét. Tuy nhiên, tiền đạo Áo không có được điểm bật nhảy và tiếp xúc tốt nhất khiến bóng bay vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Áo. substitution Argentina thực hiện hai sự thay đổi người 64': Julian Alvarez và Nicolas Gonzalez vào sân thay thế Almada và Martinez. report Argentina duy trì sức ép 62': Almada xử lý bóng tinh tế trước vòng cấm rồi nhả bóng thuận lợi để Enzo Fernandez tung cú dứt điểm từ khoảng cách hơn 20 mét. Tuy nhiên, Danso một lần nữa cho thấy sự chắc chắn của hàng thủ Áo. Trung vệ này đọc tình huống rất tốt, kịp thời lao ra cản phá, hóa giải nguy hiểm cho Áo. substitution Argentina thay người bất đắc dĩ 57': Otamendi được tung vào sân thay thế Romero dính chấn thương. report Thủ thành Martinez cứu thua 55': Romero của Argentina phạm lỗi với Laimer ngay sát vòng cấm. Trọng tài cho Áo hưởng quả đá phạt trực tiếp mà không rút thẻ vàng. Trên chấm đá phạt, Sabitzer tung ra cú sút chân phải đầy uy lực, nhưng thủ thành Martinez đã phản xạ nhanh đấm bóng ra ngoài, bảo toàn lợi thế cho Argentina. report Lại là Messi! 50': Enzo Fernandez chọc khe tinh tế cho Messi thoát xuống, nhưng siêu sao Argentina bị hậu vệ Áo áp sát quyết liệt và không thể dứt điểm. Trọng tài sau đó xác định Messi đã rơi vào thế việt vị. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Trận đấu đã trở lại sau giờ nghỉ và Argentina đang ở rất gần tấm vé vào vòng 32 đội. report Hết hiệp 1 45+7': Argentina tạm dẫn trước Áo với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng kỷ lục của Messi. report Trận đấu nóng những phút cuối 45+3': Những pha va chạm liên tiếp ở cuối hiệp 1 cho thấy mức độ căng thẳng của trận đấu tăng cao rõ rệt. Áo đẩy cao đội hình với quyết tâm tìm bàn gỡ, trong khi Argentina sẵn sàng đáp trả bằng lối chơi quyết liệt để bảo vệ lợi thế. time Bù giờ Hiệp 1 có 7 phút bù giờ. yellow Thẻ vàng đầu tiên 42': Trong một pha tranh chấp sát đường biên, Posch và Enzo Fernandez xảy ra lời qua tiếng lại trước khi hậu vệ Áo thúc vai trúng vùng hàm của tiền vệ Argentina. Trọng tài lập tức rút ra thẻ vàng dành cho Posch. goal VÀO! Messi mở tỷ số 38': Messi cuối cùng đã làm được điều mà cả thế giới chờ đợi. Sau quả phạt đền bỏ lỡ và hàng loạt cơ hội bị từ chối trước đó, Messi đã lên tiếng phá vớ thế bế tắc của trận đấu. Từ đường căng ngang của Almada, Messi tung cú cứa lòng chân trái tuyệt đẹp trong vòng cấm không cho thủ môn Schlager của Áo có cơ hội cản phá. Đây là bàn thắng thứ 17 của Messi tại các kỳ World Cup, giúp anh chính thức vượt qua Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup. report Messi lại khiến hàng thủ Áo chao đảo 31': Messi tung đường chọc khe tinh tế để Martinez thoát xuống, nhưng thủ môn Schlager đã đọc tình huống rất nhanh và băng ra phá cản phá. Bóng bật ra đúng vị trí của Messi ở cự ly khoảng 18 m. Trong tư thế thuận lợi, đội trưởng Argentina lập tức tung cú dứt điểm, nhưng Danso đã lùi về kịp thời để chắn bóng ngay trước khung thành, cứu cho Áo một bàn thua trông thấy. report Ca sĩ Mỹ Tâm có mặt trên khán đài cổ vũ Messi report Tạm dừng để tiếp nước 25': Trọng tài cho trận đấu tạm nghỉ ít phút để các cầu thủ tiếp nước theo quy định. report Áo tạo sóng gió 23': Từ quả tạt rất chất lượng bên cánh phải, bóng được đưa tới khu vực cột xa khung thành Argentina để Gregoritsch băng vào đánh đầu. Tuy nhiên, dưới sự đeo bám quyết liệt của Romero, tiền đạo của Áo không thể thực hiện pha chạm bóng như ý. Bóng bật ra đúng vị trí của Sabitzer. Tiền vệ này lập tức tung cú sút đầy uy lực, nhưng Romero một lần nữa lấy thân chắn bóng ngay trước khung thành, giải nguy cho Argentina. report Messi lỡ cơ hội 20': Argentina bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đầy đáng tiếc. Messi tăng tốc từ trung lộ, thực hiện pha đi bóng kỹ thuật quen thuộc trước khi khéo léo loại bỏ Konrad Laimer để xâm nhập vòng cấm. Trong thế đối mặt với thủ môn Schlager, siêu sao người Argentina tung cú dứt điểm quyết đoán nhưng không thể chiến thắng người gác đền của Áo. report Sút phạt cho Áo 14': Sabitzer thực hiện quả đá phạt ở vị trí thuận lợi thiếu chính xác. Bóng đập trúng hàng rào và Argentina dễ dàng hóa giải tình huống nguy hiểm. report Messi sút hỏng phạt đền 9': Lionel Messi bước lên chấm 11m trước cơ hội làm nên lịch sử, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc khung thành Áo. Không phải một pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Áo, mà là một cú đá thiếu chính xác của Messi khi bóng bay chệch ra ngoài khung thành khá xa. report VAR vào cuộc 6': Sau khi nhận tín hiệu từ VAR, trọng tài bước ra ngoài sân để xem lại tình huống Stefan Posch truy cản Martinez trong vòng cấm. Qua nhiều góc quay, ông xác định hậu vệ Áo đã tác động vào chân Martinez trước khi chạm bóng, qua đó cho Argentina được hưởng một quả phạt đền. report Argentina đòi phạt đền 4': Hai hậu vệ Áo Xaver Schlager và Stefan Posch cùng lao vào xoạc bóng từ phía sau, Martinez ngã xuống sân và các cầu thủ Argentina lập tức giơ tay yêu cầu phạt đền. