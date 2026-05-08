Hải Phòng xây dựng kế hoạch bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm

TPO - UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các sở ngành và người dân trong công tác bảo vệ, bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học.

TP Hải Phòng yêu cầu các sở ngành, UBND các xã phường, đặc khu chủ động, tích cực triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Lựa chọn các nhiệm vụ ưu tiên, cấp thiết, có trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn, phục hồi và phát triển đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

Đàn Voọc Cát Bà, loài đặc hữu chỉ có trên quần đảo Cát Bà, TP Hải Phòng.

Dự kiến, năm 2027, Sở NN&MT sẽ chủ trì thực hiện điều tra, đánh giá hiện trạng quần thể và sinh cảnh sống của các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ để xây dựng cơ sở dữ liệu.

Thành phố giao Vườn quốc gia Cát Bà và Ban quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên chủ trì thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, triển khai mô hình thí điểm bảo tồn tại chỗ. Lồng ghép các nhiệm vụ bảo tồn vào phương án quản lý của các khu bảo tồn.

Tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn các hành vi bẫy, săn bắt động vật hoang dã và ngăn chặn các mối đe dọa từ dự án phát triển đến sinh cảnh.

Đến năm 2028, Vườn quốc gia Cát Bà sẽ đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phục hồi sinh cảnh, nguồn thức ăn, ưu tiên phục hồi các sinh cảnh của loài đang bị đe dọa tuyệt chủng và loài di cư như linh trưởng. Triển khai thí điểm các biện pháp như cứu hộ, nhân nuôi bảo tồn, tái thả.

Lực lượng kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Cát Bà tuần tra.

Hằng năm, Sở NN&MT thành phố sẽ chủ trì khảo sát, đánh giá và triển khai các biện pháp, mô hình bảo tồn hiệu quả tại các khu vực có sinh cảnh sống của loài động vật hoang dã, khu vực là đường bay của chim hoang dã di cư nguy cấp, quý hiếm.

Công an thành phố triển khai chủ trì công tác kiểm soát việc khai thác tận diệt động vật hoang dã, xóa bỏ các chợ, tụ điểm mua bán trái phép các loài và sản phẩm từ động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Đồng thời, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, hải quan, quản lý thị trường, bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, quảng cáo, tiêu thụ trái phép.