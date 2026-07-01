Mồ côi cha từ nhỏ, nữ sinh Điện Biên viết kỳ tích top 2 thủ khoa THPT cả nước

TPO - Mồ côi bố từ khi còn nhỏ, Đặng Quỳnh Trang (SN 2008, tỉnh Điện Biên), học sinh lớp 12C3, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã vượt qua nghịch cảnh, xuất sắc đạt 38,5/40 điểm, trở thành một trong hai thí sinh có điểm tổ hợp xét tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước năm 2026.

Vượt qua nghịch cảnh

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước. Theo kết quả này, hai thí sinh có tổng điểm tổ hợp cao nhất cùng đạt 38,5/40 điểm. Với điểm số môn Toán và Hóa học đạt 10 điểm, Vật lí 9,75 điểm, Ngữ văn 8,75 điểm, Đặng Quỳnh Trang trở thành một trong hai thí sinh dẫn đầu cả nước về điểm tổ hợp, đồng thời là nữ thủ khoa của tỉnh Điện Biên.

Đằng sau điểm số ấy là hành trình nhiều nỗ lực của Trang. Bố mất khi em mới 2 tuổi, mẹ là điều dưỡng công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, một mình gồng gánh nuôi hai chị em Trang khôn lớn.

Có giai đoạn, khi mẹ em theo học hệ cao đẳng điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y dược Công cộng Bắc Ninh, cả ba mẹ con đều cùng đi học. Với mức lương khoảng 13,4 triệu đồng/tháng, mẹ Trang vừa lo học phí, tiền ăn, vừa trang trải mọi chi phí sinh hoạt của cả gia đình nên cuộc sống gặp không ít khó khăn.

"Có lúc em muốn đi làm thêm để phụ giúp mẹ, nhưng mẹ luôn bảo hai chị em chỉ cần tập trung học thật tốt, sau này có cuộc sống tốt hơn và theo đuổi được ước mơ của mình", Trang nói.

Trang chụp ảnh lưu niệm cùng mẹ (bên phải) và cô Bùi Thị Thu Hà (bên trái). Ảnh: NVCC.

Ngoài chăm lo cho hai con, mẹ của Trang còn là người trực tiếp chăm sóc ông bà đã lớn tuổi. Hiểu những vất vả của mẹ, Trang luôn tự nhủ phải nỗ lực học tập để không phụ sự hy sinh ấy. Từ lớp 1 đến lớp 9, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi; ba năm học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Bên cạnh đó, Trang liên tiếp đạt thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học với giải Nhất năm lớp 10, giải Nhì năm lớp 11 và trở lại vị trí cao nhất với giải Nhất năm lớp 12. "Em chưa bao giờ cảm thấy tự ti vì hoàn cảnh của mình. Em biết mẹ đã rất vất vả nên hai chị em càng phải cố gắng nhiều hơn", Trang chia sẻ.

Không chỉ học giỏi, Trang còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Mùa hè năm lớp 11, em tham gia chương trình "Ánh lửa trao tay", bán hàng gây quỹ hỗ trợ học sinh khuyết tật tại Trường THCS Dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội. Những ngày trực tiếp bán hàng, gặp gỡ và tiếp xúc với các em nhỏ đã giúp Trang cảm nhận sâu sắc hơn về sự sẻ chia, nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Trang cho biết, em còn được nhà trường tạo điều kiện thông qua các chính sách hỗ trợ học phí và học bổng. "Em luôn biết ơn các thầy cô và nhà trường đã giúp đỡ em trong quãng thời gian khó khăn. Sự động viên ấy giúp em có thêm động lực để cố gắng học tập và theo đuổi ước mơ của mình", Trang chia sẻ.

Thủ khoa toàn quốc Đặng Quỳnh Trang.

Chính những trải nghiệm từ các hoạt động thiện nguyện cùng sự đồng hành của gia đình và thầy cô đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên Toán của nữ sinh Điện Biên. Trang mong muốn làm giáo viên không chỉ để truyền đạt kiến thức mà còn tiếp thêm động lực giúp học sinh hiểu rằng học tập có thể mở ra cơ hội và thay đổi cuộc đời mỗi người.

