Khoa học

'Lá phổi xanh' lớn nhất Hà Tĩnh xuất hiện nhiều cây cổ thụ chết khô

Hoài Nam

TPO - Nhiều cây xanh tại công viên Bồng Sơn (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) trơ cành, mục rỗng sau bão lớn, người dân xót xa vì cảnh quan xuống cấp.

Cận cảnh cây xanh tại công viên trung tâm chết hàng loạt (Video: Hoài Nam)
Thời gian gần đây, tại công viên Bồng Sơn (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng nhiều cây xanh chết khô, trong đó có cả những cây lớn, lâu năm. Công viên hồ Bồng Sơn được biết đến là công viên có diện tích lớn nhất Hà Tĩnh với diện tích hơn 40ha.
Công viên hồ Bồng Sơn từ lâu được ví như “lá phổi xanh” của trung tâm Hà Tĩnh. Khu vực này có mật độ cây xanh dày, được trồng nhiều chủng loại khác nhau, trong đó có không ít cây cổ thụ, kích thước lớn, tạo bóng mát và cảnh quan xanh cho đô thị.
Theo ghi nhận, nhiều cây xanh tại công viên Bồng Sơn đã chết khô, chủ yếu là các cây cổ thụ có kích thước lớn. Một số cây không còn tán lá, thân bạc màu, vỏ bong tróc và xuất hiện dấu hiệu mục rỗng.
Đáng chú ý, một cây chết đã bị cắt ngang thân, phần lõi bên trong mục nát nghiêm trọng, cho thấy cây đã chết từ lâu và khó có khả năng phục hồi. Nhiều cây khác cũng trong tình trạng héo lá, chết dần.
Việc nhiều cây xanh, trong đó có không ít cây cổ thụ, chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân tại công viên Bồng Sơn khiến nhiều người dân không khỏi tiếc nuối. Không chỉ làm cảnh quan trở nên trống trải, thiếu bóng mát, tình trạng này còn ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt, vui chơi và tập thể dục của người dân quanh khu vực.
Nhìn từ trên cao, khu vực công viên Bồng Sơn xuất hiện nhiều cây xanh đã chết khô, trơ cành giữa không gian công viên. Nhiều cây cổ thụ không còn tán lá, tạo nên những khoảng trống lớn, khiến cảnh quan trở nên thưa thớt, thiếu sức sống.
Tình trạng cây xanh chết khô cũng xuất hiện tại một số vị trí khác trong công viên. Ở nhiều nơi, cây được trồng với mật độ khá dày, trong đó có nhiều cây lớn, lâu năm chết khô.
Theo lãnh đạo UBND phường Thành Sen, hệ thống cây xanh tại công viên hồ Bồng Sơn hiện được giao cho Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh quản lý, chăm sóc. Theo địa phương, số cây xanh bị chết trong thời gian qua chủ yếu do ảnh hưởng của hai cơn bão lớn (bão số 5 và bão số 10) xảy ra trong năm 2025. Mưa lớn, gió mạnh khiến nhiều cây bị ngã đổ, bộ rễ và bầu đất bị ảnh hưởng, suy yếu dần dẫn đến chết khô.
