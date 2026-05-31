Lần đầu ra mắt đội hình “Mùa hè số” trong chiến dịch tình nguyện hè TP. Hồ Chí Minh

Sáng 31/5, tại Công viên Văn Lang, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em. Chương trình thu hút hơn 5.000 chiến sĩ tình nguyện tham dự, đại diện cho hơn 150.000 chiến sĩ tình nguyện trên toàn Thành phố sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các mặt trận.

Phát huy truyền thống hơn ba thập kỷ của phong trào thanh niên tình nguyện Thành phố, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm nay tiếp tục hướng đến những hoạt động thiết thực vì cộng đồng, góp phần xây dựng đô thị văn minh, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ thiếu nhi và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Điểm nhấn của mùa hè tình nguyện năm 2026 là sự ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số”. Đây là lực lượng trẻ đồng hành cùng địa phương trong công tác chuyển đổi số, hỗ trợ xây dựng chính quyền số, xã hội số và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” đến với người dân. Các đội hình sẽ tập trung hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nâng cao kỹ năng số trong đời sống hằng ngày.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 9 tỷ đồng nguồn lực từ các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành nhằm hỗ trợ triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026. Nguồn lực này sẽ được sử dụng để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, chăm lo thiếu nhi, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Trong không khí sôi nổi của ngày ra quân, các chiến sĩ tình nguyện thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả phương châm hành động “Ra quân đến đâu, có sản phẩm đến đó; việc nào đã xác lập thì triển khai ngay”.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo, tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mặt tại những địa bàn khó khăn, những nơi cần thanh niên, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.