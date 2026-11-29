Khách Thổ Nhĩ Kỳ thích du lịch Đà Nẵng

TPO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho hay, trong 10 tháng năm nay, Đà Nẵng đón hơn 21.000 lượt khách Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 277% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước sự tăng trưởng ấn tượng này, thành phố đã làm việc với các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không để mở rộng hợp tác đưa khách quốc tế đến Đà Nẵng, xúc tiến mở đường bay thẳng Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) - Đà Nẵng.

Từ đầu năm đến nay Đà Nẵng đón đông đảo khách quốc tế, trong đó có hơn 21.000 lượt khách Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, địa phương có lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng biển, hệ thống sân golf chất lượng và các di sản văn hóa thế giới. Thành phố đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ thân thiện với du khách Hồi giáo, bao gồm không gian cầu nguyện tại nhà ga quốc tế, hệ thống nhà hàng đạt chứng nhận Halal và các cơ sở lưu trú đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách này.

Đặc biệt, sân bay quốc tế Đà Nẵng có khả năng tiếp nhận tàu bay thân rộng, nhiều chính sách ưu đãi giá dịch vụ hàng không dành cho các đường bay quốc tế.

Lãnh đạo thành phố đã đề nghị Hãng hàng không Turkish Airlines nghiên cứu, xúc tiến khai thác đường bay thẳng Istanbul - Đà Nẵng. Đường bay này tạo thuận lợi cho du khách từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Đà Nẵng.

Một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ trên phố du lịch An Thượng Đà Nẵng.

Không chỉ vậy, thành phố cũng chú trọng đến khả năng kết nối với các thị trường châu Âu và châu Phi qua mạng bay của Turkish Airlines. Hiện nhiều du khách châu Âu lựa chọn Đà Nẵng cho kỳ nghỉ biển, kết hợp khám phá di sản và thường phải nối chuyến để đến thành phố.

Với chặng bay thẳng Istanbul - Đà Nẵng, hành khách từ nhiều thành phố ở châu Âu và châu Phi có thể đến miền Trung Việt Nam chỉ với một lần nối chuyến tại Istanbul.

Tính đến cuối tháng 10 năm nay, Đà Nẵng đón hơn 17 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 8,3 triệu lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.