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 2': Argentina triển khai bóng xuống biên trái cho Thiago Almada. Tiền vệ này thoát xuống rất nhanh và áp sát đường biên ngang, nhưng pha xử lý cuối cùng hơi mạnh khiến bóng lăn hết sân trước khi anh kịp thực hiện quả tạt vào trong. foul Trận đấu bắt đầu 1': Argentina ra sân trong trang phục truyền thống với áo sọc xanh da trời - trắng và quần đen. Trong khi đó, Áo thi đấu với trang phục toàn áo đỏ - quần trắng. Argentina giao bóng. report Messi tái hiện kỳ tích của Maradona? Đây là lần đầu tiên Argentina và Áo chạm trán nhau tại một kỳ World Cup. Trong hai lần gặp trước đó, Argentina đều bất bại với một chiến thắng và một trận hòa. Đáng chú ý, ở trận thắng 5-1 năm 1980 tại Vienna, huyền thoại Diego Maradona đã ghi hat-trick duy nhất trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Mười năm sau, hai đội hòa 1-1, cũng trong một trận giao hữu diễn ra tại thủ đô của Áo. Giờ đây, khi Lionel Messi vừa lập hat-trick vào lưới Algeria và đang đứng trước cơ hội phá kỷ lục ghi bàn World Cup, người hâm mộ Argentina có quyền hy vọng anh sẽ tiếp bước Maradona để tạo nên thêm một đêm lịch sử trước Áo. tatic Sơ đồ ra sân report Lịch sử chờ Áo? Áo đã khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan và đang hướng tới một cột mốc đáng nhớ. Nếu đánh bại Argentina, đội bóng châu Âu sẽ lần đầu tiên kể từ World Cup 1982 giành chiến thắng ở cả hai trận mở màn của giải đấu. Đó sẽ là thành tích đặc biệt đối với Áo, đội đang thể hiện phong độ ấn tượng dưới thời HLV Ralf Rangnick và đứng trước cơ hội sớm giành vé vào vòng knock-out. report Dàn sao hai đội khởi động report Chờ kỷ lục của Messi Cú hat-trick vào lưới Algeria không chỉ là lần thứ 61 Lionel Messi lập hat-trick trong sự nghiệp chuyên nghiệp, mà còn giúp siêu sao Argentina chạm mốc 16 bàn thắng tại World Cup, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Đức Miroslav Klose. Nếu tiếp tục nổ súng trước Áo, Messi sẽ chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 17 bàn thắng. Chưa dừng lại ở đó, anh còn có cơ hội trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử ghi bàn ở sáu trận World Cup liên tiếp, sau Just Fontaine của Pháp tại World Cup 1958 và Jairzinho của Brazil tại World Cup 1970. report Bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài report Arnautovic vẫn trên băng ghế dự bị Áo Lão tướng Marko Arnautovic đã gây ấn tượng khi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng của Áo trước Jordan ở trận ra quân. Tuy nhiên, anh không phải là người được chọn để thay thế Sasa Kalajdzic trong đội hình xuất phát. Cả Arnautovic và Kalajdzic đều phải ngồi trên băng ghế dự bị, trong khi Michael Gregoritsch được trao cơ hội đá chính trên hàng công. report Argentina có một sự thay đổi trong đội hình xuất phát Đương kim vô địch thế giới Argentina chỉ thực hiện một sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi Nahuel Molina thay thế Gonzalo Montiel ở vị trí hậu vệ phải. Đây cũng là điều chỉnh mà HLV Lionel Scaloni đã áp dụng ngay sau giờ nghỉ trong chiến thắng 3-0 trước Algeria ở lượt trận trước. report Đội hình xuất phát Áo A Schlager, Danso, Posch, Alaba, X Schlager, Seiwald, Sabitzer, Schmid, Laimer, Wanner, Gregoritsch. Dự bị: Wiegele, Pentz, Affengruber, Lienhart, Mwene, Friedl, Svoboda, Grillitsch, Chukwuemeka, Ljubicic, Prass, Schoepf, Arnautovic, Kalajdzic, Wimmer. report Đội hình xuất phát Argentina E Martinez, Molina, Romero, Li Martinez, Medina, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada, Messi, La Martinez. Dự bị: Musso, Rulli, Senesi, Tagliafico, Montiel, Otamendi, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, Gonzalez, Alvarez, Simeone, Paz, Lopez.

