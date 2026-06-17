Trực tiếp Argentina 0-0 Algeria (H1): Argentina thoát thua

report Những điều cần biết về sân Kansas City

Trận đấu giữa argentina và Algeria diễn ra tại Arrowhead Stadium, một trong những sân vận động mang tính biểu tượng của thể thao Mỹ. Sân có sức chứa khoảng 76.000 khán giả và hiện được biết đến với tên thương mại GEHA Field at Arrowhead Stadium. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, sân được đổi tên thành Kansas City Stadium theo quy định của FIFA.

Đây là sân nhà của đội bóng bầu dục nổi tiếng Kansas City Chiefs, một trong những thế lực hàng đầu của giải NFL. Chiefs đã giành 4 chức vô địch Super Bowl, trong đó có 3 lần đăng quang kể từ năm 2019.

Arrowhead Stadium cũng nổi tiếng với bầu không khí cuồng nhiệt. Sân từng hai lần được Guinness World Records công nhận là sân vận động ồn ào nhất thế giới, vào các năm 2013 và 2014, trong những trận đấu của Kansas City Chiefs.

Với người hâm mộ bóng đá, mặt sân tại Kansas City cũng đã chứng kiến dấu ấn của Lionel Messi. Siêu sao người Argentina từng thi đấu tại đây và để lại những màn trình diễn ấn tượng, khiến địa điểm này trở thành một phần trong hành trình của anh trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup 2026.