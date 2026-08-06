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Hơn 1 tỷ người dùng Weixin Pay của Trung Quốc có thể quét QR tại Việt Nam

Ngọc Mai

TPO - Ngày 6/8, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Weixin Pay (còn được biết đến là Wechat Pay) đã công bố mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, hơn 1 tỷ người dùng Weixin Pay của Trung Quốc có thể quét QR thanh toán tại Việt Nam.

Weixin Pay là nền tảng thanh toán thứ 3 của Trung Quốc, hoàn thành kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với NAPAS. Việc kết nối giúp người dùng Weixin Pay có thể quét mã VietQRGlobal để thanh toán tại mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán trên toàn Việt Nam, đồng thời mở rộng kết nối hạ tầng thanh toán số giữa hai nước.

Theo các đơn vị triển khai, giao dịch sẽ được xử lý thông qua hạ tầng kết nối giữa NAPAS và Weixin Pay cùng hệ thống thanh quyết toán của BIDV. Dịch vụ dự kiến phục vụ khoảng hơn 1 tỷ người dùng Weixin Pay, tạo thuận lợi cho khách du lịch Trung Quốc thanh toán tại các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú và điểm tham quan tại Việt Nam.

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Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - cho rằng, việc triển khai kết nối thanh toán QR song phương không chỉ bổ sung thêm một dịch vụ thanh toán mới mà còn là dấu mốc trong quá trình xây dựng hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới hiện đại, an toàn và thuận tiện, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông đánh giá việc kết nối với Weixin Pay đã bổ sung thêm một mắt xích quan trọng, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số giữa hai quốc gia.

Đại diện Vụ Thanh toán cũng cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, định hướng của Ngân hàng Nhà nước là đưa thanh toán xuyên biên giới trở nên đơn giản như thanh toán trong nước, để công nghệ trở thành cầu nối thay vì rào cản đối với giao thương và đi lại giữa các quốc gia.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, ý nghĩa của kết nối càng rõ nét khi nhu cầu giao lưu giữa hai nước ngày càng tăng. Sáu tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách Trung Quốc đạt khoảng 2,7 triệu lượt, chiếm khoảng 22% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Ông nhận định khi việc thanh toán trở nên thuận tiện hơn, chi phí giao dịch thấp hơn và trải nghiệm được cải thiện, các hoạt động du lịch, thương mại và tiêu dùng giữa hai nước sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước mong muốn NAPAS, Weixin Pay và BIDV tiếp tục mở rộng phạm vi chấp nhận thanh toán, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn hệ thống và sớm hoàn thiện chiều thanh toán ngược lại để người Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng trong nước thanh toán bằng mã QR khi đến Trung Quốc.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS - cho biết việc kết nối với Weixin Pay hoàn thiện liên thông thanh toán QR phục vụ khách Trung Quốc tại Việt Nam, đồng thời mở rộng phạm vi kết nối quốc tế của hạ tầng thanh toán số Việt Nam.

Ngọc Mai
#Weixin Pay #QR thanh toán #Việt Nam #quét mã QR #giao thương #du lịch #thanh toán quốc tế

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