Bí quyết học của nữ thủ khoa

Theo Trang, thành tích mà em đạt được không chỉ đến từ năng khiếu mà là kết quả của quá trình học tập kiên trì và bền bỉ. Em bắt đầu yêu thích các môn khoa học tự nhiên từ năm lớp 8. Ban đầu, Vật lí là môn học em hứng thú hơn cả. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy Hóa học phù hợp với năng lực của mình, Trang quyết định theo học lớp chuyên Hóa của trường. "Thời điểm em bắt đầu yêu thích các môn tự nhiên cũng đúng vào giai đoạn dịch COVID-19 nên chưa có điều kiện tham gia các kỳ thi học sinh giỏi", Trang kể.

Lên cấp 3, nữ sinh liên tiếp đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. Với Trang, điều quan trọng nhất không phải làm được ngay mà là kiên trì sửa từng lỗi sau mỗi lần làm bài. Khoảng 3-4 tháng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trang tập trung luyện đề và hệ thống lại lý thuyết. Mỗi ngày em làm từ 2-3 đề, những ngày cận thi có khi hoàn thành 5-6 đề.

"Em học khá chắc phần cơ bản nhưng ở phần nâng cao vẫn hay mắc lỗi. Môn Toán em thường bị cẩu thả, trình bày chưa cẩn thận, còn môn Hóa đôi lúc chưa thật chắc lý thuyết nên mất điểm. Sau mỗi lần làm sai, em đều xem lại để biết mình sai ở đâu và rút kinh nghiệm", Trang nói.

Trong quá trình ôn luyện, điểm các bài thi thử môn Toán, Hóa của Trang thường chỉ dao động từ 8-9 điểm. Vì vậy, em không nghĩ mình sẽ đạt điểm tuyệt đối ở kỳ thi chính thức. Trước ngày thi, nữ sinh duy trì thói quen đi ngủ từ 21 giờ, không thức khuya ôn bài và hạn chế sử dụng điện thoại để giữ tâm lý ổn định. "Đêm trước khi thi, em chỉ xem các thầy cô trên mạng chia sẻ cách giữ bình tĩnh và tạo động lực trước khi vào phòng thi", Trang chia sẻ.

Đặng Quỳnh Trang chụp ảnh trong đợt thi tốt nghiệp THPT.

Với môn Ngữ văn, Trang bắt đầu tăng cường ôn tập khoảng một tháng trước kỳ thi. Ngoài giờ học trên lớp, em sử dụng các phần mềm chatbot với AI như ChatGPT... như một "người chấm bài". "Em yêu cầu AI đưa ra những dạng câu hỏi thường gặp, tự viết bài rồi nhờ phân tích, chỉ ra những ý còn thiếu, những lỗi trong lập luận và gợi ý cách hoàn thiện bài viết", Trang chia sẻ.

Ngoài môn Hóa học được học thêm trực tiếp tại trường, các môn còn lại Trang chủ yếu tự học và theo các khóa học trực tuyến. Theo nữ sinh, việc tự học chỉ phát huy hiệu quả khi người học đủ quyết tâm, kiên trì và sẵn sàng sửa từng lỗi nhỏ của bản thân.

Theo cô Bùi Thị Anh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, ngay từ khi Trang nhập học, nhà trường đã nắm được hoàn cảnh đặc biệt của em và luôn quan tâm, tạo điều kiện để em tiếp cận các suất học bổng cũng như nguồn hỗ trợ từ cựu học sinh.

"Trang là học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn giàu ý chí, nghị lực. Hai lần đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học ở lớp 10 và lớp 12, em đã cho thấy sự bền bỉ trong học tập. Chúng tôi luôn xem Trang là tấm gương để lan tỏa tinh thần vượt khó tới các học sinh khác. Thành tích thủ khoa của em Đặng Quỳnh Trang không chỉ là niềm vinh dự cho cá nhân em hay gia đình, mà đã trở thành niềm vui, niềm tự hào, một tài sản tinh thần vô giá của nhà trường", cô Bùi Thị Anh chia sẻ.

>>>TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2026