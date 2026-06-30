ACON 2026 làm 'nóng' người hâm mộ trước thềm 'Asia Artist Awards (AAA) 2026'

SVO - 'ACON 2026' hé lộ các màn trình diễn cover đặc biệt của Sung Han Bin, CLOSE YOUR EYES, MEOVV và nhiều nghệ sĩ khác.

ACON 2026, chương trình tiền sự kiện chính thức cho Giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á (AAA) 2026, sẽ diễn ra vào ngày 25/7 tại NTSU Arena ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Được dẫn dắt bởi Sung Han Bin của ZEROBASEONE, sự kiện sẽ có các màn trình diễn của MEOVV, Xdinary Heroes, Yena, CLOSE YOUR EYES, KISS OF LIFE, NEXZ và QWER.

Một trong những tiết mục đặc biệt của sự kiện sẽ là màn kết hợp vũ đạo 3 chọi 3 độc đáo giữa CLOSE YOUR EYES và NEXZ để tôn vinh âm nhạc của biểu tượng nhạc pop huyền thoại Michael Jackson. CLOSE YOUR EYES sẽ trình diễn Dangerous, trong khi NEXZ sẽ thể hiện Beat It, trước khi cả hai nhóm cùng nhau trình diễn Thriller. NEXZ cũng sẽ trình diễn một tiết mục cover đặc biệt ca khúc hit của GOT7.

QWER sẽ mang đến một phiên bản mới mẻ cho ca khúc đình đám LOve-ing của Mayday, trong khi Sung Han Bin, người trở lại với vai trò MC sau khi dẫn chương trình AAA 2023 và AAA 2024, sẽ trình diễn một bản cover solo đặc biệt ca khúc chủ đề Hard to Say của Karencici.

Yena cũng đang chuẩn bị một bản cover bất ngờ cho một ca khúc nổi tiếng từng là hit lớn tại Đài Loan, trong khi MEOVV sẽ trình diễn bản cover Dynamite của BTS.

Trong khi đó, CLOSE YOUR EYES sẽ thể hiện lại ca khúc REDRED của CORTIS, và KISS OF LIFE sẽ mang đến một bản cover đầy mạnh mẽ ca khúc BAE BAE của BIGBANG.

Lễ trao giải nghệ sĩ châu Á AAA 2026 (Asia Artist Awards) sẽ diễn ra trong hai ngày, từ ngày 5 đến 6/12/2026. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám này được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc).