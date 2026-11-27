Điều ít người biết về Hòn Phụ Tử ở An Giang

TPO - Hòn Phụ Tử ở xã Kiên Lương, tỉnh An Giang được tạo thành từ hai khối đá lớn, mỗi khối cao hơn 33m, đường kính phần rộng nhất khoảng 20m. Phía dưới là những khối đá lớn tạo thế chân vững chắc giữa biển. Tuy nhiên, năm 2006, hòn Phụ bất ngờ gãy đổ xuống biển, chỉ còn lại hòn Tử.

Ngày 27/11, UBND xã Kiên Lương, tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận Hòn Phụ Tử trên biển của xã là điểm du lịch.

Hòn Phụ Tử - danh thắng nổi tiếng của xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

Hòn Phụ Tử được tạo thành từ hai khối đá lớn, mỗi khối cao hơn 33m, đường kính phần rộng nhất khoảng 20m. Phía dưới là những khối đá lớn tạo thế chân vững chắc giữa biển. Tuy nhiên, năm 2006, hòn Phụ bất ngờ gãy đổ xuống biển, chỉ còn lại hòn Tử.

Theo truyền thuyết tại địa phương, xưa kia vùng biển này có con thuồng luồng hung dữ, thường đánh đắm thuyền bè, sát hại ngư dân. Để trừ họa cho dân làng, người cha đã dùng thân mình tẩm thuốc độc làm mồi nhử, tiêu diệt con ác thú. Khi người con tìm thấy thi thể cha, đau đớn ôm lấy khóc thương rồi cũng bị nhiễm độc và qua đời.

Sau đó, nơi hai cha con nằm mọc lên hai khối đá lớn nhỏ. Người dân cho rằng khối đá lớn tượng trưng cho người cha, khối nhỏ là người con, từ đó hình thành tên gọi Hòn Phụ Tử.

Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang - cho biết Hòn Phụ Tử từ lâu là một trong những biểu tượng du lịch của địa phương, bên cạnh Phú Quốc và Hà Tiên. Hình ảnh hai khối đá giữa biển trời bao la, gắn với câu chuyện cảm động về tình cha con, đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ du khách.

Theo ông Thành, Hòn Phụ Tử lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn đặc sắc. Nơi đây hội tụ vẻ đẹp của núi non, biển cả, hang động cùng các giá trị văn hóa, tâm linh. Hòn Phụ Tử, Bãi Dương, Chùa Hang, động Kim Cương và Hang Giếng Tiên tạo thành quần thể danh thắng có tiềm năng phát triển nhiều loại hình du lịch.

Lãnh đạo Sở Du lịch An Giang trao quyết định của UBND tỉnh công nhận Điểm du lịch Hòn Phụ Tử cho lãnh đạo xã Kiên Lương.



Ông Thành đánh giá, việc được công nhận là điểm du lịch mở ra cơ hội mới nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, bảo tồn và khai thác danh thắng Hòn Phụ Tử. Địa phương cần chú trọng gìn giữ cảnh quan, các giá trị lịch sử, văn hóa; nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối với các điểm đến tại Kiên Lương, Hà Tiên, Phú Quốc. Bên cạnh đó, địa phương cần đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, ứng dụng công nghệ số và phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch.

Bà Tạ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Lương - cho rằng việc Hòn Phụ Tử được công nhận điểm du lịch là cơ sở pháp lý, tạo động lực để địa phương tiếp tục quản lý, bảo tồn và khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch.

Theo bà Thủy, danh hiệu mới mở ra cơ hội quảng bá rộng rãi hình ảnh Hòn Phụ Tử, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm; qua đó thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Du khách tham quan, check-in tại khu vực Hòn Phụ Tử.

Lãnh đạo xã Kiên Lương khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, duy trì các tiêu chí công nhận điểm du lịch, hướng đến khai thác Hòn Phụ Tử hiệu quả, an toàn và bền vững.