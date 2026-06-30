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Nhóm V8 của SEVENTEEN 'càn quét' các bảng xếp hạng toàn cầu

Tuệ Nghi

SVO - Nhóm nhỏ năng động mới của SEVENTEEN, V8, gồm các thành viên The8 và Vernon, đã tạo nên một tiếng vang toàn cầu ấn tượng, với mini album đầu tay mang tên 'V8'.

Phát hành vào ngày 29/6, album và ca khúc chủ đề, singasong ngay lập tức leo lên vị trí dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

V8 nhanh chóng thống trị QQ Music của Trung Quốc, giành vị trí số 1 hằng ngày trên bảng xếp hạng "Album bán chạy nhất kỹ thuật số" và đạt chứng nhận "Ba lần vàng", chỉ trong vòng bốn giờ sau khi phát hành. Album này cũng xếp hạng thứ tư trên bảng xếp hạng "Top 100 album" thời gian thực của Line Music Nhật Bản và vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng "Album iTunes toàn cầu". Ca khúc singasong cũng lọt vào bảng xếp hạng "Bài hát hàng đầu" tại 9 quốc gia và khu vực trên iTunes, cho thấy sức hút toàn cầu 'bùng nổ' của nhóm.

Để ăn mừng thành công và giúp người hâm mộ đắm chìm trong âm nhạc độc đáo của mình, V8 sẽ tổ chức cửa hàng pop-up "[V8] POP-UP" ​​tại tòa nhà HYBE Yongsan từ ngày 4 đến ngày 9/7. Cửa hàng pop-up được thiết kế để tái hiện sống động chủ đề "Consumed Youth" trong mini album của họ, với màn hình lớn chiếu MV singasong, các đạo cụ như ghế sofa và xe điều khiển từ xa trong MV, khu vực nghe nhạc riêng và khu vực chụp ảnh đồ họa. Sự kiện cũng sẽ trưng bày các sản phẩm thời trang hợp tác với nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Kazuki Kuraishi, kết hợp âm nhạc với phong cách sống văn hóa đường phố.

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Người hâm mộ cũng có thể mong chờ được xem V8 biểu diễn trên chương trình M Countdown của Mnet vào ngày 2/7. Sau đó, nhóm sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc trực tiếp độc quyền, bắt đầu tại Goyang, Gyeonggi, tại Trung tâm Triển lãm KINTEX 1, Hội trường 1 vào ngày 11 và 12/7, trước khi đến AsiaWorld-Expo, Hồng Kông (Trung Quốc), Hội trường 10 từ ngày 17 đến 19/7.

Tuệ Nghi
#Thành công toàn cầu của V8 #Bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế #Chương trình biểu diễn và sự kiện fanmeeting #Hợp tác thời trang với Kazuki Kuraishi #Chiến dịch quảng bá và trải nghiệm fan

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