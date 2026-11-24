Quốc Khánh, Chúc An dẫn đầu ngày sau chặng 1 giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

TPO - Trong ngày thi đấu đầu tiên giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, golfer Nông Quốc Khánh và nhà đương kim vô địch nữ Lê Chúc An có màn thể hiện xuất sắc, dẫn đầu nội dung cá nhân nam, nữ với điểm số lần lượt là -6 và -3.

report Kết quả ngày thi đấu đầu tiên nội dung đơn nữ Kết thúc Vòng 1/3 (Par 72) bảng đơn nữ tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 (Cúp Vinfast · Vinpearl Golf Léman), Lê Chúc An (Hà Nội) vươn lên dẫn đầu với thành tích -3 (69 gậy). Xếp thứ 2 là Đoàn Xuân Khuê Minh (Công An Nhân Dân) với -2 (70 gậy). Nhóm đồng hạng 3 (T3, cùng +1, 73 gậy) gồm Nguyễn Viết Gia Hân (Hà Nội) và Lý Anh Nhã Trúc (TP. Hồ Chí Minh). Nguyễn Thảo My (Hà Nội) đứng thứ 5 với +2 (74 gậy), theo sau là Ngô Vĩnh Hòa (Công An Nhân Dân) ở vị trí thứ 6 với +3 (75 gậy). Nhóm đồng hạng 7 (T7, +4, 76 gậy) có Lê Thị Thanh Thúy, Arena Trần, Park Ha Na và Phạm Thị Yến Vi. Các vị trí tiếp theo từ hạng 11 trở xuống ghi nhận khoảng cách điểm số khá xa ở nhóm dương gậy, tạo tiền đề cạnh tranh sôi nổi ở các vòng sau. report Kết quả ngày thi đấu đầu tiên nội dung đơn nam Kết thúc Vòng 1/3 (Par 72) bảng nam tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast tại Vinpearl Golf Léman, Nông Quốc Khánh (Công An Nhân Dân) tạm dẫn đầu với thành tích -6 (66 gậy). Xếp ngay sau là Nguyễn Nhất Long (Hà Nội) ở vị trí thứ 2 với -4 (68 gậy). Nhóm đồng hạng 3 (T3, cùng -2, 70 gậy) gồm Trần Lê Duy Nhất (Hà Nội), Nguyễn Đức Sơn (Thanh Hóa) và Yang Jung Soo (TP. Hồ Chí Minh). Nhóm đồng hạng 6 (T6, E, 72 gậy) có sự góp mặt của Tăng Nhơn Phú, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Long. Các vị trí tiếp theo chứng kiến sự bám đuổi sát sao ở nhóm +1 (Đào Văn Hoàn, Phạm Quốc Phương) và +2 (Hồ Anh Huy), tạo thế rượt đuổi hấp dẫn cho các vòng đấu kế tiếp. report Nông Quốc Khánh vỡ òa cảm xúc sau pha ghi birdie Khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của Nông Quốc Khánh (đoàn Công An Nhân Dân) tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast ở Vinpearl Golf Léman sau pha ghi birdie (ít hơn chuẩn 1 gậy) ở hố số 10. Golfer này tiếp tục dẫn đầu trên bảng điểm đơn nam với thành tích -4 sau 12 hố (44 gậy). Ảnh: Dương Triều. report Cơ cấu giải thưởng Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast Lần đầu tiên golf có quỹ thưởng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Tại đây, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast dành tổng mức 190 triệu đồng tiền thưởng.