Nếu còn có những hoài nghi về khả năng tái lập kỳ tích World Cup của Argentina, màn trình diễn trước Algeria đã mang đến câu trả lời thuyết phục. Messi tỏa sáng với ba bàn thắng, giúp La Albiceleste giành chiến thắng 3-0 và vươn lên dẫn đầu bảng J.

Ngôi sao 38 tuổi hiện đã có 15 bàn thắng tại các kỳ World Cup, chỉ còn cách kỷ lục 16 bàn của huyền thoại Đức Miroslav Klose đúng một pha lập công. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng hơn với Messi là đưa Argentina sớm giành vé đi tiếp.

Một chiến thắng trước Áo sẽ đảm bảo cho thầy trò HLV Lionel Scaloni góp mặt ở vòng 32 đội. Ngay cả một trận hòa cũng có thể đủ để Argentina giữ vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng đấu.

Phong độ của đội bóng Nam Mỹ đang ở mức rất cao. Argentina toàn thắng 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường và chỉ 2 lần để thủng lưới trong chuỗi trận đó. Sự chắc chắn nơi hàng thủ cùng khả năng bùng nổ của Messi giúp nhà đương kim vô địch trở thành một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Áo bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng 3-1 trước Jordan. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà đội bóng của HLV Ralf Rangnick gặp không ít khó khăn.



Sau khi bị Jordan gỡ hòa đầu hiệp hai, Áo chỉ có thể tạo ra bước ngoặt nhờ bàn phản lưới nhà của Yazan Abu Al-Arab ở phút 76, trước khi Marko Arnautovic ấn định chiến thắng trên chấm phạt đền trong thời gian bù giờ.

Dù màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục, Áo vẫn cho thấy sự ổn định đáng kể dưới thời HLV Rangnick. Họ chỉ để thủng lưới từ hai bàn trở lên đúng một lần trong 18 trận gần nhất và ghi ít nhất hai bàn ở 4 trong 6 trận chính thức vừa qua.

Đội bóng Trung Âu đang đứng trước cơ hội lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup kể từ năm 1982. Đây cũng là lần đầu tiên Áo trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh kể từ World Cup 1998, nên động lực tạo nên bất ngờ là rất lớn.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội khá hạn chế khi mới gặp nhau hai lần. Áo từng cầm hòa Argentina 1-1 trong trận giao hữu năm 1990, còn Argentina thắng đậm 5-1 ở lần chạm trán trước đó vào năm 1980.

Dù Áo sở hữu lối chơi giàu năng lượng và khả năng tổ chức tốt dưới thời HLV Rangnick, khoảng cách về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn vẫn nghiêng rõ rệt về phía Argentina.

Với phong độ thăng hoa của Messi cùng sự ổn định trong lối chơi, nhà đương kim vô địch được đánh giá cao hơn trong cuộc đua giành trọn 3 điểm.