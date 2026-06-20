4 kiểu giày luôn hợp với quần jeans ống đứng, kiểu cuối cùng ai cũng nên có

HHTO - Dù thỉnh thoảng có những xu hướng mới nhưng quần jeans ống đứng vẫn là món đồ kinh điển mà ai mặc cũng hợp. Nếu bạn đang không biết nên mang giày gì với kiểu quần này, đây là vài công thức phối đồ đơn giản nhưng lúc nào cũng hiệu quả.

Quần jeans ống đứng được nhiều người gọi là "kiểu quần quốc dân" vì dễ mặc, không lỗi mốt và phối với đủ kiểu giày đều đẹp.

Phối với ankle boots (bốt cổ thấp)

Vì phom quần ống đứng khá suông nên khi nhét vào bốt cao cổ sẽ không ôm gọn đẹp như quần jeans ống ôm. Thay vào đó, ankle boots lại là lựa chọn hoàn hảo hơn.

Những đôi bốt mũi nhọn, gót thấp kiểu kitten heel sẽ giúp tổng thể trông thanh lịch và sang hơn. Nếu thích phong cách năng động, cá tính, bạn có thể chọn Chelsea boots hoặc bốt đế chunky.

Phối với giày ballet đế bệt

Quần jeans ống đứng và giày ballet đế bệt là combo vừa nữ tính vừa mang vibe hoài cổ kiểu những năm 2000, tạo cảm giác mặc đại mà vẫn đẹp. Để tổng thể trang phục hài hòa hơn, bạn có thể phối cùng áo thun trơn hoặc áo thun 3 lỗ (tank top), khoác thêm blazer, hay áo da bên ngoài là đã có ngay vẻ ngoài đơn giản nhưng rất có gu.

Phối với loafers

Nếu muốn bộ đồ trông chỉn chu và thanh lịch hơn, loafers là lựa chọn rất đáng thử. Điểm hay của combo này là bạn có thể linh hoạt với độ dài quần jeans. Quần lửng trên mắt cá chân sẽ tạo cảm giác trẻ trung, kiểu preppy rất sành điệu. Còn nếu bạn thích quần dài chạm gót, hãy chọn loafers có họa tiết hoặc màu sắc nổi bật một chút để trang phục bớt đơn điệu và có điểm nhấn hơn.

Phối với sneakers

Khi mang sneaker với quần jeans ống đứng, điều quan trọng nhất là cân đối tỷ lệ của trang phục. Những đôi sneaker quá to, hầm hố dễ khiến phần dưới trông nặng nề. Thay vào đó, hãy ưu tiên các thiết kế gọn gàng, mũi hơi thuôn để tổng thể thanh thoát hơn. Những mẫu sneaker cổ điển luôn là lựa chọn được nhiều fashionista yêu thích, vì vừa thoải mái vừa dễ phối đồ.