Ban tổ chức phân bổ 70 triệu đồng cho hai bảng cá nhân nam và nữ; ở mỗi bảng, nhà vô địch nhận 20 triệu đồng, hạng Nhì nhận 10 triệu đồng, hạng Ba nhận 5 triệu đồng cùng huy chương của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Với nội dung đồng đội, ban tổ chức cơ cấu giải thưởng 120 triệu đồng: đội nam vô địch nhận 40 triệu đồng, hạng Nhì 25 triệu đồng, hạng Ba 10 triệu đồng, còn đội nữ lần lượt nhận 30 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng. Ảnh: Dương Triều, Hồng Vĩnh. report Nông Quốc Khánh, đại diện đoàn Công an Nhân dân đang dẫn đầu bảng nam Nông Quốc Khánh (Công An Nhân Dân) đạt thành tích -2 sau 9 hố (34 gậy), tạm đồng dẫn đầu T1 cùng Nguyễn Đức Sơn trên bảng điểm trực tiếp. Ảnh: Hồng Vĩnh. report Lý Anh Nhã Trúc, Đoàn Xuân Khuê Minh tạm vượt lên ở bảng nữ Đại diện golf TP.HCM, Lý Anh Nhã Trúc (mũ trắng) thi đấu ổn định sau 11 hố, chia sẻ ngôi đồng dẫn đầu (-2 - ít hơn 2 gậy so với tiêu chuẩn) cùng ứng viên nặng ký Đoàn Xuân Khuê Minh (mũ xanh, Công An Nhân Dân, -2 sau 9 hố). Ảnh: Dương Triều, Hồng Vĩnh. report So kè trên từng cú đánh ở bảng nữ Cuộc đua đơn nữ, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, đang diễn ra hấp dẫn khi nhóm đầu liên tục so kè sát nút. Lý Anh Nhã Trúc (TP.HCM) tạm vươn lên dẫn đầu với mức điểm -2 (tổng 42 gậy sau 11 hố tính từ tee 10), ngang bằng Đoàn Xuân Khuê Minh (Công An Nhân Dân, -2 sau 9 hố, 34 gậy). Bám đuổi ngay phía sau là Lê Chúc An (E sau 9 hố, 36 gậy) cùng nhóm đồng hạng T4 (+1) gồm Arena Trần, Phạm Thị Yến Vi, Nguyễn Thảo My, Nguyễn Viết Gia Hân và Park Ha Na. report Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các Nhà tài trợ đã đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast 1. Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast - Nhà tài trợ chính 2. Công ty Cổ phần Vinpearl - Nhà tài trợ vàng 3. Thương hiệu Mipa Golf - Nhà tài trợ vàng 4. Công ty CP Khoáng Nóng Thanh Thủy - Nhà tài trợ vàng 5. Công ty TNHH Phân phối Phát Việt - Nhà tài trợ vàng 6. Taseco Sài Gòn - Nhà tài trợ bạc 7. Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam - Nhà tài trợ đồng 8. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Hà Việt - Nhà tài trợ đồng hành 9. Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam - Nhà tài trợ đồng hành 10. Công ty liên doanh TNHH Berjaya - Hồ Tây - Nhà tài trợ đồng hành 11. Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet - Nhà tài trợ đồng hành 12. Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Vietnam - Nhà tài trợ đồng hành 13. Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum - Nhà tài trợ đồng hành 14. Công ty Cổ phần Dệt may GFC - Nhà tài trợ đồng hành 15. Công ty Cổ phần Laura Coffee - Nhà tài trợ đồng hành 16. Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam - Nhà tài trợ đồng hành 17. Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines - Nhà tài trợ đồng hành 18. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Quà tặng Thể thao Hoàng Vân – Nhà tài trợ đồng hành. report Bám đuổi quyết liệt ở nội dung đơn nam Tính tới 9h30 ở ngày thi đấu đầu tiên (24/11/2026) tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast trên sân Vinpearl Golf Léman (Par 72), nội dung đơn Nam có 33/35 golfer xuất trận (2 VĐV bỏ cuộc WD). Trên bảng điểm trực tiếp, cập nhật liên tục từ ban tổ chức, Nguyễn Văn Long (Bắc Ninh) tạm vươn lên vị trí số 1 với thành tích -1 sau 6 hố (31 gậy). Bám đuổi ngay phía sau ở nhóm đồng hạng T2 (-1) là Trần Lê Duy Nhất, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Trọng Hoàng và Nông Quốc Khánh. Các golfer vẫn tiếp tục tranh tài sôi nổi và thứ tự BXH liên tục đảo chiều ở giai đoạn thi đấu tiếp theo.

Ảnh: Cập nhật thành tích thi đấu mới nhất. report Ngắm Vinpearl Golf Léman tuyệt đẹp từ trên cao Ngay lúc này, nhiệt độ hiện tại ở Vinpearl Golf Léman (Củ Chi) là 29°C, cái nắng không quá gắt. Các golfer đang thi đấu ở điều kiện thời tiết lý tưởng để đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Ảnh: Công Hướng. report Cận cảnh chiếc cúp danh giá ở Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast 55 golfer bước vào tranh tài để tìm ra chủ nhân của chiếc cúp vô địch. Bên cạnh đó, đây là năm đầu tiên giải đấu tích hợp vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Các golfer chiến đấu một lúc vì 2 mục tiêu: chinh phục danh hiệu Quốc gia và giành những tấm huy chương quý giá cho đoàn thể thao mà họ đại diện. Ảnh: Trọng Quân. report Các golfer nữ xuất trận Bảng nữ xuất phát từ hố số 10 lúc 7h35, Nguyễn Thị Tuyết Chinh (Phú Thọ) và Nguyễn Thị Kiều Trang (Cần Thơ). Ảnh: Trọng Quân. Golfer Nguyễn Xuân Hồng của đoàn Nghệ An là cái tên đầu tiên ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng nội dung đơn nam, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast. Hoàn thành 2 hố đấu mở màn với tổng cộng 10 gậy, đại diện xứ Nghệ hiện đạt điểm +2. Quý độc giả có thể theo dõi trực tiếp kết quả thi đấu, ngày thứ nhất của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 tại: https://daihoitdtt.netlify.app/?giai=vdqg2026. Ảnh: Dương Triều. report Hai golfer đầu tiên xuất trận Phạm Văn Dụ và Nguyễn Văn Hòa, đại diện của đoàn Hải Phòng là 2 golfer đầu tiên thực hiện cú phát bóng từ hố số 1. Ảnh: Hồng Vĩnh. report Golfer đầu tiên được ghi nhận điểm số Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast chính thức khởi tranh. Sáng nay (24/11), những cú phát bóng đầu tiên của Vòng 1 bắt đầu tại hố số 1 (Tee 1) dành cho các vận động viên bảng Nam từ lúc 07h00. Nhiều gương mặt nổi bật như Đỗ Khánh Hưng, Trần Lê Duy Nhất, Nguyễn Đặng Minh hay Nguyễn Nhất Long sẽ lần lượt xuất trận trong sáng nay. Ở bảng Nữ, các golfer sẽ bắt đầu tranh tài từ 07h35 tại hố số 10 (Tee 10) với tâm điểm là nhóm đấu cuối cùng quy tụ Đoàn Xuân Khuê Minh và Lê Chúc An. Mọi diễn biến điểm số trên sân đang bắt đầu nóng lên ngay từ những hố đấu đầu tiên. Ảnh: Hồng Vĩnh. video Cuộc tranh tài vì màu cờ sắc áo Khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026: Cuộc tranh tài vì màu cờ sắc áo report Lịch tee off ngày 24/11 giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

Khởi tranh Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast Hôm nay (24/11), 55 VĐV xuất sắc đại diện cho 9 đoàn thể thao trên cả nước sẽ bước vào tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, do UBND TP.HCM, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) phối hợp tổ chức. Mùa giải năm nay mang tính lịch sử khi lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia được tích hợp vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc bốn năm mới tổ chức một lần.

Từ sự thay đổi đó, giải đấu là sân chơi để các golfer khẳng định đẳng cấp cá nhân và chinh phục danh hiệu Quốc gia, đồng thời mang trọng trách cạnh tranh huy chương vì màu cờ sắc áo của các địa phương, đơn vị trên cả nước.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast diễn ra từ ngày 23 đến 28/11 tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM), có bốn nội dung thi đấu, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tương ứng bốn bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Chín đoàn góp mặt gồm Hà Nội, Công an nhân dân, Thanh Hóa, Phú Thọ, TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An và Cần Thơ. Danh sách tranh tài quy tụ đầy đủ những gương mặt hàng đầu của golf Việt Nam hiện nay, tạo nên màn so tài hấp dẫn giữa các nhà vô địch dày dạn kinh nghiệm và thế hệ tài năng đang lên của golf Việt.

Ở nội dung nam, đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh sẽ đối đầu với những golfer đáng chú ý như Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn, Trần Lê Duy Nhất và Nguyễn Trọng Hoàng. Nội dung nữ cũng hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt với sự góp mặt của Lê Chúc An, Nguyễn Thảo My, Nguyễn Viết Gia Hân và Đoàn Xuân Khuê Minh.

Theo lịch trình, các nội dung cá nhân nam, nữ thi đấu đấu gậy qua ba vòng 18 hố, từ ngày 24 đến 26/11, tổng cộng 54 hố, không áp dụng điểm chấp và không cắt loại. Golfer có tổng số gậy thực thấp nhất giành chức vô địch Quốc gia.

Kết quả 54 hố cũng được dùng để xếp hạt giống đồng đội, tính thành tích của ba golfer nam tốt nhất và hai golfer nữ tốt nhất mỗi đoàn. Tám đội dẫn đầu ở mỗi nội dung vào vòng loại trực tiếp. Các trận đồng đội diễn ra theo thể thức đối kháng: tứ kết và bán kết vào ngày 27/11, các trận tranh huy chương vào ngày 28/11.