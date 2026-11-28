Thông báo tạm hoãn xuất cảnh qua tin nhắn SMS, hướng dẫn 5 bước xử lý

TPO - Thuế TP. Hà Nội cho biết đang triển khai gửi tin nhắn SMS có tên định danh THUE_HANOI tới người nộp thuế đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh hoặc thuộc diện sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh, nhằm giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt thông tin và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo Thuế TP. Hà Nội, tin nhắn được gửi tới người nộp thuế thuộc một trong hai trường hợp: Đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh hoặc đã có thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh. Điều kiện để nhận được tin nhắn là người nộp thuế có đầy đủ thông tin liên hệ được đăng ký với cơ quan thuế.

Đối với doanh nghiệp, tin nhắn được gửi đến chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật. Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tin nhắn được gửi đến chủ hộ hoặc cá nhân kinh doanh.

Thuế TP Hà Nội gửi SMS với tên định danh THUE_HANOI đến người nộp thuế đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh hoặc sẽ tạm hoãn xuất cảnh.

Cơ quan thuế lưu ý, SMS là kênh thông tin bổ sung nhằm nhắc nhở, hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt tình hình kịp thời, không thay thế các thông báo, văn bản chính thức do cơ quan thuế ban hành. Do đó, dù đã nhận được tin nhắn hay chưa, người nộp thuế cần chủ động tra cứu thông tin trên các kênh chính thức của cơ quan thuế.

Để bảo đảm không bỏ lỡ thông báo, người nộp thuế cần kiểm tra số điện thoại và địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợp thông tin còn thiếu, chưa chính xác hoặc đã thay đổi, người nộp thuế có thể cập nhật trên ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng thông tin thuế điện tử.

Đối với doanh nghiệp, Thuế TP. Hà Nội cũng khuyến nghị đăng ký đầy đủ và cập nhật kịp thời thông tin của người đại diện theo pháp luật để người này chủ động tiếp nhận các thông báo liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Cùng với việc chủ động theo dõi thông báo, cơ quan thuế đã có hướng dẫn người nộp thuế thực hiện 5 bước khi phát hiện mình thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh:

Bước 1: Xác nhận thông tin. Người nộp thuế tra cứu lại thông tin về nghĩa vụ thuế và thông báo tạm hoãn xuất cảnh trên các kênh chính thức như Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế, ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng dịch vụ công để xác nhận chính xác tình trạng của mình.

Bước 2: Xác định khoản nợ và cơ quan thuế quản lý. Người nộp thuế đọc kỹ nội dung thông báo để nắm số tiền còn nợ, cơ quan thuế đang quản lý khoản nợ và thông tin liên hệ hỗ trợ.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế còn nợ, bảo đảm nộp đủ hoặc đưa số tiền nợ xuống dưới ngưỡng quy định. Trường hợp có vướng mắc về nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần gửi phản hồi đến cơ quan thuế để được xem xét, hỗ trợ.

Bước 4: Gửi phản hồi đến cơ quan thuế. Trên ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế chọn chức năng "Nộp thuế", nhấn "Tra cứu", sau đó chọn "Gửi phản hồi" tại khoản nộp vừa thanh toán. Tại phần nội dung, người nộp thuế nhập: "Đã nộp tiền thuế, đề nghị hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh", đồng thời đính kèm ảnh chụp màn hình hoặc tệp PDF chứng từ nộp tiền thành công.

Bước 5: Liên hệ cơ quan thuế. Người nộp thuế chủ động liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ kiểm tra thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh (nếu cần).