Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sóng lớn, thủy triều dâng cuốn trôi nhiều thuyền đánh cá ở Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Sóng lớn, thủy triều dâng khiến 1 thuyền đánh cá bị chìm, 4 thuyền khác cùng nhiều ngư lưới cụ bị cuốn trôi. Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngư dân cứu phương tiện, tài sản.

Sáng 1/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt và Đồn Biên phòng Hải An vừa huy động lực lượng hỗ trợ ngư dân ứng phó với sóng lớn, trục vớt, cứu kéo nhiều thuyền đánh cá gặp sự cố trên biển.

img-3225.jpg
Bộ đội Biên phòng giúp ngư dân trục vớt, cứu kéo nhiều thuyền đánh cá gặp sự cố trên biển.

Khoảng 6h cùng ngày, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt nhận tin thuyền đánh cá dài dưới 6m của ông Hồ Văn Thắng, trú thôn Gio Hải 1, xã Cửa Việt, khi đang đánh bắt cách bờ khoảng 100m thì bất ngờ bị sóng đánh chìm. Ông Thắng kịp bơi vào bờ an toàn.

Ngay sau đó, đơn vị huy động 10 cán bộ, chiến sĩ, do Phó Đồn trưởng trực tiếp chỉ huy, phối hợp với chính quyền và người dân tổ chức trục vớt phương tiện. Đến khoảng 7h, chiếc thuyền được đưa vào bờ an toàn. Lực lượng biên phòng tiếp tục hỗ trợ gia đình kiểm tra, khắc phục hư hỏng để sớm đưa phương tiện trở lại hoạt động.

Cũng trong rạng sáng 1/9, tại khu vực thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, thủy triều dâng cao kèm sóng lớn đã làm 4 thuyền đánh cá cùng nhiều ngư lưới cụ của người dân bị cuốn trôi.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Hải An huy động 20 cán bộ, chiến sĩ do Đồn trưởng phụ trách, khẩn trương phối hợp với người dân cứu kéo phương tiện, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

img-3226.jpg
Giúp ngư dân đưa ngư lưới cụ lên bờ.

Đến khoảng 4h sáng, lực lượng biên phòng và người dân đã đưa được cả 4 thuyền cùng nhiều ngư lưới cụ vào nơi an toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 50 triệu đồng do một số ngư lưới cụ bị trôi và phương tiện hư hỏng.

Hoàng Nam
#thuỷ triều dâng #thuyền đánh cá #ngư lưới cụ #bị cuốn trôi #Bộ đội Biên phòng #hỗ trợ ngư dân #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe