Hoa hậu MGI All Stars Vanessa Pulgarín tham gia show của NTK Nguyễn Minh Tuấn

HHTO - Mở màn đêm diễn thứ 2 của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam là NTK Nguyễn Minh Tuấn với bộ sưu tập LIGHTBORNE - lấy cảm hứng từ khoảnh khắc bình minh. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của Hoa hậu MGI All Stars mùa 1 Vanessa Pulgarín đã góp phần hoàn thiện màn trình diễn ấn tượng.

Đến với Vietnam International Fashion Week mùa thứ 21, NTK Nguyễn Minh Tuấn lựa chọn kể câu chuyện về sự khởi sinh thông qua LIGHTBORNE - bộ sưu tập lấy ánh sáng làm ngôn ngữ chủ đạo, như biểu tượng của hy vọng, sự tái sinh và những giấc mơ vừa được đánh thức. Xuyên suốt bộ sưu tập LIGHTBORNE, NTK Nguyễn Minh Tuấn khẳng định thế mạnh ở dòng thời trang couture với những thiết kế được xử lý cầu kỳ trên nền phom dáng ôm sát cơ thể, tôn vinh đường cong người phụ nữ.

Hàng nghìn viên pha lê, cườm và đá được đính kết thủ công theo những họa tiết lan tỏa tựa tia sáng, kết hợp cùng kỹ thuật dựng phom 3D và xử lý chất liệu xuyên thấu, tạo hiệu ứng thị giác như ánh bình minh đang chuyển động trên từng bước catwalk.

Bảng màu chủ đạo gồm trắng, champagne, bạc ánh kim và nude được chuyển sắc tinh tế, hòa quyện cùng những chi tiết lông vũ, tà cape và cấu trúc bất đối xứng, mang đến cảm giác vừa mềm mại vừa hiện đại.

Miss Eco Teen International 2021 Bella Vũ mở màn show diễn.

Ở phần kết show, người đẹp chiến thắng MGI All Stars mùa 1 - Vanessa Pulgarín bước ra đầy kiêu hãnh trong thiết kế đầm đuôi cá couture ôm sát. Màn xuất hiện ấn tượng của nàng hậu không chỉ tạo nên cái kết mãn nhãn cho BST LIGHTBORNE mà còn truyền tải trọn vẹn thông điệp về sự khởi sinh, hy vọng và vẻ đẹp luôn chuyển động của ánh sáng.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương cũng là vedette của show diễn.