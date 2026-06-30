Yoo Ah In và Ryu Jun Yeol sẽ về 'chung nhà' với G-Dragon?

SVO - Sau nam diễn viên Ryu Jun Yeol, Yoo Ah In cũng vướng vào tin đồn chuyển sang Galaxy Corporation, trong khi công ty này vẫn giữ im lặng.

Trước đó, JTBC Entertainment News đưa tin Yoo Ah In đã rời UAA và đang đàm phán chuyển sang Galaxy Corporation. OSEN cũng đưa giá trị hợp đồng của anh ấy ít nhất là 1 tỷ won và các cuộc đàm phán đang diễn ra tích cực.

Khi tin đồn về việc Yoo Ah In chuyển đến Galaxy Corporation trở thành chủ đề 'nóng', thì công ty này vẫn giữ im lặng.

Ngày 30/6, công ty quản lý cũ của anh, UAA, nói với Sports Kyunghyang rằng, hợp đồng độc quyền với Yoo Ah In đã hết hạn từ lâu. Về thông tin anh liên hệ với Galaxy Corporation, công ty gọi đó là vấn đề cá nhân và từ chối bình luận thêm.

Yoo Ah In đã tạm dừng mọi hoạt động sau khi vụ án ma túy bị phanh phui vào đầu năm 2023. Anh bị cáo buộc sử dụng thuốc gây mê propofol và các chất khác 181 lần từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022, lấy đơn thuốc và mua khoảng 1.100 viên thuốc ngủ bất hợp pháp dưới tên người khác 44 lần, từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022 và hút cần sa ba lần tại Hoa Kỳ vào tháng 1/2023, cũng như xúi giục người khác hút cần sa. Tháng Bảy năm ngoái, Tòa án Tối cao đã tuyên án 1 năm tù giam, hoãn thi hành án 2 năm và phạt 2 triệu won.

Tuy nhiên, từ đầu năm nay, tin đồn về sự trở lại của anh bắt đầu xuất hiện. Tin tức lan truyền rằng, anh sẽ trở lại với bộ phim mới Vampire của đạo diễn Jang Jae Hyun, nổi tiếng với Exhuma. Mặc dù Jang thừa nhận đang chuẩn bị dự án mới mang tên Vampire, ông cũng khẳng định rằng, thông tin về việc Yoo Ah In tham gia phim là hoàn toàn không đúng sự thật.

Công ty Galaxy Corporation hiện đang quản lý các ca sĩ G-Dragon, Taemin và Kim Jong Kook, cũng như diễn viên Song Kang Ho.