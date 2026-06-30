Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Signal 2' sẽ ra mắt vào 30/11/2026?

Tuệ Nghi

SVO - Thông tin cho rằng, 'Signal 2' sẽ được phát sóng vào ngày 30/11 đã bị tvN bác bỏ, khẳng định: 'Chưa có gì được xác nhận'.

Trước đó, MyDaily đưa tin rằng, Signal 2 dự kiến ​​sẽ được phát sóng thành 8 tập vào thứ Hai và thứ Ba hằng tuần trên kênh tvN, bắt đầu từ ngày 30/11/2026. Bài báo cũng lưu ý rằng, "Jo Jin Woong sẽ xuất hiện mà không bị chỉnh sửa".

signal-2.jpg

Signal 2 dự kiến ​​sẽ trở lại với khán giả trong năm nay, đánh dấu kỷ niệm 10 năm của bộ phim kể từ khi mùa 1 được phát sóng vào năm 2016. Dưới sự chỉ đạo của biên kịch Kim Eun Hee, bộ phim đã quy tụ lại dàn diễn viên gốc từ mùa 1, bao gồm các diễn viên Kim Hye Soo, Lee Je Hoon và Jo Jin Woong, tạo nên kỳ vọng rất cao.

Tuy nhiên, lịch phát sóng của bộ phim đã bị tạm dừng, khi đời tư không mấy tốt đẹp của nam chính Jo Jin Woong, bao gồm cả tiền án tiền sự thời niên thiếu, bị phanh phui. Mặc dù Jo Jin Woong sau đó đã tuyên bố giải nghệ, hướng đi tương lai của Signal 2 vẫn còn chưa chắc chắn. Điều này là do thời lượng xuất hiện của Jo Jin Woong trên màn ảnh khá nhiều, và một số nội dung phát sóng có ám chỉ đến tiền án của anh ta. Đội ngũ sản xuất đang xem xét nhiều phương án khác nhau liên quan đến vấn đề này.

cho-jin-woong.jpg

Sự chú ý đang tập trung vào việc liệu Signal 2 có thể thu hút được khán giả hay không, bất chấp rủi ro liên quan đến Jo Jin Woong.

Tuệ Nghi
#Thông tin phát sóng Signal 2 #Ảnh hưởng đời tư diễn viên #Kỷ niệm 10 năm phim Signal #Chi tiết nội dung và diễn viên #Quản lý rủi ro sản xuất

Xem thêm

Chủ đề

ITEMS NỔI BẬT

ITEMS NỔI BẬT

Cùng chuyên mục