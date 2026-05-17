Tiếng kêu cứu từ khu vườn: Lão nông bất lực nhìn đàn chim quý thưa dần trước nạn săn bắn

Cảnh Kỳ

TPO - Suốt 20 năm nhường khu vườn gần 2ha cho hàng nghìn con chim hoang dã trú ngụ, ông Hai Chìa (81 tuổi, Vĩnh Long) bất lực kêu cứu trước nạn săn bắn trộm. Tuổi cao sức yếu, ông tính tới lựa chọn đau lòng: Chặt bỏ cả khu vườn để "xua" đàn chim quý đi nơi khác lánh nạn.

Clip ông Hai Chìa và vườn chim nguy cơ bị xóa sổ.

Mấy ngày qua, một tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải "lời kêu cứu khẩn cấp từ vườn chim Hai Chìa". Bài viết đã thu hút rất nhiều người bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ, kêu gọi bảo vệ đàn chim hoang dã.

Ông Hai Chìa tên thật là Lê Văn Chìa, năm nay đã 81 tuổi. Suốt 20 năm qua ông gắn bó, chăm sóc, bảo vệ khu vườn 2ha của mình ở xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long, để chim hoang dã về trú ngụ. Nhưng giờ đây, vườn chim đang trước nguy cơ do nạn săn bắn hoành hành.

​“Có những nơi người ta đợi mãi để đàn chim trở về mà không bao giờ có được. Đừng để mọi chuyện trở nên quá muộn và đàn chim chỉ còn trong ký ức”, một tài khoản bình luận dưới phần đăng tải.

Một tài khoản khác viết: "Khẩn thiết đề nghị và rất mong chính quyền các cấp, cơ quan hữu trách cùng nhân dân nơi đây chung tay, có việc làm cụ thể thiết thực giúp bác chủ vườn bảo vệ vườn chim quý hiếm này”...

Liên quan đến thông tin trên, UBND tỉnh Vĩnh Long đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan, UBND xã Trà Côn khẩn trương rà soát, báo cáo về vườn chim của ông Hai Chìa; tình hình hỗ trợ vườn chim trong thời gian qua, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo hướng hỗ trợ thời gian tới.

Vườn chim Hai Chìa hình thành từ khoảng năm 2006. Khi đó, khu vườn ông Hai Chìa có đàn cò đến đậu. Thương đàn chim không có nơi ở, sợ bị người ta săn bắt, ông đã quyết định nhường khu vườn của mình cho chim trú ngụ.
Để bảo vệ đàn chim, ông Hai Chìa bỏ trồng dâu Hạ Châu, nhãn da bò (nguồn thu nhập chính của gia đình) chấp nhận cho cây, cỏ dại mọc rậm rạp để chim trú ngụ.
Đất lành chim đậu, khu vườn trở thành nơi trú ngụ, sinh sôi lý tưởng của nhiều loài như cò trắng, cò ốc, cồng cộc... và nhiều nhất là vạc. Đàn chim ngày càng đông đúc, có lúc lên đến hàng nghìn con.
Tuy nhiên, nạn săn bắn đã đến mức báo động. Theo ông Hai Chìa, trước đây các đối tượng thường nhắm vào các loài như cồng cộc, vạc... gần đây còn ngang nhiên bắn cò ốc bất kể ngày đêm. Có những con bị bắn rơi xuống vườn, con nào còn sống thì ông Hai Chìa sẽ cố cứu chữa, còn nào chết được ông đem chôn.
Ông Hai Chìa chia sẻ, do tuổi cao sức yếu, không thể một mình canh đàn chim. Nếu không có giải pháp, vườn chim này có nguy cơ bị xóa sổ. Ông mong muốn chính quyền và ngành chức năng vào cuộc. Nếu không có biện pháp nào, ông đành chặt hết cây trong vườn để đàn chim đi tìm nơi khác trú ngụ thay vì nhìn thấy chúng bị săn bắn mỗi ngày.
Những con chim bị thương được ông Hai Chìa cứu chữa.
Năm 2021, vườn chim được khảo sát và ước tính có khoảng 33 loài thuộc 20 họ, 12 bộ được ghi nhận. Hiện tại con số này có thể đã thay đổi. Tại vườn có loài cò ốc, là loài cò hiếm quý trong Sách Đỏ. Loài chim này còn ăn ốc bươu vàng, hỗ trợ bà con nông dân, nhưng cũng là loại đang bị săn bắn nhiều…
#vườn chim #bảo vệ thiên nhiên #Ông Hai Chìa #săn bắn chim #bảo tồn động vật #Vĩnh Long #chim hoang dã

