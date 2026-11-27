Khách vỡ òa nhận tài sản bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng

TPO - Bỏ quên túi xách chứa hơn 60 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tại sân bay Đà Nẵng, du khách Hải Phòng vỡ òa vui mừng khi được công an tìm thấy, trao trả nguyên vẹn.

Chiều 27/11, anh Vương Quang Tùng (1977, trú TP. Hải Phòng) đến Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng trình báo về việc bỏ quên túi xách khi di chuyển tại sân bay.

Theo trình báo, anh Tùng để quên túi trên xe đẩy hành lý khi đi từ ga đến quốc nội ra khu vực đón xe. Bên trong túi có hơn 60 triệu đồng tiền mặt, tai nghe, kính mắt, ví đựng giấy tờ tùy thân cùng nhiều vật dụng cá nhân khác.

Đồn Công an Cảng HKQT Đà Nẵng trao tài sản bị thất lạc được tìm thấy cho du khách.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Công an Cảng HKQT Đà Nẵng khẩn trương triển khai xác minh, rà soát và tìm kiếm. Nhờ đó, toàn bộ tài sản thất lạc nhanh chóng được tìm thấy và trao trả đầy đủ cho anh Tùng.

Nhận lại túi xách cùng số tiền lớn và các giấy tờ quan trọng, anh Tùng không giấu được niềm vui, xúc động, đồng thời gửi thư cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Cảng HKQT Đà Nẵng vì sự hỗ trợ kịp thời, tận tình.

Việc nhanh chóng tìm kiếm, trao trả tài sản cho hành khách thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an, góp phần xây dựng hình ảnh môi trường hàng không an toàn, văn minh và thân thiện tại Đà Nẵng.