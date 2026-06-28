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Hà Trúc Linh kỷ niệm 1 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024

JEANIE - Ảnh: FBNV

HHTO - Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm 1 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 trên trang cá nhân. Nàng hậu đã có 1 năm nhiệm kỳ thế nào?

Tròn một năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh ngày càng để lại dấu ấn với hình ảnh trẻ trung, gần gũi và tràn đầy năng lượng. Không chỉ xuất hiện tại nhiều sự kiện văn hóa, giải trí và hoạt động cộng đồng, nàng hậu còn ghi điểm bởi phong cách thời trang đa dạng cùng sự tự tin, bản lĩnh.

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Sau một năm đương nhiệm, Hà Trúc Linh được nhiều khán giả nhận xét ngày càng trưởng thành, nhan sắc thăng hạng. Nàng hậu gửi lời chia sẻ chân thành trên trang cá nhân:

Một năm kể từ khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2024, điều đọng lại trong Trúc Linh không chỉ là chiếc vương miện hay danh hiệu cao quý, mà còn là hành trình của sự biết ơn, học hỏi và trưởng thành.

Biết ơn vì đã nhận được quá nhiều tình yêu thương, sự tin tưởng và đồng hành từ gia đình, bạn bè, khán giả, các anh chị trong ekip và tất cả những người đã luôn dõi theo từng bước chân của Linh. Biết ơn vì một năm qua đã mang đến cho Linh thật nhiều cơ hội để trải nghiệm, học tập, khám phá những điều mới mẻ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Nhân dịp đặc biệt này, Linh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến BTC Hoa Hậu Việt Nam, Báo Tiền Phong và Công ty Hoàng Thành Media đã tạo nên một hành trình ý nghĩa, trao cho Linh cơ hội được sống trong những tháng ngày thật đẹp của tuổi trẻ.

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Tròn một năm đăng quang là một cột mốc đáng nhớ, nhưng cũng là khởi đầu cho những hành trình mới phía trước. Trúc Linh sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Xin cảm ơn mọi người vì đã luôn yêu thương và đồng hành cùng Hà Trúc Linh.

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Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh (bìa phải) và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cùng nhau kỷ niệm 1 năm đăng quang.

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JEANIE - Ảnh: FBNV
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