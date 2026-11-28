Hoa hậu H’Hen Niê nhặt rác, làm sạch bãi biển Côn Đảo

TPO - Chuỗi hoạt động diễn ra từ 27-29/11 tại đặc khu Côn Đảo, TPHCM với mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn, phục hồi rạn san hô, bảo vệ rùa biển, nhằm nâng cao nhận thức giữ gìn môi trường biển đảo của người dân và du khách.

Tuyên truyền giữ biển xanh

Sáng 28/11, tại đặc khu Côn Đảo, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với UBND đặc khu Côn Đảo và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tổ chức chương trình tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô và triển lãm tranh, mô hình từ nhựa tái chế năm 2026, với chủ đề “Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau”. Đây là một trong chuỗi sự kiện trong chuỗi hoạt động tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô ngày 27-29/11 tại Côn Đảo.

Hoa hậu H’Hen Niê cùng nhặt rác tại biển Côn Đảo.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - nhấn mạnh, Côn Đảo không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và di sản lịch sử vô giá, mà còn là vùng biển có hệ sinh thái phong phú với những rạn san hô đa dạng, góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái đại dương.

Theo ông Hồi, trước tác động của biến đổi khí hậu, nước biển ấm lên gây tẩy trắng san hô và áp lực từ rác thải nhựa, hệ sinh thái biển khiến Côn Đảo đang đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy, bảo vệ môi trường biển và phục hồi rạn san hô là nhiệm vụ cấp thiết, cần sự chung tay của toàn xã hội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng các đại biểu phát động tuyên truyền phục hồi rạn san hô.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa hoạt động văn hóa, nghệ thuật với những hành động thiết thực vì môi trường. Thông qua các tiết mục ca múa nhạc, trình diễn thời trang với những bộ sưu tập mang thông điệp bảo vệ đại dương, chương trình đã truyền tải tình yêu thiên nhiên, nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ hệ sinh thái biển.

Đặc biệt, chương trình có sự giao lưu với các hoa hậu H’Hen Niê, Nguyễn Phương Khánh và Nguyễn Thanh Thảo chia sẻ thông điệp hãy bắt đầu bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ như hạn chế nhựa dùng một lần, không xả rác ra biển, không chạm hoặc giẫm đạp lên san hô khi tham quan, du lịch.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trưng bày triển lãm khoảng 150 tác phẩm ảnh theo 5 chủ đề, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, đời sống cư dân vùng biển đảo, đồng thời phản ánh những thách thức mà hệ sinh thái biển đang phải đối mặt. Bên cạnh đó là các mô hình sinh vật biển được sáng tạo từ vật liệu tái chế, tái hiện hệ sinh thái đại dương dưới tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Các em học sinh còn được trực tiếp trải nghiệm làm móc khóa hình rùa Côn Đảo từ nhựa tái chế, qua đó hiểu hơn về giá trị của việc tái sử dụng vật liệu và giảm thiểu rác thải nhựa.

Triển lãm mô hình san hô từ nhựa tái chế

Triển lãm tranh từ nhựa tái chế tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trao tặng toàn bộ 150 tác phẩm ảnh và các mô hình sinh vật biển trưng bày tại triển lãm cho đặc khu Côn Đảo tiếp nhận, lưu giữ và tiếp tục sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường. Trong chuỗi sự kiện, ngày 29/11 mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan Triển lãm tranh và mô hình san hô từ nhựa tái chế.

Côn Đảo thả 3 triệu rùa con về biển

Chiều 27/11 Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã phối hợp cùng UBND đặc khu Côn Đảo, Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo tổ chức Tọa đàm chuyên đề Bảo tồn rạn san hô, các hệ sinh thái biển, rùa biển tại Côn Đảo gắn với hoạt động tình nguyện tham gia của cộng đồng.

Rùa con một ngày tuổi được thả về biển.

Ông Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc Ban Quản lý VQG Côn Đảo - cho biết đặc khu không chỉ có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa mà còn sở hữu hệ sinh thái biển đa dạng, gồm các rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và những khu vực sinh sản quan trọng của rùa biển. Tuy nhiên, các hệ sinh thái này đang chịu áp lực kép từ biến đổi khí hậu, tác động trực tiếp từ hoạt động của con người, đồng thời ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, ngư cụ thất lạc.

Tại tọa đàm, cơ quan quản lý, nhà khoa học, tổ chức quốc tế, cộng đồng tình nguyện viên cùng chia sẻ phương pháp phục hồi rạn san hô, cách đánh giá hiệu quả lâu dài, yêu cầu về kỹ năng và an toàn cho tình nguyện viên, cũng như thúc đẩy sự tham gia bảo vệ môi trường biển đảo của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Trứng rùa biển để ở Côn Đảo.

Lãnh đạo VQG Côn Đảo cho biết, chương trình bảo tồn rùa biển đã đạt được những dấu ấn quan trọng.

Từ năm 1993 đến 2026, khoảng 15.436 rùa mẹ lên bãi đẻ 45.297 tổ trứng (hơn 4 triệu trứng). Ba triệu rùa con được cứu hộ, ấp nở và thả về biển, khoảng 8.053 rùa mẹ được gắn thẻ theo dõi.

Tình nguyện viên theo dõi quá trình ấp nở của rùa mẹ.

Riêng trong năm 2026, Côn Đảo đón 652 rùa mẹ đến đẻ 1.957 tổ trứng (hơn 192.000 trứng), thả về biển khoảng 142.300 rùa con.

Chương trình Tình nguyện viên IUCN bảo tồn rùa biển từ năm 2014 đến nay cũng đón 1.200 tình nguyện và 10% cựu tình nguyện viên quay lại 2-7 lần. Song song đó, mô hình phục hồi 0,5 ha san hô tại bãi Cát Lớn - hòn Bảy Cạnh bước đầu ghi nhận tỷ lệ sống trên 95%.